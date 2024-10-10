Tuyển IT Comtor tiếng Nhật Công ty TNHH Yopaz làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty TNHH Yopaz
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công ty TNHH Yopaz

IT Comtor tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Comtor tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Yopaz

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 tòa Viet Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Là cầu nối giữa khách hàng và team phát triển, tham gia cùng nhóm: phân tích, thực hiện,... các yêu cầu của dự án. Biên dịch tài liệu tiếng Nhật cho các dự án phát triển phần mềm Phiên dịch các cuộc họp, truyền tải nội dung giữa team dự án và khách hàng Tham gia quản lý dự án, theo dõi và báo cáo tiến độ, điều hòa công việc giữa team dự án và khách hàng, đảm bảo sự hài hòa giúp dự án tiến hành thuận lợ
Là cầu nối giữa khách hàng và team phát triển, tham gia cùng nhóm: phân tích, thực hiện,... các yêu cầu của dự án.
Biên dịch tài liệu tiếng Nhật cho các dự án phát triển phần mềm
Phiên dịch các cuộc họp, truyền tải nội dung giữa team dự án và khách hàng
Tham gia quản lý dự án, theo dõi và báo cáo tiến độ, điều hòa công việc giữa team dự án và khách hàng, đảm bảo sự hài hòa giúp dự án tiến hành thuận lợ

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật từ N2, giao tiếp thành thạo Có từ 1 năm kinh nghiệm IT Comtor Làm việc có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi cao Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu Ý thức và thái độ tốt trong làm việc nhóm (teamwork) cũng như khi làm việc độc lập
Tiếng Nhật từ N2, giao tiếp thành thạo
Có từ 1 năm kinh nghiệm IT Comtor
Làm việc có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi cao
Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu
Ý thức và thái độ tốt trong làm việc nhóm (teamwork) cũng như khi làm việc độc lập

Tại Công ty TNHH Yopaz Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng và các phúc lợi khác
Signing bonus 50% offer khi onboard từ trong tháng 10/2024 Review lương 1-2 lần/năm nhằm đảm bảo sự nỗ lực của các bạn luôn là xứng đáng 13 tháng lương/năm, thưởng theo từng dự án, thưởng lễ tết để ghi nhận sự đóng góp của các bạn tại công ty Chế độ nghỉ ngơi đặc biệt cho chị em phụ nữ Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, thai sản: Công ty luôn cố gắng quan tâm đến đời sống của các bạn thông qua các chế độ này
Signing bonus 50% offer khi onboard từ trong tháng 10/2024
Review lương 1-2 lần/năm nhằm đảm bảo sự nỗ lực của các bạn luôn là xứng đáng
13 tháng lương/năm, thưởng theo từng dự án, thưởng lễ tết để ghi nhận sự đóng góp của các bạn tại công ty
Chế độ nghỉ ngơi đặc biệt cho chị em phụ nữ
Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, thai sản: Công ty luôn cố gắng quan tâm đến đời sống của các bạn thông qua các chế độ này
2. Cơ hội phát triển
Với nhiều dự án lớn, đa dạng ngành nghề, sử dụng nhiều công nghệ. Đó là lợi thế và cũng là cơ hội để bạn học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực IT Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn và có chính sách thưởng hấp dẫn khi đạt được các chứng chỉ chuyên môn Lấy việc đào tạo làm nòng cốt của sự phát triển, Yopaz có các chương trình đào tạo hàng tuần như: đào tạo tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn...
Với nhiều dự án lớn, đa dạng ngành nghề, sử dụng nhiều công nghệ. Đó là lợi thế và cũng là cơ hội để bạn học hỏi, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực IT
Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn và có chính sách thưởng hấp dẫn khi đạt được các chứng chỉ chuyên môn
Lấy việc đào tạo làm nòng cốt của sự phát triển, Yopaz có các chương trình đào tạo hàng tuần như: đào tạo tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn...
3. Môi trường làm việc
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (linh hoạt giờ check-in từ 8:00 - 9:00) Du lịch, teambuilding cố định 1-2 lần/năm Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc (PC, Laptop, Mac mini, Macbook) Happy hour hàng tuần, nơi các Yopazer có thể thư giãn sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Bạn có thể đắm chìm trong những gameshow kỳ thú, du dương theo các bản nhạc hay thả mình vào Yopaz radio nhẹ nhàng Yopaz - nơi ươm mầm tài năng trẻ với hàng loạt CLB: Âm nhạc, bóng đá, gaming... Ở Yopaz, bạn được thưởng thức trà, cafe, bánh kẹo miễn phí Hơn thế nữa, Công ty luôn nỗ lực để nâng cao chỉ số hạnh phúc của các Yopazer thông qua việc xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Yopaz hy vọng sẽ là người bạn đồng hành với mỗi cá nhân trên con đường tìm kiếm và theo đuổi sứ mệnh.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (linh hoạt giờ check-in từ 8:00 - 9:00)
Du lịch, teambuilding cố định 1-2 lần/năm
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc (PC, Laptop, Mac mini, Macbook)
Happy hour hàng tuần, nơi các Yopazer có thể thư giãn sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Bạn có thể đắm chìm trong những gameshow kỳ thú, du dương theo các bản nhạc hay thả mình vào Yopaz radio nhẹ nhàng
Yopaz - nơi ươm mầm tài năng trẻ với hàng loạt CLB: Âm nhạc, bóng đá, gaming...
Ở Yopaz, bạn được thưởng thức trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Hơn thế nữa, Công ty luôn nỗ lực để nâng cao chỉ số hạnh phúc của các Yopazer thông qua việc xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Yopaz hy vọng sẽ là người bạn đồng hành với mỗi cá nhân trên con đường tìm kiếm và theo đuổi sứ mệnh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yopaz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yopaz

Công ty TNHH Yopaz

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa A Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

