Tuyển IT Comtor tiếng Nhật TOMOSIA Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Comtor tiếng Nhật Tại TOMOSIA Co.,Ltd
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Âu Viêt, Số 1 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Dịch tài liệu, yêu cầu công việc trong dự án
Tham gia chuẩn bị nội dung cuộc họp, làm cầu nối giao tiếp giữa nhóm dự án và khách hàng, giúp dự án thành công
Quản lý dự án: lập kế hoạch, theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp và báo cáo với khách hàng trong việc quản lý dự án
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm
Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật
Có kiến thức, kinh nghiệm về IT là điểm cộng
Khả năng diễn đạt và giao tiếp hiệu quả
Đam mê tìm tòi và có khả năng học hỏi cái mới nhanh
Nhanh nhẹn, tích cực trong công việc và có tinh thần cầu tiến
Tại TOMOSIA Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 15 - 25M gross
Có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí PM/BSE với mức đãi ngộ cao hơn
Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc (máy Mac Air/Mac Pro)
Review lương 2 lần/năm (tháng 4 và tháng 10)
Thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng thâm niên, thưởng các ngày nghỉ lễ, Tết...
Tham gia các hoạt động của công ty: du lịch, teambuilding, sinh nhật, bóng đá, game... được tổ chức thường xuyên
Được làm việc trong môi trường đề cao văn hóa chia sẻ, có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, quản lý
Môi trường trẻ trung, năng động, không gian làm việc mở
Nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động
Quỹ làm việc WFH 12 ngày/năm và Nghỉ phép 12 ngày/năm
Có cơ hội được học hỏi và phát triển bản thân (xây dựng tổ chức học tập, lộ trình thăng tiến rõ ràng)
Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOMOSIA Co.,Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
