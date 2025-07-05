Tuyển IT Comtor tiếng Nhật CÔNG TY TNHH BORDER Z VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Comtor tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH BORDER Z VIETNAM
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 6th floor CIC tower, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Dịch những tài liệu về hệ thống
Phân tích và làm rõ các yêu cầu từ phía khách hàng sau đó truyền tải đến team phát triển và ngược lại
Đóng vai trò là chủ trì trong các MTG trong dự án như daily standup, review MTG, trao đổi kỹ thuật
Thực hiện test những phần mà team đã phát triển trước khi đưa ra cho khách hàng
Thực hiện demo, báo cáo tiến độ công việc cho khách hàng người Nhật trong các buổi Review MTG
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Nhật N1 hoặc N2 với kỹ năng giao tiếp trôi chảy
Có từ 2+ năm kinh nghiệm ở vị trí IT communicator/translator trong công ty IT
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình phát triển agile scrum
Có kinh nghiệm trong việc dịch các MTG như daily standup, review MTG...
Có kinh nghiệm quản lý tiến độ và báo cáo tiến độ với khách hàng nhật như 1 sub PM
Có kinh nghiệm test
Tại CÔNG TY TNHH BORDER Z VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, thưởng performance
Có cơ hội phát triển theo hướng PM/BSRE
Review lương hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ, team building, du lịch hàng năm
Gói phúc lợi up to 18M/năm
Được làm việc cùng nhiều tiền bối dày dặn kinh nghiệm
Có cơ hội phát triển tiếng Anh và tiếng Nhật cùng team global
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BORDER Z VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
