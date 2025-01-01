Công việc Vận hành thiết bị vận tải

Tất cả địa điểm
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Vận hành thiết bị vận tải

-

Có 6 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Tuyển Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 40 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Hạn nộp: 22/02/2025
Thái Bình Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6
Tuyển Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng khác thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6
Hạn nộp: 20/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Alubend VietNam
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy CNC thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Alubend VietNam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Tuyển Nhân Viên Lái Xe Nâng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần CNCPS
Tuyển Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Công ty cổ phần CNCPS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty cổ phần CNCPS
Hạn nộp: 21/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dorco Living Vina
Tuyển Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Công ty TNHH Dorco Living Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dorco Living Vina
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Hà Nam Hưng Yên Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải tăng mạnh ở các thành phố lớn với mức lương dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Ngành này mang đến cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực logistics, giao thông vận tải, giúp ứng viên phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong môi trường làm việc năng động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh ngành logistics và vận tải tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê từ Job3s, tốc độ tăng trưởng ngành logistics đạt 14-16% mỗi năm, kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực vận hành thiết bị vận tải hiện đại. Sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng vận tải, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm mới trong lĩnh vực này.

Việc làm vận hành thiết bị vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa một cách an toàn và hiệu quả. Các nhân sự trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng phương tiện vận tải như xe container, xe nâng, tàu hỏa hoặc thiết bị bốc dỡ tại cảng biển. Công việc này không chỉ đảm bảo hoạt động thông suốt của các khâu vận chuyển mà còn góp phần tối ưu hóa chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải có xu hướng tăng mạnh nhờ sự phát triển của ngành logistics và hạ tầng giao thông
Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải có xu hướng tăng mạnh nhờ sự phát triển của ngành logistics và hạ tầng giao thông

Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực vận hành thiết bị vận tải rất rộng mở, với đa dạng vị trí tại các doanh nghiệp logistics, cảng biển và trung tâm phân phối. Đặc biệt, xu hướng tự động hóa trong vận tải đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng ứng viên có khả năng sử dụng công nghệ hiện đại và hệ thống điều khiển tự động. Đây là lĩnh vực lý tưởng cho những ai yêu thích công việc kỹ thuật và mong muốn tham gia vào ngành công nghiệp năng động, không ngừng phát triển.

2. Mức lương trung bình của việc làm vận hành thiết bị vận tải

Mức lương cho việc làm vận hành thiết bị vận tải hiện nay dao động trong khoảng từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, vị trí công việc và yêu cầu chuyên môn của từng doanh nghiệp. Dưới đây là mức lương chi tiết được phân theo kinh nghiệm làm việc cho vị trí này:

Việc làm vận hành thiết bị vận tải

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Việc làm vận hành thiết bị vận tải

(1-3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm vận hành thiết bị vận tải

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Việc làm vận hành thiết bị vận tải

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

Trên 20.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm vận hành thiết bị vận tải

Công việc vận hành thiết bị vận tải đòi hỏi người lao động phải đảm bảo vận hành các loại thiết bị một cách an toàn và hiệu quả, hỗ trợ tối đa cho việc làm sản xuất và vận chuyển. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà vị trí này thường đảm nhận:

  • Kiểm tra thiết bị: Đảm bảo tình trạng thiết bị đạt yêu cầu trước và sau khi vận hành.

  • Vận hành thiết bị: Thực hiện điều khiển các loại máy móc như xe nâng, cần cẩu hoặc thiết bị chuyên dụng theo đúng quy trình.

  • Báo cáo sự cố: Ghi nhận và thông báo các vấn đề kỹ thuật để được sửa chữa kịp thời.

  • Bảo trì định kỳ: Đảm bảo thiết bị được bảo dưỡng theo kế hoạch nhằm duy trì hiệu suất và tuổi thọ.

  • Tuân thủ an toàn: Thực hiện đúng các quy định an toàn lao động và quy trình vận hành.

  • Phối hợp công việc: Hỗ trợ và làm việc cùng các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Việc làm vận hành thiết bị vận tải có nhiệm vụ vận hành và bảo dưỡng các thiết bị máy móc một cách an toàn và hiệu quả
Việc làm vận hành thiết bị vận tải có nhiệm vụ vận hành và bảo dưỡng các thiết bị máy móc một cách an toàn và hiệu quả

4. Yêu cầu đối với việc làm vận hành thiết bị vận tải

Để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong công việc, vị trí vận hành thiết bị vận tải yêu cầu ứng viên đáp ứng một số tiêu chí quan trọng về kỹ năng, kinh nghiệm và sức khỏe. Dưới đây là những yêu cầu cụ thể mà nhà tuyển dụng thường đặt ra khi tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải:

  • Hiểu biết về thiết bị: Có kiến thức cơ bản hoặc chuyên sâu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị vận tải.

  • Kinh nghiệm vận hành: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế vận hành các loại máy móc, thiết bị liên quan.

  • Kỹ năng an toàn: Nắm vững quy định an toàn lao động và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.

  • Sức khỏe tốt: Đảm bảo thể chất phù hợp để thực hiện công việc đòi hỏi hoạt động liên tục và tập trung cao độ.

  • Bằng cấp hoặc chứng chỉ: Có giấy phép vận hành thiết bị (nếu cần) và các chứng chỉ liên quan theo yêu cầu của ngành hoặc công ty.

Việc làm vận hành thiết bị vận tải yêu cầu ứng viên đáp ứng tiêu chí về kỹ năng, kinh nghiệm và sức khỏe
Việc làm vận hành thiết bị vận tải yêu cầu ứng viên đáp ứng tiêu chí về kỹ năng, kinh nghiệm và sức khỏe

5. Khu vực tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải hiện nay rất lớn tại các thành phố lớn và các khu vực có nền kinh tế phát triển mạnh. Các tỉnh thành với sự gia tăng của hệ thống giao thông và logistics đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên.

  • Việc làm vận hành thiết bị vận tải tại Hà Nội: Với vai trò là trung tâm kinh tế và chính trị của cả nước, Hà Nội sở hữu hệ thống giao thông và logistics phát triển đồng bộ. Nhu cầu tuyển dụng vận hành thiết bị vận tải tại đây xuất phát từ các dự án hạ tầng lớn và sự tăng trưởng của ngành vận tải đô thị.

  • Việc làm vận hành thiết bị vận tải tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là cửa ngõ kinh tế miền Trung với cảng biển và sân bay quốc tế sầm uất. Sự phát triển của du lịch, cùng với nhu cầu vận tải hàng hóa, thúc đẩy nhu cầu tìm việc làm vận hành thiết bị vận tải tại đây.

  • Việc làm vận hành thiết bị vận tải tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều cảng biển, sân bay và trung tâm logistics. Đây là khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm TP HCM cao nhất cho các vị trí vận hành thiết bị vận tải, đáp ứng sự tăng trưởng vượt bậc của ngành vận tải.

  • Việc làm vận hành thiết bị vận tải tại Hải Phòng: Hải Phòng là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc, nơi giao thương hàng hóa diễn ra sôi động. Nhu cầu nhân sự vận hành thiết bị vận tải tại đây chủ yếu phục vụ các cảng biển và các khu công nghiệp lớn trong khu vực.

  • Việc làm vận hành thiết bị vận tải tại Cần Thơ: Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn của Đồng bằng sông Cửu Long, với hệ thống cảng sông và vận tải nông sản phát triển. Vì thế nhu cầu tuyển dụng nhân sự việc làm Cần Thơ ở lĩnh vực này rất lớn, mang đến cơ hội cho nhiều ứng viên.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải hiện nay ngày càng tăng cao ở các khu vực phát triển công nghiệp và giao thông vận tải
Nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải hiện nay ngày càng tăng cao ở các khu vực phát triển công nghiệp và giao thông vận tải

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics và hạ tầng giao thông, nhu cầu tuyển dụng việc làm vận hành thiết bị vận tải ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn và khu vực trọng điểm. Những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này không chỉ mang lại mức lương hấp dẫn mà còn mở ra nhiều triển vọng thăng tiến cho ứng viên trong tương lai.