Tuyển Vận hành điện Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành điện Tại Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Sóc Trăng: Cù Lao Dung
Mô Tả Công Việc Vận hành điện Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Quản lý vận hành các Hệ thống Điện mặt trời tại Cù Lao Dung (Cty Tall và 1 Nhà máy của cty ĐMT Đức Huệ), cụ thể:
1. Định kỳ thực hiện kiểm tra và Vệ sinh Hệ thống
2. Định kỳ thực hiện cắt cỏ
3. Báo cáo theo quy định
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 20 tuổi trở lên, sức khỏe tốt
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến điện/điện công nghiệp/năng lượng tái tạo.
- Có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa hệ thống điện/truyền tải.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến điện/điện công nghiệp/năng lượng tái tạo.
- Có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa hệ thống điện/truyền tải.
Tại Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ: BHYT, BHXH, BHTN
Thử việc: 2 tháng
Phụ cấp: Cơm 35k/ngày
Thử việc: 2 tháng
Phụ cấp: Cơm 35k/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI