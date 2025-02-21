Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Bepa VN làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Tại Bepa VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quốc tế: onshore and offshore
Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Với Mức Lương Thỏa thuận
PLC Programmers
- PLC Programmers who can handle programming of PLC, HMI and SCADA systems
- Able to work both on land and at sea.
-----------------------------------------
Service Technician
- Able to handle the start-up of our systems on ships.
-
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
PLC Programmers
- Experience with maritime systems would be a great advantage.
- The ideal candidate must be able to program Schneider and Siemens PLC equipment and HMIs and have knowledge of Danfoss frequency converters.
- Knowledge of databases and communication would also be an advantage.
- English: fluently
Tại Bepa VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bepa VN
