Tuyển IT Comtor tiếng Nhật CÔNG TY TNHH RAKUS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 39 Triệu

CÔNG TY TNHH RAKUS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH RAKUS VIỆT NAM

IT Comtor tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Comtor tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH RAKUS VIỆT NAM

Mức lương
23 - 39 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà QTSC 9, Lô số 42, Đường Số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương 23 - 39 Triệu

Hỗ trợ cho Quản lý dự án hiểu đúng nội dung cuộc họp về đặc điểm kỹ thuật sản phẩm, thay đổi đặc điểm kỹ thuật, hoặc bổ sung chức năng mới.
Dịch tài liệu tiếng Nhật/tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
Tham dự cuộc họp với kỹ sư Nhật Bản và diễn giải nội dung cuộc họp dành cho kỹ sư Việt Nam.

Với Mức Lương 23 - 39 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật: Nâng cao (trình độ JLPT N1 trở lên (Ứng viên có N2 nhưng Nói & Nghe tốt vẫn có thể nộp hồ sơ)
Tiếng Anh: Có thể đọc và hiểu tài liệu
Có khả năng dịch từ tiếng Nhật/tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
Kỹ năng vi tính: Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel…)
Ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc với các kỹ sư Nhật Bản, Có kinh nghiệm thông/phiên dịch ngành IT
Kinh nghiệm: từ 3 năm kinh nghiệm.
Đã từng du học/ làm việc tại Nhật Bản
Ưu tiên ứng viên từ tuổi từ 22-30

Tại CÔNG TY TNHH RAKUS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13+14
13+14
100% lương trong thời gian thử việc
BHXH đóng 100% lương gross
Tăng lương và trả Bonus 2 lần/năm
2 lần/năm
Thứ 2 - thứ 6, từ 8:30- 17:30
12 ngày phép năm + 11 ngày nghỉ lễ lịch VN + 7 ngày nghỉ lễ lịch Nhật = 30 ngày
Hầu như Không làm thêm giờ (No Overtime)
Cơ hội được cử đi Nhật đào tạo
Được người Nhật hỗ trợ OJT (on the job training)
Training kỹ năng mềm theo level
Seminar kỹ thuật hàng tháng
Yearly MVP – 2 đến 3 bạn Nhân viên xuất sắc mỗi năm được trải nghiệm và làm việc tại Nhật 1 tuần.
Quarterly MVP – Giải thưởng Nhân viên xuất sắc của Quý
Giải thưởng nhân viên 5 năm,..
Bảo Hiểm xã hội đóng trên Full lương Hợp đồng
Du lịch Công ty hàng năm (3 ngày 2 đêm), tài trợ 50% chi phí tour cho gia đình nhân viên
Nhiều event suốt năm: ngày phụ nữ, ngày nam nhân, ngày Thiếu nhi,Trung thu, Giáng sinh...
Tiệc cuối năm, teambuilding hàng quý, Các hoạt động với gia đình nhân viên, Tiệc sinh nhật hàng tháng ...
Tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe cá nhân PVI
Tham gia các CLB thể thao (Futsal, Badminton)
Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RAKUS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RAKUS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH RAKUS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà QTSC 9, Lô số 42, Đường Số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

