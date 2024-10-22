Tuyển IT Comtor tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT Comtor tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM

IT Comtor tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Comtor tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các buổi họp trao đổi về dự án với khách hàng Nhật để thống nhất các yêu cầu liên quan và báo cáo công việc định kỳ Phiên dịch, kết nối giữa team dự án của công ty và khách hàng Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng Nhật, từ đội dự án Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng dịch Thực hiện một số task liên quan tới quản lý dự án theo phân công.
Tham gia các buổi họp trao đổi về dự án với khách hàng Nhật để thống nhất các yêu cầu liên quan và báo cáo công việc định kỳ
Phiên dịch, kết nối giữa team dự án của công ty và khách hàng
Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng Nhật, từ đội dự án
Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng dịch
Thực hiện một số task liên quan tới quản lý dự án theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:
Trình độ tiếng Nhật N1 Không yêu cầu kinh nghiệm, nếu có kinh nghiệm là một lợi thế Yêu thích công việc biên, phiên dịch tiếng Nhật Khả năng học hỏi nhanh, làm việc độc lập cao, có tinh thần trách nhiệm Năng động, tích cực trong công việc Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc Kỹ năng văn phòng tốt
Trình độ tiếng Nhật N1
Không yêu cầu kinh nghiệm, nếu có kinh nghiệm là một lợi thế
Yêu thích công việc biên, phiên dịch tiếng Nhật
Khả năng học hỏi nhanh, làm việc độc lập cao, có tinh thần trách nhiệm
Năng động, tích cực trong công việc
Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
Kỹ năng văn phòng tốt
Ưu tiên:
Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng Nắm bắt nhanh xu hướng công nghệ
Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng
Nắm bắt nhanh xu hướng công nghệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 1,300$ Thưởng dự án, thưởng hiệu suất làm việc Tháng lương thứ 13
Mức lương: Up to 1,300$
Thưởng dự án, thưởng hiệu suất làm việc
Tháng lương thứ 13
Môi trường làm việc
Được đánh giá và xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc. Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ/Tết và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành. Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của pháp luật hiện hành và quy định công ty. Được tham gia chế độ chăm sóc sức khoẻ 24/24 AMELA Care khi làm việc chính thức tại công ty từ 06 tháng trở lên. Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần. Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ, khen thưởng..). Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển. Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, Bilac,... Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm...
Được đánh giá và xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ/Tết và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của pháp luật hiện hành và quy định công ty.
Được tham gia chế độ chăm sóc sức khoẻ 24/24 AMELA Care khi làm việc chính thức tại công ty từ 06 tháng trở lên.
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ, khen thưởng..).
Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển.
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, Bilac,...
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm...
Cơ hội phát triển
Tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm... Cơ hội thăng cấp rõ ràng, được tạo điều kiện phát triển theo định hướng nghề nghiệp cá nhân Cơ hội đi công tác tại Nhật Bản
Tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm...
Cơ hội thăng cấp rõ ràng, được tạo điều kiện phát triển theo định hướng nghề nghiệp cá nhân
Cơ hội đi công tác tại Nhật Bản
Thời gian làm việc
Giờ làm việc: Từ 8h00 đến 17h30 Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 Giờ nghỉ trưa: 12h00 – 13h30
Giờ làm việc: Từ 8h00 đến 17h30
Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6
Giờ nghỉ trưa: 12h00 – 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tháp A, tòa nhà Keangnam, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

