Tổng 10 kết quả / Từ khoá "Kỹ sư lập trình PLC/SCADA"
Lọc nâng cao
Công việc Kỹ sư lập trình PLC/SCADA

-

Có 10 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GR Automation
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA GR Automation làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
GR Automation
Hạn nộp: 18/04/2025
Hải Phòng Bắc Ninh Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 04/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bepa VN
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Bepa VN làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Bepa VN
Hạn nộp: 22/02/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,500 USD
Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,200 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 20/02/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kovifa Vina
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Kovifa Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 600 - 1,200 USD
Công Ty TNHH Kovifa Vina
Hạn nộp: 13/03/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Hạn nộp: 31/12/2024
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC ngày càng gia tăng khi các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh tự động hóa sản xuất. Với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, kỹ sư lập trình PLC trở thành lựa chọn nghề nghiệp tiềm năng cho những ai mong muốn chinh phục những thách thức và cơ hội lớn trong ngành.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình PLC

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và tự động hóa sản xuất. nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC (Programmable Logic Controller) đang ngày càng cao tại Việt Nam. Theo thống kê từ những trang tuyển dụng lớn, có hàng trăm cơ hội việc làm cho vị trí này được đăng tải mỗi tháng, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp tại thành phố lớn Hà Nội, TP. HCM và Bình Dương.

Vị trí kỹ sư lập trình PLC đóng vai trò then chốt trong việc thiết kế, triển khai và bảo trì các hệ thống điều khiển tự động, đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra hiệu quả và ổn định. Sự phát triển của ngành công nghiệp như sản xuất, chế biến và năng lượng càng làm tăng tầm quan trọng của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Với xu hướng chuyển đổi số và áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, cơ hội nghề nghiệp cho kỹ sư lập trình PLC vô cùng rộng mở. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra mức lương cạnh tranh và chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút nhân tài, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp của kỹ sư lập trình PLC.

Nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC tại Việt Nam gia tăng đáng kể nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp tự động hóa
Nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC tại Việt Nam gia tăng đáng kể nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp tự động hóa

2. Mức lương trung bình của kỹ sư lập trình PLC

Mức lương của kỹ sư lập trình PLC giao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Dưới đây là bảng lương cụ thể cho vị trí kỹ sư lập trình PLC dựa trên kinh nghiệm làm việc:

Việc làm kỹ sư lập trình PLC

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Kỹ sư lập trình PLC

mới ra trường

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư lập trình PLC

(1-3 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư lập trình PLC

(3-5 năm kinh nghiệm)

30.000.000 - 50.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kỹ sư lập trình PLC

Kỹ sư lập trình PLC là mắt xích quan trọng trong các dự án tự động hóa công nghiệp, đảm bảo quá trình vận hành đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn hệ thống. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà vị trí kỹ sư lập trình PLC thường đảm nhận:

  • Lập trình và cài đặt PLC: Phát triển chương trình điều khiển tự động hóa cho các hệ thống sản xuất và dây chuyền công nghiệp.

  • Thiết kế hệ thống điều khiển: Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để thiết kế sơ đồ mạch điều khiển, lựa chọn thiết bị và cấu hình hệ thống.

  • Kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống: Thực hiện kiểm tra, chạy thử và điều chỉnh các chương trình để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác theo yêu cầu.

  • Bảo trì và xử lý sự cố: Theo dõi, phân tích và khắc phục lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống PLC.

  • Hỗ trợ kỹ thuật: Đào tạo, hướng dẫn nhân viên vận hành và cung cấp giải pháp kỹ thuật khi cần.

  • Lập tài liệu kỹ thuật: Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, báo cáo kỹ thuật và quy trình vận hành cho hệ thống PLC.

Kỹ sư lập trình PLC chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành các hệ thống điều khiển thông minh.
Kỹ sư lập trình PLC chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành các hệ thống điều khiển thông minh.

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư lập trình PLC

Để đảm nhận vị trí kỹ sư lập trình PLC, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu quan trọng về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực tế và tinh thần làm việc. Dưới đây là những tiêu chí khi tuyển dụng kỹ sư lập trình PLC:

  • Tốt nghiệp đại học: Ứng viên cần có bằng cấp trong các lĩnh vực Tự động hóa, Điện - Điện tử hoặc Cơ khí để nắm vững lý thuyết và áp dụng vào thực tế.

  • Kinh nghiệm lập trình PLC: Thành thạo phần mềm lập trình PLC như Siemens, Allen-Bradley và Mitsubishi, có khả năng viết mã cho hệ thống tự động hóa.

  • Hiểu biết về hệ thống tự động hóa: Có kiến thức về SCADA, HMI và thiết bị điều khiển công nghiệp để thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích, đánh giá và khắc phục sự cố để duy trì hiệu suất hệ thống.

  • Kỹ năng làm việc nhóm: Cần giao tiếp hiệu quả và phối hợp với các bộ phận khác như thiết kế và bảo trì để đạt mục tiêu chung.

  • Tinh thần học hỏi: Ham học hỏi và nâng cao kỹ năng, bắt kịp công nghệ mới để cải thiện quy trình làm việc.

Tuyển dụng kỹ sư PLC yêu cầu ứng viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng thực tế và tinh thần làm việc cao
Tuyển dụng kỹ sư PLC yêu cầu ứng viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng thực tế và tinh thần làm việc cao

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình PLC

Nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC đang tăng trưởng mạnh mẽ tại các thành phố và khu công nghiệp lớn trên cả nước. Dưới đây là các khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao trong ngành, mang lại cơ hội việc làm hấp dẫn cho các kỹ sư lập trình PLC.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình PLC tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là một trong những thành phố có tốc độ phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Với sự gia tăng của các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất và các dự án tự động hóa, nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC tại đây ngày càng cao. Đây là cơ hội lớn cho những ứng viên muốn làm việc tại một trong những thành phố năng động của miền Trung.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình PLC tại Hà Nội: Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, không chỉ là trung tâm hành chính mà còn là nơi có nhiều khu công nghiệp, nhà máy lớn và các dự án tự động hóa đang phát triển. Nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC tại Hà Nội rất mạnh, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế tạo, sản xuất và năng lượng, tạo cơ hội lớn cho các kỹ sư có tay nghề.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư lập trình PLC tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam với hàng loạt các khu công nghiệp, nhà máy và doanh nghiệp công nghệ. Đây là nơi tập trung nhiều dự án tự động hóa và sản xuất hiện đại, nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC tại TP. HCM vì thế luôn ở mức cao. Các ứng viên có cơ hội phát triển nghề nghiệp và tham gia vào những công ty lớn với nhiều dự án đa dạng.

Nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC chủ yếu tập trung tại các thành phố và khu công nghiệp lớn trên cả nước
Nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC chủ yếu tập trung tại các thành phố và khu công nghiệp lớn trên cả nước

Nhu cầu tuyển kỹ sư lập trình PLC đang tăng trưởng mạnh mẽ, trong bối cảnh các doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng và cơ hội nghề nghiệp rộng mở, đây là một ngành nghề đầy tiềm năng cho các ứng viên đam mê công nghệ và tự động hóa.