Tuyển IT Comtor tiếng Nhật Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Comtor tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Tầng 6, Summit Office Tower, số 350 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc IT Comtor tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Dịch tài liệu dự án, mail, chat trao đổi... với khách hàng;
Nhận yêu cầu, trao đổi từ khách và truyền đạt, mô tả lại cho team;
Tham gia dịch tại các cuộc họp của dự án với khách hàng;
Hỗ trợ các công việc chung của Comtor.
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1,5 năm kinh nghiệm IT Comtor trở lên;
Trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên;
Cẩn thận, nhanh nhẹn, có tinh thần teamwork, có trách nhiệm.
Có tư duy logic tốt.
Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( PVI Care);
Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....
Đặc biệt
Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
