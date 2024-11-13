Tuyển Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Công ty TNHH Dorco Living Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dorco Living Vina
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Dorco Living Vina

Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thường Tín ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc điều chỉnh, vận hành máy đúc.
Vận hành máy đúc kẽm, điều chỉnh máy cho sản phẩm.
Theo dõi, ghi chép thông số kỹ thuật, xử lý các sự cố về khuôn máy trong quá trình sản xuất.
Chịu trách nhiệm kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị và khuôn mẫu đúc kẽm.
Giám sát, duy trì và đảm bảo hiệu quả của máy đúc kẽm.
Phối hợp với các bộ phận phân tích nguyên nhân, đánh giá, báo cáo hiện tượng không phù hợp
Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ chịu khó
Có kinh nghiệm từng làm Kỹ thuật vận hành máy đúc ít nhất 1 năm (Ưu tiên đúc kẽm).

Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh - Thỏa thuận theo năng lực khi phòng vấn
- Có xe đưa đón về Hà Nam
- Tăng lương định kỳ hàng năm vào tháng 1 đầu năm (tối thiểu tăng 10% lương)
- Thưởng từ 200% -420% lương / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dorco Living Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dorco Living Vina

Công ty TNHH Dorco Living Vina

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường D3, KCN Hòa Mạc, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

