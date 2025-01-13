Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 1,000 USD

Mức lương Từ 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Khu vực mở rộng, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Với Mức Lương Từ 1,000 USD

- Cài đặt, lắp đặt, Vận hành các thiết bị tự động biến tần, PLC, HMI, Servo.

- Có hiểu biết về các hệ thống sử dụng PLC

- Đọc hiểu, thiết kế lập trình PLC các hãng như Mitsubishi, LS, DELTA

- Hiểu biết vè cấu trúc mạng truyển thông công nghiệp: Profibus, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP.

- Khả năng chuẩn đoán các lỗi về hệ thống điều khiển tự động PLC và xử lý các sự cố trên dây chuyền sản xuất

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Job Requirement

- Tốt nghiệp ngành Điện - Điện Tử, Tự Động Hóa, Cơ Điện Tử, Điện Công Nghiệp.

- Chấp nhận ứng viên mới ra trường, ưu tiên ứng viên 3 - 4 năm kinh nghiệm

ưu tiên ứng viên 3 - 4 năm kinh nghiệm

- Biết đọc, vẽ các bản vẽ Kỹ thuật và sử dụng các phần mềm chuyên ngành

Quyền lợi ứng viên:

- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,..theo đúng quy định Luật Lao động

- Chế độ nghỉ phép đầy đủ theo Luật định.

Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin