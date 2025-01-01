Công việc Vận hành điện

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 6 kết quả / Từ khoá "Vận hành điện"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Vận hành điện

-

Có 6 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoei VN
Tuyển Vận hành điện Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hoei VN
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG
Tuyển Vận hành điện CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company
Tuyển Vận hành điện Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company
Hạn nộp: 15/12/2024
Sóc Trăng Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Vận hành điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 135 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Trên 135 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn BRG
Tuyển Vận hành điện Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Tập đoàn BRG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Danko Group
Tuyển Vận hành điện Danko Group làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 12 Triệu
Danko Group
Hạn nộp: 04/12/2024
Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Vận hành điện Danko Group làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 12 Triệu Danko Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Vận hành điện Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Tập đoàn BRG
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Vận hành điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 135 Triệu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Trên 135 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Vận hành điện Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Vận hành điện CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Vận hành điện Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành điện

Kỹ sư vận hành điện là những chuyên gia có nhiệm vụ giám sát, vận hành và bảo trì các hệ thống điện trong các nhà máy, khu công nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất. Kỹ sư điện đảm bảo các thiết bị điện hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, đồng thời xử lý các sự cố kỹ thuật khi xảy ra để duy trì hoạt động liên tục của hệ thống.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống điện, nhà máy điện và các dự án năng lượng tái tạo, nhu cầu về đội ngũ nhân lực việc làm vận hành điện ngày càng gia tăng. Dự báo đến năm 2025, ngành này sẽ cần khoảng 1,5 triệu lao động trong đó có một phần lớn là nhân viên vận hành điện có trình độ cao đẳng, đại học và cao học..

Trong việc làm vận hành điện, cơ hội thăng tiến chủ yếu đến từ việc tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Sau vài năm làm việc, nhân viên có thể thăng tiến lên các vị trí như trưởng ca, giám sát hoặc quản lý nhà máy điện. Những người có khả năng giải quyết tình huống và quản lý tốt sẽ dễ dàng được giao các nhiệm vụ quan trọng và thăng tiến nhanh chóng.

Việc làm vận hành điện tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của các nhà máy điện
Việc làm vận hành điện tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của các nhà máy điện

2. Mức lương trung bình kỹ sư của vận hành điện

Trong ngành việc làm vận hành điện, mức lương thường phụ thuộc vào kinh nghiệm, cấp bậc và vị trí công việc. Mức lương của kỹ sư vận hành điện dao động từ khoảng 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Cụ thể:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm vận hành điện Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên vận hành điện

( mới ra trường)

 8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư vận hành điện

( 1-4 năm kinh nghiệm)

 12.000.000 - 20.000.000

Trưởng nhóm vận hành điện

(4 năm kinh nghiệm trở lên)

 20.000.000 - 30.000.000

Mức lương theo vị trí công việc:

Việc làm vận hành điện Mức lương giao động (VNĐ/tháng)
Việc làm vận hành nhiệt điện 15.000.000 - 25.000.000
Việc làm vận hành thủy điện 12.000.000 - 25.000.000
Việc làm vận hành điện mặt trời 15.000.000 - 25.000.000
Mức lương tuyển dụng việc làm vận hành điện dao động từ khoảng 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương tuyển dụng việc làm vận hành điện dao động từ khoảng 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

3. Mô tả chi tiết công việc của vận hành điện

Công việc của nhân viên vận hành điện đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống điện từ nhà máy điện đến các trạm biến áp và các hệ thống điện năng tái tạo như điện mặt trời, điện gió. Dưới đây là một mô tả chi tiết các công việc chính mà nhân viên vận hành điện phải thực hiện:

  • Vận hành và giám sát hệ thống điện: Nhân viên vận hành điện chịu trách nhiệm theo dõi và điều khiển các thiết bị điện trong các nhà máy, trạm biến áp hoặc các hệ thống điện khác. Công việc này bao gồm việc kiểm tra, điều chỉnh các thông số kỹ thuật và đảm bảo các thiết bị hoạt động bình thường.
  • Bảo trì, sửa chữa thiết bị điện: Để đảm bảo hệ thống điện luôn hoạt động ổn định, nhân viên vận hành cần thực hiện bảo trì định kỳ và sửa chữa kịp thời các sự cố hoặc hỏng hóc. Điều này đòi hỏi kỹ năng và kiến thức chuyên sâu để xác định nguyên nhân và khắc phục các sự cố về điện.
  • Quản lý và tối ưu hóa quy trình vận hành: Nhân viên vận hành điện phải đảm bảo rằng quá trình vận hành điện luôn hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Kỹ sư cần điều chỉnh các thông số kỹ thuật như điện áp, tần số và công suất để tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu tổn thất.
  • Đảm bảo an toàn lao động: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhân viên vận hành điện là thực hiện các biện pháp trong lĩnh vực an toàn lao động nghiêm ngặt. Nhân viên phải tuân thủ các quy định an toàn để bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi các rủi ro liên quan đến điện đặc biệt khi làm việc với các thiết bị điện áp cao.
  • Lập báo cáo và ghi chép thông tin: Sau mỗi ca làm việc, nhân viên vận hành điện cần lập báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động của hệ thống, các sự cố, tình trạng thiết bị và các công việc đã thực hiện.
  • Xử lý sự cố khẩn cấp: Khi có sự cố về điện, nhân viên vận hành điện phải nhanh chóng xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục để đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định.
Công việc của nhân viên vận hành điện là duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống điện
Công việc của nhân viên vận hành điện là duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống điện

4. Việc làm của vận hành điện

Vận hành điện là công việc quan trọng, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định và an toàn trong các nhà máy, khu công nghiệp và lưới điện quốc gia. Với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, ngành này mang lại nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn và triển vọng phát triển lâu dài.

4.1. Tuyển dụng nhân viên vận hành nhiệt điện

Nhân viên vận hành nhiệt điện làm việc tại các nhà máy nhiệt điện, nơi sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than, dầu hoặc khí đốt để tạo ra điện. Công việc chính bao gồm giám sát các thiết bị phát điện, điều chỉnh các thông số kỹ thuật, xử lý sự cố, bảo trì định kỳ và tối ưu hóa hiệu suất của nhà máy. Nhân viên cần hiểu biết sâu rộng về các quy trình vận hành nhiệt điện và tuân thủ các quy định an toàn lao động.

4.2. Tuyển dụng nhân viên vận hành thủy điện

Công việc của nhân viên vận hành thủy điện liên quan đến việc quản lý các hệ thống đập và nhà máy thủy điện. Họ giám sát quá trình điều chỉnh lưu lượng nước, kiểm tra thiết bị phát điện và thực hiện các biện pháp bảo trì nhằm duy trì hiệu suất hoạt động của nhà máy. Công việc này yêu cầu khả năng tính toán lưu lượng nước, kiểm soát an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành.

4.3. Tuyển dụng nhân viên vận hành điện mặt trời

Nhân viên vận hành điện mặt trời có nhiệm vụ giám sát, bảo trì và tối ưu hóa hoạt động của các hệ thống điện mặt trời. Nhân viên cần kiểm tra các tấm pin, inverter và hệ thống điện để đảm bảo hiệu suất tối đa. Công việc này yêu cầu hiểu biết về các công nghệ năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời cùng với khả năng xử lý sự cố kỹ thuật và bảo trì thiết bị.

Nhân viên vận hành điện mặt trời có nhiệm vụ giám sát, bảo trì và tối ưu hóa hoạt động của các hệ thống điện mặt trời.
Nhân viên vận hành điện mặt trời có nhiệm vụ giám sát, bảo trì và tối ưu hóa hoạt động của các hệ thống điện mặt trời.

5. Yêu cầu đối với việc làm vận hành điện

Để làm việc trong lĩnh vực vận hành điện, ứng viên cần sở hữu một loạt kỹ năng chuyên môn về điện và kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm giúp đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, an toàn. Dưới đây là các kỹ năng quan trọng cần có trong công việc vận hành điện:

  • Vững về hệ thống điện công nghiệp, việc làm điện tử- viễn thông và các công nghệ tái tạo như năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện. Hiểu biết về quy trình vận hành, bảo trì và xử lý sự cố.
  • Vận hành, bảo trì thiết bị điện, kiểm tra và phân tích thông số kỹ thuật, xử lý sự cố. Kỹ năng sử dụng công cụ và phần mềm hỗ trợ.
  • Khả năng phân tích và ra quyết định kịp thời trong tình huống khẩn cấp để bảo đảm an toàn hệ thống.
  • Phối hợp với các bộ phận, giao tiếp hiệu quả để giải quyết công việc nhanh chóng.
  • Am hiểu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường khi làm việc với hệ thống điện công nghiệp.
  • Kinh nghiệm giám sát, bảo trì và tối ưu hóa hệ thống điện, đặc biệt là trong các dự án năng lượng tái tạo.

6. Khu vực tuyển dụng vận hành điện nhiều

Lĩnh vực vận hành điện hiện nay đang phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao tại nhiều khu vực trên cả nước. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà NẵngQuảng Ninh là những điểm nóng trong việc tuyển dụng nhân sự cho ngành này.

6.1. Tuyển dụng việc làm vận hành điện Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế của miền Bắc, có nhu cầu tuyển dụng nhân lực vận hành điện lớn, đặc biệt ở các quận như Sóc Sơn, Đông Anh và Long Biên. Những khu vực này tập trung nhiều dự án năng lượng tái tạo và các nhà máy điện lớn, tiêu biểu như Nhà máy Điện Rác Sóc Sơn và Tổng Công Ty Điện Lực Hà Nội (EVN HANOI) tại quận Hoàn Kiếm.

Các ứng viên sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp với mức lương dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

6.2. Tuyển dụng việc làm vận hành điện TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, có nhu cầu tuyển dụng cao về nhân sự vận hành điện trong các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp và các dự án năng lượng tái tạo có mức lương dao động từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Tại TP.HCM, các quận như Thủ Đức, Bình Tân và Bình Thạnh là những nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và nhà máy điện. Các công ty lớn thường xuyên tuyển dụng nhân sự vận hành điện tại đây gồm Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức tại thành phố Thủ Đức và Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM (EVNHCMC) tại quận Bình Thạnh.

Các nhà máy điện được triển khai tại các thành phố lớn của Việt Nam
Các nhà máy điện được triển khai tại các thành phố lớn của Việt Nam

6.3. Tuyển dụng việc làm vận hành điện Đà Nẵng

Đà Nẵng với lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng phát triển, là một trong những thành phố trọng điểm tại miền Trung thu hút nhân lực vận hành điện. Các cơ hội việc làm tại đây chủ yếu tập trung vào các nhà máy điện, các dự án năng lượng tái tạo, mang đến cho ứng viên môi trường làm việc năng động và chế độ lương hấp dẫn từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Đà Nẵng tập trung tuyển dụng nhân sự vận hành điện ở các khu vực như quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Nổi bật tại đây là Khu Công Nghiệp Hòa Khánh tại quận Liên Chiểu và Nhà Máy Thủy Điện Sông Bung tại huyện Hòa Vang.

6.4. Tuyển dụng việc làm vận hành điện Quảng Ninh

Quảng Ninh nổi bật với các dự án năng lượng lớn như nhiệt điện và điện gió, đang đẩy mạnh việc tuyển dụng nhân sự cho lĩnh vực vận hành điện với mức lương dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

Sự phát triển mạnh mẽ của các dự án năng lượng tái tạo tập trung tại TP Cẩm Phả với các đơn vị như Nhà Máy Nhiệt Điện Cẩm Phả, Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương đã đem đến cơ hội nghề nghiệp cho những ứng viên muốn có thể ứng tuyển vào thị trường việc làm tại Quảng Ninh năng động, sôi nổi và tiềm năng phát triển lâu dài.

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An và các khu vực ven biển cũng đang có nhu cầu cao về nhân lực vận hành điện, mang đến cho ứng viên nhiều cơ hội việc làm đa dạng và hấp dẫn.

7. Trường đào tạo ngành kỹ thuật điện uy tín nhất tại Việt Nam

Ngành kỹ thuật điện là lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò cốt lõi trong sự phát triển công nghiệp và công nghệ. Tại Việt Nam, nhiều trường đại học danh tiếng cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Hãy cùng khám phá những cơ sở đào tạo uy tín nhất để bắt đầu hành trình học tập và phát triển sự nghiệp của bạn.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)
Hà Nội Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật Cơ điện tử A00, A01, BK1 26.33 22-28 triệu đồng/năm
Hà Nội Đại Học Điện Lực Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 24 16-18 triệu đồng/năm
Hà Nội Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01 24 15-20 triệu đồng/năm
Hà Nội Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Điện, điện tử A00, A01, D01, A09 23 15-16 triệu đồng/năm
Hà Nội Trường Đại học Công nghệ Đông Á Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00, A01, A02, D01 18 26-30 triệu đồng/năm

Ngành điện đang mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức thu nhập ổn định và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nếu bạn đam mê kỹ thuật và mong muốn tham gia vào lĩnh vực đầy tiềm năng này, đừng bỏ lỡ các vị trí tuyển dụng vận hành điện mới nhất. Hãy nắm bắt cơ hội để xây dựng sự nghiệp bền vững và góp phần vào sự phát triển của ngành năng lượng tại Việt Nam.