Tuyển IT Comtor tiếng Nhật CÔNG TY TNHH BORDER Z VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6th floor CIC tower, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Dịch những tài liệu về hệ thống

Phân tích và làm rõ các yêu cầu từ phía khách hàng sau đó truyền tải đến team phát triển và ngược lại

Đóng vai trò là chủ trì trong các MTG trong dự án như daily standup, review MTG, trao đổi kỹ thuật

Thực hiện test những phần mà team đã phát triển trước khi đưa ra cho khách hàng

Thực hiện demo, báo cáo tiến độ công việc cho khách hàng người Nhật trong các buổi Review MTG

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N1 hoặc N2 với kỹ năng giao tiếp trôi chảy

Có từ 2+ năm kinh nghiệm ở vị trí IT communicator/translator trong công ty IT

Có kinh nghiệm làm việc với mô hình phát triển agile scrum

Có kinh nghiệm trong việc dịch các MTG như daily standup, review MTG...

Có kinh nghiệm quản lý tiến độ và báo cáo tiến độ với khách hàng nhật như 1 sub PM

Có kinh nghiệm test

Tại CÔNG TY TNHH BORDER Z VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng performance

Có cơ hội phát triển theo hướng PM/BSRE

Review lương hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ, team building, du lịch hàng năm

Gói phúc lợi up to 18M/năm

Được làm việc cùng nhiều tiền bối dày dặn kinh nghiệm

Có cơ hội phát triển tiếng Anh và tiếng Nhật cùng team global

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BORDER Z VIETNAM

