Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Khu vực mở rộng, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Với Mức Lương Từ 1,000 USD
- Cài đặt, lắp đặt, Vận hành các thiết bị tự động biến tần, PLC, HMI, Servo.
- Có hiểu biết về các hệ thống sử dụng PLC
- Đọc hiểu, thiết kế lập trình PLC các hãng như Mitsubishi, LS, DELTA
- Hiểu biết vè cấu trúc mạng truyển thông công nghiệp: Profibus, Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP.
- Khả năng chuẩn đoán các lỗi về hệ thống điều khiển tự động PLC và xử lý các sự cố trên dây chuyền sản xuất
Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Job Requirement
- Tốt nghiệp ngành Điện - Điện Tử, Tự Động Hóa, Cơ Điện Tử, Điện Công Nghiệp.
- Chấp nhận ứng viên mới ra trường, ưu tiên ứng viên 3 - 4 năm kinh nghiệm
ưu tiên ứng viên 3 - 4 năm kinh nghiệm
- Biết đọc, vẽ các bản vẽ Kỹ thuật và sử dụng các phần mềm chuyên ngành
Quyền lợi ứng viên:
- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,..theo đúng quy định Luật Lao động
- Chế độ nghỉ phép đầy đủ theo Luật định.
Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
