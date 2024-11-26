Tuyển Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cụm CN Hà Bình Phương
- Thường Tín
- Hà Nội, Thường Tín, Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận hàng hoá từ thủ kho
Hạ hàng theo đơn, đóng gói và bàn giao cho thủ kho
Kiểm kê kho tuần/ tháng.
Thực hiện các công việc trong nghiệp vụ kho theo sự phân công của quản lí trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm
Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc
Có kinh nghiệm
Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm + Thưởng KPIs + Phụ cấp theo vị trí
Chế độ phúc lợi đầy đủ: cưới hỏi, ốm đau, sinh nhật; Thưởng Lễ, Tết; Chế độ hỗ trợ bỉm sữa cho con nhỏ từ 07 đến 36 tháng tuổi, hỗ trợ tiền thuê nhà, ... và nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác
Đóng BHXH, BHYT theo quy định.
Khám sức khoẻ định kỳ; Du lịch hàng năm
Địa chỉ làm việc: KCN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập