Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA GR Automation làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra tình trạng máy hàng ngày: Hoàn thành các mục kiểm tra hàng ngày trong danh sách kiểm tra thiết bị; Xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm tra và báo cáo cho trưởng nhóm/quản lý dự án tại hiện trường.

- Viết chương trình, mô phỏng, dạy điểm cho cánh tay robot công nghiệp

- Xử lý sự cố thiết bị hàng ngày: Xử lý kịp thời các vấn đề thiết bị bất thường và báo cáo cho trưởng nhóm/quản lý dự án tại hiện trường; Báo cáo sản xuất hàng ngày, phân tích lỗi sản phẩm, phân tích bất thường thiết bị, lập kế hoạch cải tiến, phòng ngừa sự cố thiết bị.

- Bảo trì và 5S thiết bị: Hoàn thành các mục kiểm tra và bảo trì máy móc theo lịch trình; Thực hiện 5S thiết bị hàng ngày.

- Phối hợp với kỹ sư PLC/Điện, vận hành khách hàng và các bên liên quan khác trong công việc hàng ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng, trong các lĩnh vực liên quan như cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh từ 99 - 2004

- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh là một lợi thế

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm

Tại GR Automation Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GR Automation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin