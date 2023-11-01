CEO Tony Vũ: Giám khảo đặc biệt trong đêm chung kết cuộc thi “Nhà quản trị tương lai 2023”

Giám khảo đặc biệt của đêm chung kết của “Nhà quản trị tương lai 2023” là CEO Tony Vũ

“Nhà quản trị tương lai” chính thức khởi động với mùa đầu tiên vào năm 2023, đây là hoạt động lớn được tổ chức bởi Trường Đại học Công Đoàn. Mục tiêu của chương trình này là tạo ra một môi trường vừa để sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, thể hiện bản thân, tìm kiếm cơ hội vừa giúp cho sinh viên gắn kết hơn với các hoạt động chung của trường..

Các giám khảo, ban tổ chức và ứng viên trong đêm chung kết cuộc thi “Nhà quản trị tương lai 2023” tại trường Đại học Công Đoàn

Đây là cơ hội rèn luyện vô cùng tốt cho sinh viên, các bạn được trải nghiệm ở 4 vòng thi gồm sơ loại, chung khảo, bán kết và chung kết. Ứng viên sẽ được trực tiếp tham gia các công việc như nghiên cứu số liệu, dự trù phương án kinh doanh, trình bày và bảo vệ quan điểm của nhóm mình.

Sau mỗi vòng thi, các ứng viên sáng giá nhất được giữ lại và tiếp tục tranh tài ở vòng trong, cho đến khi tìm được gương mặt sáng giá nhất.

Đêm chung kết của cuộc thi được tổ chức vào ngày 24/10/2023 vừa qua tại trường Đại học Công Đoàn, với sự tham gia của ban giám khảo, 13 thí sinh xuất sắc nhất cùng sự hưởng ứng của toàn thể sinh viên trong trường.

Đáng chú ý, trong thành phần ban giám khảo, bên cạnh các giảng viên trực tiếp giảng dạy tại trường còn có sự tham gia của một vị giám khảo đặc biệt, CEO Tony - Founder của nền tảng tuyển dụng job3s.ai.

Ông là một trong những doanh nhân đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ AI vào kết nối và tìm kiếm việc làm. Với hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới, job3s.ai đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường tuyển dụng, không chỉ trong nước mà còn trên đấu trường quốc tế

Trước khi trở thành CEO của job3s.ai, anh đã từng có nhiều năm nằm việc tại các vị trí chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Coca-Cola, Ngân hàng ANZ, Diligo Holdings, Kuto Nhật Bản…

Đặc biệt, CEO Tony Vũ còn từng được Phó Thống đốc bang Idaho của Hoa Kỳ trao tặng Huy hiệu hữu nghị cho những đóng góp và thành tích của mình trong suốt sự nghiệp.

Chính kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị nhân sự giúp cho CEO Tony đưa ra những đánh giá xác đáng và công tâm nhất góp phần tìm ra ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của cuộc thi.

Những kinh nghiệm thực tế giúp cho CEO Tony Vũ đưa ra được những đánh giá công tâm (người đang phát biểu)

Cuộc thi Nhà quản trị tương lai 2023 đã tìm được quán quân

Đêm chung kết chứng kiến cuộc tranh tài gay cấn giữa những ứng viên sáng giá nhất, những người đã xuất sắc vượt qua 6 đối thủ cạnh tranh khác để vào vòng thử thách cuối cùng.

Ban giám khảo chia sẻ rằng quán quân của Nhà quản trị tương lai phải là người có cả kiến thức lý thuyết cùng kinh nghiệm thực tế. Bởi vậy mà ở vòng thi cuối cùng, ban giám khảo, đặc biệt là CEO Tony Vũ đã đặt ra nhiều tình huống mang tính thực tiễn cao.

Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, ứng viên Nguyễn Thị Dương Anh - QT29C Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công Đoàn đã xuất sắc trở thành quán quân của cuộc thi.

CEO Tony Vũ trao giải thưởng cho quán quân cuộc thi

Các thí sinh hào hứng với cuộc thi không chỉ bởi phần thưởng cho nhà thắng cuộc là 20.000.000 đồng tiền mặt mà còn bởi sau cuộc thi sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp tại job3s.ai.

Đây là thông tin bất ngờ được CEO Tony Vũ công bố vào đêm chung kết cuộc thi, với hy vọng không bỏ lỡ nhân tài. Ông mong muốn đây sẽ là cơ hội để nữ quán quân có thể học tập, phát triển và thành tài trong tương lai.

Chia sẻ về niềm vui bất ngờ này, Dương Anh cho biết bản thân em vô cùng hào hứng khi được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động nhưng hết sức chuyên nghiệp của job3s.ai.

CEO Tony Vũ Trên Báo

Sau những kiến thức kinh nghiệm mà CEO Tony Vũ chia sẻ, sự kiện đã được nhiều mặt báo nhắc tới:

CEO Tony Vũ giám khảo đặc biệt trong sự kiện Trường đại học Công Đoàn

CEO Tony Vũ của Job3s.ai - chính thức trở thành vị giám khảo đặc biệt trong sự kiện lớn

Tony Vũ - CEO của Job3s.ai chính thức trở thành vị giám khảo đặc biệt trong sự kiện lớn

Đặc biệt là khi Dương Anh biết job3s.ai là website tuyển dụng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hơn 20 loại AI vào các công cụ tìm kiếm, giúp tự động kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng.

CEO Tony Vũ chia sẻ rằng, bản thân ông luôn quan tâm đến tình hình giáo dục, hy vọng có thể đóng góp một phần nhỏ sức lực trong công cuộc “trồng người”. Bởi vậy mà chỉ cần có khả năng, CEO Tony Vũ sẽ tạo cơ hội để các bạn trẻ có thể phát triển và tiến tới thành công.

Kết thúc cuộc thi, ngoài những thí sinh xuất sắc, nhà trường còn dành lời khen đến CEO Tony Vũ, vị giám khảo hết sức nhiệt tình và công tâm. Với những kiến thức, kinh nghiệm chia sẻ trong cuộc thi, ông trở thành tấm gương truyền động lực cho nhiều sinh viên của trường Đại học Công Đoàn.

