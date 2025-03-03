Tuyển IT Comtor tiếng Nhật Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty cổ phần ITS GLOBAL

IT Comtor tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Comtor tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
Là Cầu nối ngôn ngữ giữa đội dự án Việt Nam với khách hàng Nhật
Biên phiên dịch các tài liệu, yêu cầu tiếng Nhật.
Hỗ trợ đội dự án trong liên lạc và trao đổi với khách hàng Nhật.
Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2+, tự tin giao tiếp với khách Nhật.
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có tư duy logic, chịu khó học hỏi
Làm việc nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận
Khả năng làm việc nhóm tốt
Khả năng trình bày, diễn đạt tốt

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm
Lương tháng 13 hệ số upto 2.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh
Lương OT tính theo luật
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

