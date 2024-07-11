3S GROUP chính thức trở thành thành viên của VINASME

Tháng 6 năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Công ty Công nghệ 3S GROUP chính thức trở thành thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME). Đây là một bước tiến trọng đại, đánh dấu sự phát triển vững mạnh của 3S GROUP trong việc mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

VINASME là tổ chức đại diện cho hơn 65.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, có hơn 19 năm hoạt động và đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy vị thế và giọng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trước những vấn đề chung trong kinh doanh.

Trở thành thành viên của VINASM không chỉ mang lại lợi ích về mặt hỗ trợ pháp lý, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, học hỏi và tiếp cận các nguồn lực mới cho 3S GROUP. Đây cũng là cơ hội để 3S GROUP thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, tạo dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhận định về việc gia nhập VINASME, CEO Tony Vũ - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 3S GROUP bày tỏ: "Đây là niềm vinh dự lớn đối với 3S GROUP. Chúng tôi cam kết sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của hiệp hội và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp thành viên để cùng nhau phát triển, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam ngày càng thịnh vượng".

Sứ mệnh cốt lõi của công ty công nghệ 3S GROUP là áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Đôi nét về Công ty Công nghệ 3S GROUP

Công ty Công nghệ 3S GROUP là một trong những công ty nổi trội tại Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin với thế mạnh là trí tuệ nhân tạo (AI). Được thành lập và điều hành bởi CEO Tony Vũ.

CEO Tony Vũ - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 3S GROUP

Với sứ mệnh tạo dựng nền tảng tuyển dụng minh bạch và hiệu quả, 3S GROUP nỗ lực kết nối ứng viên với các doanh nghiệp uy tín trên mọi miền đất nước. Dựa trên nền tảng chiến lược đúng đắn và nỗ lực không ngừng nghỉ, 3S GROUP đã từng bước khẳng định vị thế và uy tín trong ngành công nghệ Việt Nam.

Với tầm nhìn dài hạn, 3S GROUP hướng tới việc trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời mở rộng ra thị trường quốc tế. Công ty cam kết mang đến những giải pháp sáng tạo và bền vững, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp 4.0 đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm job3s .ai

Một trong những sản phẩm nổi bật của Công ty Công nghệ 3S GROUP chính là nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm job3s.ai. Đây là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam, tích hợp công nghệ AI để kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng một cách hiệu quả.

Theo đó, người tìm kiếm việc làm có thể tìm kiếm việc làm theo địa điểm, mức lương, trình độ kinh nghiệm và các tiêu chí khác. Họ cũng có thể tải lên CV và ứng tuyển trực tiếp qua trang web. Người sử dụng lao động có thể đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm sơ yếu lý lịch và liên hệ với ứng viên qua trang web.

Job3s.ai là nền tảng tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới

Là nền tảng tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới, job3s.ai có khả năng giúp kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên chỉ trong vòng 3 giây. Ngoài việc hỗ trợ tự động hóa quy trình tuyển dụng, job3s.ai còn cung cấp nhiều công cụ ứng dụng công nghệ AI hữu ích dành cho người dùng như tạo mẫu CV, tính lương gross sang net, tính lãi suất kép, lập kế hoạch tiết kiệm hay tính bảo hiểm thất nghiệp, BHXH một lần... Điều đặc biệt là tất cả các tính năng này đều hoàn toàn miễn phí, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Công ty Công nghệ 3S GROUP cùng với nền tảng job3s.ai còn là tâm điểm của nhiều giải thưởng và sự công nhận từ cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ. Nhờ vào việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), job3s.ai đã chứng tỏ được sự vượt trội và ảnh hưởng lớn đến cộng đồng người lao động và các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá, job3s.ai thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ để mang đến những giải pháp tuyển dụng hiệu quả nhất cho người dùng. Mở đầu là giải thưởng "Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2023" do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á và Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á phối hợp tổ chức trao tặng vào năm 2023. Đây được xem như một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các doanh nghiệp, khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm vượt trội.

Ngay sau đó, job3s.ai cũng đã lần lượt giành được các giải thưởng "Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia" và giải Sao Khuê 2024 trong lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật). Những giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực và tầm nhìn của 3S GROUP mà còn là sự công nhận về sự đóng góp của công ty trong việc phát triển công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Công ty công nghệ 3S GROUP không chỉ là đối tác tin cậy trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp trên con đường phát triển. Với nền tảng job3s.ai và các dịch vụ công nghệ hiện đại khác, 3S GROUP cam kết mang lại giá trị và thành công bền vững cho khách hàng cùng doanh nghiệp trên con đường chinh phục những thành công mới.