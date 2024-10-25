Tuyển IT Comtor tiếng Nhật TOMOSIA Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

TOMOSIA Co.,Ltd
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
TOMOSIA Co.,Ltd

IT Comtor tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Comtor tiếng Nhật Tại TOMOSIA Co.,Ltd

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Âu Viêt, Số 1 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Dịch tài liệu, yêu cầu công việc trong dự án Tham gia chuẩn bị nội dung cuộc họp, làm cầu nối giao tiếp giữa nhóm dự án và khách hàng, giúp dự án thành công Quản lý dự án: lập kế hoạch, theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp và báo cáo với khách hàng trong việc quản lý dự án
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật Có kiến thức, kinh nghiệm về IT là điểm cộng Khả năng diễn đạt và giao tiếp hiệu quả Đam mê tìm tòi và có khả năng học hỏi cái mới nhanh Nhanh nhẹn, tích cực trong công việc và có tinh thần cầu tiến
Tại TOMOSIA Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 15 - 25M gross Có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí PM/BSE với mức đãi ngộ cao hơn Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc (máy Mac Air/Mac Pro) Review lương 2 lần/năm (tháng 4 và tháng 10) Thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng thâm niên, thưởng các ngày nghỉ lễ, Tết... Tham gia các hoạt động của công ty: du lịch, teambuilding, sinh nhật, bóng đá, game... được tổ chức thường xuyên Được làm việc trong môi trường đề cao văn hóa chia sẻ, có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, quản lý Môi trường trẻ trung, năng động, không gian làm việc mở Nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động Quỹ làm việc WFH 12 ngày/năm và Nghỉ phép 12 ngày/năm Có cơ hội được học hỏi và phát triển bản thân (xây dựng tổ chức học tập, lộ trình thăng tiến rõ ràng) Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOMOSIA Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TOMOSIA Co.,Ltd

TOMOSIA Co.,Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Âu Viêt, số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

