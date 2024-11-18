Tuyển Vận hành điện Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 9 Triệu

- Nam từ 20 tuổi trở lên, sức khỏe tốt - Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến điện/điện công nghiệp/năng lượng tái tạo. - Có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa hệ thống điện/truyền tải.

Quản lý vận hành các Hệ thống Điện mặt trời tại Cù Lao Dung (Cty Tall và 1 Nhà máy của cty ĐMT Đức Huệ), cụ thể: 1. Định kỳ thực hiện kiểm tra và Vệ sinh Hệ thống 2. Định kỳ thực hiện cắt cỏ 3. Báo cáo theo quy định

