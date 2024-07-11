Gia nhập VINASME, công ty Công nghệ 3S GROUP khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ Việt Nam

Gia nhập VINASME, công ty Công nghệ 3S GROUP khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ Việt Nam
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 11/07/2024
Công ty công nghệ 3S GROUP chính thức gia nhập Hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - VINASME. Đây cũng là cơ hội để 3S GROUP khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ Việt Nam, tự hào là công ty tiên phong trong lĩnh vực tuyển dụng và truyền thông bằng AI hiện nay.
Nội dung chính Job3s
  2. 3S GROUP chính thức trở thành thành viên của VINASME
  4. Đôi nét về Công ty Công nghệ 3S GROUP
  6. Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm job3s.ai

3S GROUP chính thức trở thành thành viên của VINASME

Tháng 6 năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Công ty Công nghệ 3S GROUP chính thức trở thành thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME). Đây là một bước tiến trọng đại, đánh dấu sự phát triển vững mạnh của 3S GROUP trong việc mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

VINASME là tổ chức đại diện cho hơn 65.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, có hơn 19 năm hoạt động và đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy vị thế và giọng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trước những vấn đề chung trong kinh doanh.

Trở thành thành viên của VINASM không chỉ mang lại lợi ích về mặt hỗ trợ pháp lý, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, học hỏi và tiếp cận các nguồn lực mới cho 3S GROUP. Đây cũng là cơ hội để 3S GROUP thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, tạo dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhận định về việc gia nhập VINASME, CEO Tony Vũ - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 3S GROUP bày tỏ: "Đây là niềm vinh dự lớn đối với 3S GROUP. Chúng tôi cam kết sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của hiệp hội và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp thành viên để cùng nhau phát triển, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam ngày càng thịnh vượng".

Sứ mệnh cốt lõi của công ty công nghệ 3S GROUP là áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Sứ mệnh cốt lõi của công ty công nghệ 3S GROUP là áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Đôi nét về Công ty Công nghệ 3S GROUP

Công ty Công nghệ 3S GROUP là một trong những công ty nổi trội tại Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin với thế mạnh là trí tuệ nhân tạo (AI). Được thành lập và điều hành bởi CEO Tony Vũ.

CEO Tony Vũ - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 3S GROUP
CEO Tony Vũ - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 3S GROUP

Với sứ mệnh tạo dựng nền tảng tuyển dụng minh bạch và hiệu quả, 3S GROUP nỗ lực kết nối ứng viên với các doanh nghiệp uy tín trên mọi miền đất nước. Dựa trên nền tảng chiến lược đúng đắn và nỗ lực không ngừng nghỉ, 3S GROUP đã từng bước khẳng định vị thế và uy tín trong ngành công nghệ Việt Nam.

Với tầm nhìn dài hạn, 3S GROUP hướng tới việc trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời mở rộng ra thị trường quốc tế. Công ty cam kết mang đến những giải pháp sáng tạo và bền vững, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp 4.0 đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Xem thêm: Job3s.ai: Tiên phong thay đổi thị trường tuyển dụng bằng trí tuệ nhân tạo

Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm job3s.ai

Một trong những sản phẩm nổi bật của Công ty Công nghệ 3S GROUP chính là nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm job3s.ai. Đây là một nền tảng tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam, tích hợp công nghệ AI để kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng một cách hiệu quả.

Theo đó, người tìm kiếm việc làm có thể tìm kiếm việc làm theo địa điểm, mức lương, trình độ kinh nghiệm và các tiêu chí khác. Họ cũng có thể tải lên CV và ứng tuyển trực tiếp qua trang web. Người sử dụng lao động có thể đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm sơ yếu lý lịch và liên hệ với ứng viên qua trang web.

Job3s.ai là nền tảng tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới
Job3s.ai là nền tảng tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới

Là nền tảng tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới, job3s.ai có khả năng giúp kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên chỉ trong vòng 3 giây. Ngoài việc hỗ trợ tự động hóa quy trình tuyển dụng, job3s.ai còn cung cấp nhiều công cụ ứng dụng công nghệ AI hữu ích dành cho người dùng như tạo mẫu CV, tính lương gross sang net, tính lãi suất kép, lập kế hoạch tiết kiệm hay tính bảo hiểm thất nghiệp, BHXH một lần... Điều đặc biệt là tất cả các tính năng này đều hoàn toàn miễn phí, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Công ty Công nghệ 3S GROUP cùng với nền tảng job3s.ai còn là tâm điểm của nhiều giải thưởng và sự công nhận từ cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ. Nhờ vào việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), job3s.ai đã chứng tỏ được sự vượt trội và ảnh hưởng lớn đến cộng đồng người lao động và các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá, job3s.ai thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ để mang đến những giải pháp tuyển dụng hiệu quả nhất cho người dùng. Mở đầu là giải thưởng "Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2023" do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á và Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á phối hợp tổ chức trao tặng vào năm 2023. Đây được xem như một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các doanh nghiệp, khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm vượt trội.

Ngay sau đó, job3s.ai cũng đã lần lượt giành được các giải thưởng "Top 10 thương hiệu bền vững quốc gia" giải Sao Khuê 2024 trong lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật). Những giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực và tầm nhìn của 3S GROUP mà còn là sự công nhận về sự đóng góp của công ty trong việc phát triển công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Xem thêm: AI thay đổi thị trường tuyển dụng: CEO Tony Vũ chia sẻ bí quyết thành công

Công ty công nghệ 3S GROUP không chỉ là đối tác tin cậy trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp trên con đường phát triển. Với nền tảng job3s.ai và các dịch vụ công nghệ hiện đại khác, 3S GROUP cam kết mang lại giá trị và thành công bền vững cho khách hàng cùng doanh nghiệp trên con đường chinh phục những thành công mới.

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »