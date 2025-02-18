Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,500 USD

- Giám sát thi công và nghiệm thu các dây chuyền thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp với vai trò thiết kế hệ thống điều khiển điện PLC, lập trình robot cho các dây chuyền thiết bị công nghiệp nói chung và các dây chuyền đặc biệt cho lĩnh vực sản xuất ô tô và xe máy.

- Triển khai, giám sát hỗ trợ nhà thầu tư vấn Thiết kế, nhà thầu phụ hoàn thiện và phê duyệt các bản Thiết kế, đặc biệt là các hạng mục liên quan tới lập trình điện điều khiển PLC, điều khiển robot theo đúng yêu cầu của dự án, đồng thời yêu cầu sửa đổi khi cần thiết.

- Kiểm tra thông số kỹ thuật, yêu cầu nhà cung cấp gửi tài liệu kỹ thuật và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật cho các hạng mục hàng hóa mình giám sát, thiết kế.

- Kiểm soát mọi hoạt động về thi công, các hạng mục được phân công giám sát, lắp đặt đảm bảo an toàn, chất lượng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Căn cứ trên hiện trạng thực tế để đề xuất và yêu cầu điều chỉnh về mặt kỹ thuật.

- Phối hợp với chuyên gia của các nhà thầu phụ để điều phối công việc tại công trường.

- Lập kế hoạch thi công và lắp đặt chi tiết của các hạng mục phụ trách, giám sát, theo dõi đảm bảo tiến độ. Căn cứ vào tiến độ thực tế yêu cầu bổ sung điều động nhân lực từ phía công ty cũng như nhà thầu phụ.

- Phối hợp cùng với Chuyên gia kỹ thuật của khách hàng, Chuyên gia kỹ thuật các nhà cung cấp/nhà thầu thi công đảm bảo điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật, an toàn… được kịp thời.

Số lượng tuyển dụng:

01: PLC Programming Team Leader