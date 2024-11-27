Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Kỹ sư lập trình PLC/SCADA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 54 số 104 Lê Quang Đạo

- Nam Từ Liêm

- Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, đưa ra các giải pháp đề xuất cải tiến tự động hóa;
- Khảo sát tư vấn cho khách hàng về hệ thống tự động hóa;
- Tiếp nhận công việc từ cấp trên;
- Thiết kế, lập trình điều khiển hệ thống PLC/SCADA.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Đại học ngành nghề Kỹ thuật điện, Tự động hóa;
- Có khả năng đi công tác dài ngày;
- Biết sử dụng các phần mềm PLC/SCADA Siemens, biết sử dụng các phần mềm PLC/SCADA của Schneider, ABB, Mitsubishi là 1 lợi thế;
Biết sử dụng các phần mềm PLC/SCADA Siemens, biết sử dụng các phần mềm PLC/SCADA của Schneider, ABB, Mitsubishi là 1 lợi thế;
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ và có nguyện vọng làm việc lâu dài;
- Có trách nhiệm với công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ nghĩ lễ, tết theo thời gian quy định của nhà nước;
- Được đi du lịch hàng năm và chế độ nghỉ phép năm (12 phép/năm);
- Được thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Được cấp đồng phục công ty;
Đào tạo về các thiết bị từ hãng, được hỗ trợ trao đổi về các nguyên lý thiết kế;
-Chế độ tăng lương hàng năm chia làm 2 đợt vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT LẬP CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ SYSTEMS

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 293 đường Trần Đăng Ninh, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

