Tuyển Vận hành điện CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Quận 1

- Chịu trách nhiệm về hoạt động và bảo trì các hệ thống: Hệ thống điện cao áp và điện áp thấp, Bảng điện, Hệ thống phát điện và các điều khiển của nó, Hệ thống Quản lý Năng lượng và các lĩnh vực khác mà Trưởng nhóm/Kỹ sư trưởng có thể chỉ định.

- Đảm bảo các hệ thống điện đều được kiểm tra hàng ngày và đảm bảo đang hoạt động tốt và an toàn với việc bảo trì được thực hiện thường xuyên / ghi lại báo cáo, chỉ số theo khuyến cáo an toàn của nhà sản xuất.

- Tuân thủ các kế hoạch và dự kiến các công việc phải làm hàng ngày được Trưởng ca ủy thác cho theo dõi và đảm bảo tất cả đã được phục vụ theo các thông lệ an toàn.

- Trên cơ sở hàng ngày đảm bảo rằng khu vực chung của khách thuê và hệ thống chiếu sáng nhà vệ sinh được duy trì hợp lý.

- Trên cơ sở hàng tháng đảm bảo rằng Máy phát điện được làm ấm với điều khiển bằng tay hoặc tự động.

- Kiểm tra thường xuyên tất cả cảm biến chuyển động của đèn và đảm bảo rằng đèn pha được thay thế trong vòng 4 đến 8 giờ.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp chuyên ngành Điện/ Điện tử.

Từ 1- 2 năm kinhnghiệm

Hòa đồng, khéo léo, sẵn sàng hỗ trợ khi có thể, nhanh nhẹn, làm việc tập thể tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao tiếp. xử lý vấn đề.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định và tham gia gói bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/7 theo quy định của công ty.

Du Lịch, Thưởng theo chính sách của của công ty.

Tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe theo chương trình của công ty.

Phụ cấp cơm trưa, gửi xe.

