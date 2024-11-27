Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 54 số 104 Lê Quang Đạo - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, đưa ra các giải pháp đề xuất cải tiến tự động hóa;

- Khảo sát tư vấn cho khách hàng về hệ thống tự động hóa;

- Tiếp nhận công việc từ cấp trên;

- Thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống PLC/SCADA.

-Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Đại học ngành nghề Kỹ thuật điện, Tự động hóa;

- Có khả năng đi công tác dài ngày;

- Biết sử dụng các phần mềm PLC/SCADA Siemens, biết sử dụng các phần mềm PLC/SCADA của Schneider, ABB, Mitsubishi là 1 lợi thế;

- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và có nguyện vọng làm việc lâu dài;

- Có trách nhiệm với công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ nghĩ lễ, tết theo thời gian quy định của nhà nước;

- Được đi du lịch hàng năm và chế độ nghỉ phép năm (12 phép/năm);

- Được thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được cấp đồng phục công ty;

Đào tạo về các thiết bị từ hãng, được hỗ trợ trao đổi về các nguyên lý thiết kế;

-Chế độ tăng lương hàng năm chia làm 2 đợt vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS

