Tuyển Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Công ty TNHH Alubend VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty TNHH Alubend VietNam
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Alubend VietNam

Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Tại Công ty TNHH Alubend VietNam

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B1/7 Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Chuẩn bị và vận hành máy CNC để thực hiện các công việc như phay, tiện
Chạy thử để kiểm tra sản phẩm đầu ra có đáp ứng đúng theo thông số kỹ thuật.
Cài đặt máy để sản xuất hàng đại trà theo yêu cầu.
Giám sát máy móc trong quá trình vận hành và điều chỉnh kịp thời khi xảy ra sự cố.
Kiểm tra, đo lường thành phẩm và so sánh với yêu cầu để xác định quy trình đã hoàn thành đúng.
Theo dõi, kiểm tra và bảo dưỡng máy móc hàng ngày để đảm bảo máy hoạt động tốt.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành cơ khí, tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm vận hành máy phay CNC 4 và 5 trục hoặc máy tiện CNC
Đọc hiểu thông số kỹ thuật, tài liệu, bản thiết kế, bản vẽ kỹ thuật.
Có kinh nghiệm sử dụng SolidCam hoặc các phần mềm khác.
SolidCam
Có kinh nghiệm làm việc trong mảng gia công chế tạo.
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý tới chi tiết, khả năng tập trung tốt.

Tại Công ty TNHH Alubend VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, Tết, thâm niên
Bảo hiểm sức khỏe, tai nạn
Khám sức khỏe định kỳ
Nghỉ phép năm
Nghỉ phép đặc biệt
Các hoạt động ngoại khóa, teambuilding,...
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-17:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Alubend VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Alubend VietNam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1706 Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

