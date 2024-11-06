Tuyển Vận hành điện Danko Group làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Chùa Hang, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Vận hành điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành hệ thống kỹ thuật theo phân công, cập nhật đầy đủ các thông tin, tình trạng hệ thống vào các biểu mẫu theo dõi.

Thực hiện kiểm tra định kỳ theo tần suất quy định các hệ thống phòng máy, thiết bị kỹ thuật, cập nhật đầy đủ thông tin tình trạng vào biểu mẫu theo dõi hàng ngày.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các sự cố hệ thống phát sinh.

Tham gia cứu hộ thang máy, phối hợp cứu hộ cứu nạn khi có sự cố về PCCC.

Thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật

Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp/BLĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Kỹ thuật điện (Hệ thống Điện, Điện tử, Điện lạnh, Tự động hóa...), Hệ thống cấp thoát nước hoặc chuyên ngành cơ khí

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong vị trí kỹ thuật quản lý tòa nhà, quản lý vận hành kỹ thuật khu đô thị.

Kinh nghiệm sửa chữa thiết bị điện, thiết bị cấp thoát nước.

Kinh nghiệm vận hành, sửa chữa hệ thống MEP của tòa nhà.

Kinh nghiệm về xử lý thiết bị tình huống PCCC.

Kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống Nhạc nước là một ưu tiên.

Kỹ năng:

Kiến thức liên quan đến chuyên ngành điện (hệ thống điện, tự động hóa, điện tử- điện lạnh...), Cấp thoát nước hoặc chuyên ngành cơ khí.

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt

Kỹ năng làm việc độc lập và quản lý đội nhóm

Hiểu biết về dịch vụ cũng như các quy định quy trình của Tập đoàn và BQL

Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng các phần mềm chuyên ngành như Auto Cad...

Nhanh nhẹn, trung thực

Phẩm chất:

Thái độ làm việc: Trách nhiệm, tận tâm, tốc độ, hiệu quả và tư duy dịch vụ cao

Tại Danko Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 8-12 triệu

• Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển.

• Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ theo luật Lao động.

• Thưởng ngày lễ, lương tháng 13, du lịch, team building, ... cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác.

• Thời gian làm việc: theo ca

• Địa điểm làm việc: Dự án Danko City, số 1 tổ 3, Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danko Group

