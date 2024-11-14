Tuyển Vận hành điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 135 Triệu

Mức lương Từ 135 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch

- Phối hợp với cấp điều độ có quyền điều khiển, các đơn vị có liên quan để đảm bảo vận hành trạm điện an toàn, tin cậy.

- Hiểu đọc được sơ đồ nhất thứ, nhị thứ trạm 110kV, hệ thống rơ le bảo vệ, hệ thống điều khiển, đo đếm, PCCC, SCADA, thông số kỹ thuật, phương thức vận hành, quy trình vận hành và quy trình xử lý sự cố các thiết bị trong trạm điện.

- Chấp hành lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên.

- Thường xuyên theo dõi thông số vận hành và kiểm tra thiết bị thuộc quyền quản lý của trạm điện, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, tin cậy. Không để xảy ra các sự cố chủ quan, xử lý các sự cố kịp thời và đúng quy định, quy trình liên quan.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong mối quan hệ công tác với nhân viên vận hành cấp trên theo quy định của Thông tư 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ Công Thương và các quy định, quy trình riêng của trạm điện.

- Cung cấp số liệu theo yêu cầu của nhân viên vận hành cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm 1 năm vận hành TBA 110kV.

Am hiểu thiết bị điện; đọc hiểu sơ đồ nguyên lý hệ thống điện, hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường.

Có chứng chỉ vận hành trạm 110kV.

Có trình độ Ngoại ngữ: B2, trình độ tin học: A

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc theo ca.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Sức khỏe tốt, không mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp.

Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú khu vực Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Chế độ thưởng: 3 - 4 tháng lương/năm.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Được đóng Bảo hiểm tai nạn con người và chăm sóc sức khỏe.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Được tham gia các chương trình phúc lợi cho nhân viên, teambuilding, các ngày lễ trong năm của Công ty và các chế độ khác theo quy chế, quy định của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực.

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

