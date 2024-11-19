Tuyển Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6 làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6 làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6

Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Nước Ngoài, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Cần tuyển 02 công nhân vận hành máy khoan thủy lực tự hành
02 công nhân vận hành máy xúc đào và 01 công nhân vận hành máy ủi
Việc làm: xúc đất tại công trình thuộc huyện Mường Nông, tỉnh Savanlakhet, nước CHDCND Lào
Thời gian bắt đầu dự kiến: 25/11/2024
Thời gian kết thúc dự kiến: 25/04/2025
Điều kiện sinh hoạt (ăn, ngủ, nghỉ): tại công trường do bên tuyển dụng sắp xếp

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thợ vận hành máy phải có chứng chỉ nghề phù hợp.
- Nhiệt tình với công việc.
- Nghỉ, xin về trong trường hợp khẩn cấp phải xin phép người quản lý để bố trí nhân lực thay thế

Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương được hưởng: Lương khoán từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng/người/tháng (mức lương này tính đủ cho 28 ngày công/tháng)
- Tiền lương thực tế được hưởng theo số ngày công đi làm thực tế hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 và tầng 2 tòa nhà TM, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

