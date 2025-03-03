Tuyển IT Comtor tiếng Nhật Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Dolphin Plaza số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)

Là Cầu nối ngôn ngữ giữa đội dự án Việt Nam với khách hàng Nhật

Biên phiên dịch các tài liệu, yêu cầu tiếng Nhật.

Hỗ trợ đội dự án trong liên lạc và trao đổi với khách hàng Nhật.

Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2+, tự tin giao tiếp với khách Nhật.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có tư duy logic, chịu khó học hỏi

Làm việc nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận

Khả năng làm việc nhóm tốt

Khả năng trình bày, diễn đạt tốt

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, ...; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái

Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm

Lương tháng 13 hệ số upto 2.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh

Lương OT tính theo luật

Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...

12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty

Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe

Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

