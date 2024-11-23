Tuyển Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Công ty cổ phần CNCPS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 90, đường 30/04, khu phố Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ

• Vận hành, điều chỉnh máy ép nhựa các dòng máy JSW,HUYDAI, HAITIAN,SUMOTOMO, MAKINO,MAZACK..

• Cài đặt các thông số kỹ thuật, Test mẫu , kiểm tra chỉnh sửa thông số khi QC báo lỗi

• Hỗ trợ Lên, xuống khuôn.

• Theo dõi và phát hiện các sự cố cần sửa chữa...

• Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm từ 2 năm

• Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên hoặc có kinh nghiệm

• Chịu khó học hỏi, có ý chí cầu tiến, chịu được áp lực công việc

• Có thể làm việc theo ca (ca 12 tiếng )

• Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của Công ty và luật lao động.

- Chế độ ăn giữa ca, tiền thưởng cuối năm, du lịch...

- Có cơ hội thăng tiến lên cấp cao hơn nếu có năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

