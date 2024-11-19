Tuyển Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Công Ty Cổ Phần Sông Đà 6 làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Cần tuyển 02 công nhân vận hành máy khoan thủy lực tự hành

02 công nhân vận hành máy xúc đào và 01 công nhân vận hành máy ủi

Việc làm: xúc đất tại công trình thuộc huyện Mường Nông, tỉnh Savanlakhet, nước CHDCND Lào

Thời gian bắt đầu dự kiến: 25/11/2024

Thời gian kết thúc dự kiến: 25/04/2025

Điều kiện sinh hoạt (ăn, ngủ, nghỉ): tại công trường do bên tuyển dụng sắp xếp

- Thợ vận hành máy phải có chứng chỉ nghề phù hợp.

- Nhiệt tình với công việc.

- Nghỉ, xin về trong trường hợp khẩn cấp phải xin phép người quản lý để bố trí nhân lực thay thế

- Mức lương được hưởng: Lương khoán từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng/người/tháng (mức lương này tính đủ cho 28 ngày công/tháng)

- Tiền lương thực tế được hưởng theo số ngày công đi làm thực tế hàng tháng

