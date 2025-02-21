Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Bepa VN làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Bepa VN làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Bepa VN
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Bepa VN

Kỹ sư lập trình PLC/SCADA

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Tại Bepa VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: onshore and offshore

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Với Mức Lương Thỏa thuận

PLC Programmers
- PLC Programmers who can handle programming of PLC, HMI and SCADA systems
- Able to work both on land and at sea.
-----------------------------------------
Service Technician
- Able to handle the start-up of our systems on ships.
-

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

PLC Programmers
- Experience with maritime systems would be a great advantage.
- The ideal candidate must be able to program Schneider and Siemens PLC equipment and HMIs and have knowledge of Danfoss frequency converters.
- Knowledge of databases and communication would also be an advantage.
- English: fluently

Tại Bepa VN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bepa VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bepa VN

Bepa VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Floor 4, Vungtau Plaza Building, 207 Le Hong Phong, Ward 8, Vungtau city, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-lap-trinh-plc-scada-thu-nhap-thuong-luong-tai-quoc-te-job316524
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm GR Automation
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA GR Automation làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
GR Automation
Hạn nộp: 18/04/2025
Hải Phòng Bắc Ninh Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 04/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 26/02/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kovifa Vina
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Kovifa Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 600 - 1,200 USD
Công Ty TNHH Kovifa Vina
Hạn nộp: 13/03/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bepa VN
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Bepa VN làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Bepa VN
Hạn nộp: 22/02/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,500 USD
Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,200 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 20/02/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kovifa Vina
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Kovifa Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 600 - 1,200 USD
Công Ty TNHH Kovifa Vina
Hạn nộp: 13/03/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Còn 17 ngày để ứng tuyển Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm GR Automation
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA GR Automation làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
GR Automation
Hạn nộp: 18/04/2025
Hải Phòng Bắc Ninh Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 04/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 26/02/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kovifa Vina
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Kovifa Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 600 - 1,200 USD
Công Ty TNHH Kovifa Vina
Hạn nộp: 13/03/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bepa VN
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Bepa VN làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Bepa VN
Hạn nộp: 22/02/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,500 USD
Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,200 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1,000 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 20/02/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kovifa Vina
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Kovifa Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 600 - 1,200 USD
Công Ty TNHH Kovifa Vina
Hạn nộp: 13/03/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Bepa VN làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận Bepa VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm