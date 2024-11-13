Tuyển Vận hành điện Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Láng Hạ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Vận hành điện Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện đóng/ cắt điện khi có sự cố hoặc khách hàng chậm thanh toán, treo/ tháo công tơ, lập biên bản đề nghị cấp mới/ kiểm định/ hỏng

Chốt chỉ số điện/ nước hàng tháng, gửi thông báo tiền điện (bản giấy) cho khách hàng

Checklist, kiểm tra, vệ sinh định kỳ các trạm biến áp

Khảo sát và lập bảng kê công suất, kiểm tra sử dụng điện của Khách hàng

Đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành điện nước, an toàn thiết bị được phân công theo dõi theo đúng quy định an toàn VSLĐ, An toàn PCCC&PCCN

Lập báo cáo và nhật ký vận hành hàng ngày và báo cáo cho tổ trưởng kỹ thuật

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng Điện trở lên

Trên 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực vận hành hệ thống điện hoặc có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Từng vận hành hệ thống điện tòa nhà

Có hiểu biết hoặc có kinh nghiệm làm về kinh doanh bán lẻ Điện/ Nước, hiểu biết về công tơ điện, tính phụ tải điện

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin