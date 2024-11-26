Tuyển Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm CN Hà Bình Phương - Thường Tín - Hà Nội, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận hàng hoá từ thủ kho

Hạ hàng theo đơn, đóng gói và bàn giao cho thủ kho

Kiểm kê kho tuần/ tháng.

Thực hiện các công việc trong nghiệp vụ kho theo sự phân công của quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc

Có kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm + Thưởng KPIs + Phụ cấp theo vị trí

Chế độ phúc lợi đầy đủ: cưới hỏi, ốm đau, sinh nhật; Thưởng Lễ, Tết; Chế độ hỗ trợ bỉm sữa cho con nhỏ từ 07 đến 36 tháng tuổi, hỗ trợ tiền thuê nhà, ... và nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác

Đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Khám sức khoẻ định kỳ; Du lịch hàng năm

Địa chỉ làm việc: KCN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.