Tuyển Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình PLC/SCADA Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhân viên kỹ thuật thiết kế tủ, viên lắp ráp tủ bảng điện, lập trình PLC (vị trí làm việc tại Vsip Từ Sơn – Bắc Ninh hoặc Hà Nội). Phụ trách công việc:

Thiết kế lập trình hệ thống tự động hóa PLC, SCADA (có chút kinh nghiệm là lợi thế). Triển khai các công trình của công ty tại văn phòng và công trường, có khả năng đi công tác và linh hoạt trong công việc.

Thiết kế tủ bảng điện & quản lý sản xuất: thiết kế tủ bảng điện sản xuất, bóc tách khối lượng, đề xuất vật tư, lên kế hoạch sản xất, hỗ trợ thầu…

Hỗ trợ lắp ráp tủ bảng điện: đấu nối tủ bảng điện điều khiển, tủ động lực. Tham gia đấu nối lắp đặt tủ điện tại công trình theo yêu cầu khách hàng.

Triển khai các công trình của công ty tại văn phòng và công trường (dự án xây lắp cơ điện, máy tự động hóa,…), có khả năng đi công tác và linh hoạt trong công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Điện, tự động hóa.

Có khả năng tìm tòi và sử dụng các phần mềm tự động hóa: lập trình PLC, SCADA của các hãng Siemens, Schneider, Omron, Mitsubishi, Delta.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, lắp đặt theo bản vẽ, sử dụng thành thạo phần mềm CAD, Solidwork…

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, lắp đặt theo bản vẽ, có kiến thức cơ bản về thiết bị điện.

Có tinh thần học hỏi, ham học.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8.000.000 - 15.000.000 đ/tháng tùy vào năng lực và kinh nghiệm

Được tìm hiểu, nghiên cứu, thực hành đúng chuyên môn, chuyên ngành, được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế;

Được đào tạo và hướng dẫn bởi những kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm;

Và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin