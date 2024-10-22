Tuyển IT Comtor tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các buổi họp trao đổi về dự án với khách hàng Nhật để thống nhất các yêu cầu liên quan và báo cáo công việc định kỳ Phiên dịch, kết nối giữa team dự án của công ty và khách hàng Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng Nhật, từ đội dự án Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng dịch Thực hiện một số task liên quan tới quản lý dự án theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Trình độ tiếng Nhật N1 Không yêu cầu kinh nghiệm, nếu có kinh nghiệm là một lợi thế Yêu thích công việc biên, phiên dịch tiếng Nhật Khả năng học hỏi nhanh, làm việc độc lập cao, có tinh thần trách nhiệm Năng động, tích cực trong công việc Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc Kỹ năng văn phòng tốt

Ưu tiên:

Có khả năng thuyết phục, thuyết trình, trình bày ý tưởng Nắm bắt nhanh xu hướng công nghệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 1,300$ Thưởng dự án, thưởng hiệu suất làm việc Tháng lương thứ 13

Môi trường làm việc

Được đánh giá và xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc. Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, nghỉ Lễ/Tết và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành. Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của pháp luật hiện hành và quy định công ty. Được tham gia chế độ chăm sóc sức khoẻ 24/24 AMELA Care khi làm việc chính thức tại công ty từ 06 tháng trở lên. Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần. Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ, khen thưởng..). Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển. Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, Bilac,... Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm...

Cơ hội phát triển

Tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm... Cơ hội thăng cấp rõ ràng, được tạo điều kiện phát triển theo định hướng nghề nghiệp cá nhân Cơ hội đi công tác tại Nhật Bản

Thời gian làm việc

Giờ làm việc: Từ 8h00 đến 17h30 Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 Giờ nghỉ trưa: 12h00 – 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMELA VIỆT NAM

