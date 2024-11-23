Tuyển Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Công ty cổ phần CNCPS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty cổ phần CNCPS
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty cổ phần CNCPS

Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Tại Công ty cổ phần CNCPS

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 90, đường 30/04, khu phố Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

• Vận hành, điều chỉnh máy ép nhựa các dòng máy JSW,HUYDAI, HAITIAN,SUMOTOMO, MAKINO,MAZACK..
• Cài đặt các thông số kỹ thuật, Test mẫu , kiểm tra chỉnh sửa thông số khi QC báo lỗi
• Hỗ trợ Lên, xuống khuôn.
• Theo dõi và phát hiện các sự cố cần sửa chữa...
• Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 2 năm
• Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên hoặc có kinh nghiệm
• Chịu khó học hỏi, có ý chí cầu tiến, chịu được áp lực công việc
• Có thể làm việc theo ca (ca 12 tiếng )
• Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần CNCPS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của Công ty và luật lao động.
- Chế độ ăn giữa ca, tiền thưởng cuối năm, du lịch...
- Có cơ hội thăng tiến lên cấp cao hơn nếu có năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CNCPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần CNCPS

Công ty cổ phần CNCPS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 90, đường 30/04 khu phố Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An

