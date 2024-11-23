Tuyển Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Công ty cổ phần CNCPS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Tại Công ty cổ phần CNCPS
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 90, đường 30/04, khu phố Trung Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Vận hành thiết bị nặng/phụ trợ Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
• Vận hành, điều chỉnh máy ép nhựa các dòng máy JSW,HUYDAI, HAITIAN,SUMOTOMO, MAKINO,MAZACK..
• Cài đặt các thông số kỹ thuật, Test mẫu , kiểm tra chỉnh sửa thông số khi QC báo lỗi
• Hỗ trợ Lên, xuống khuôn.
• Theo dõi và phát hiện các sự cố cần sửa chữa...
• Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm từ 2 năm
• Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên hoặc có kinh nghiệm
• Chịu khó học hỏi, có ý chí cầu tiến, chịu được áp lực công việc
• Có thể làm việc theo ca (ca 12 tiếng )
• Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cổ phần CNCPS Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của Công ty và luật lao động.
- Chế độ ăn giữa ca, tiền thưởng cuối năm, du lịch...
- Có cơ hội thăng tiến lên cấp cao hơn nếu có năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CNCPS
