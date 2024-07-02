AI thay đổi thị trường tuyển dụng: CEO Tony Vũ chia sẻ bí quyết thành công

1. Đôi nét về CEO Tony Vũ

CEO Tony Vũ tên thật là Vũ Đăng Khoa, sinh năm 1982 tại Bắc Ninh – một vùng đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học và thành tựu khoa bảng. Ngay từ khi còn học phổ thông, CEO Tony Vũ đã quyết định chọn cho mình con đường đầy thử thách khi theo học đồng thời hai trường đại học: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công Đoàn.

Đối với vị CEO này, việc học luôn được đặt lên hàng đầu bởi anh tin rằng tri thức cơ bản là nền tảng quan trọng cho sự nghiệp và cách nhìn nhận thế giới. Vì vậy, dù đã gặt hái được những thành công nhất định nhưng CEO Tony Vũ vẫn không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức. Hiện tại, CEO Tony Vũ đang là nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, CEO Tony Vũ còn có kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực như FMCG, tài chính - ngân hàng... Trước khi khởi nghiệp với Job3s.ai, CEO Tony Vũ đã từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn hàng đầu thế giới cả trong và ngoài nước như Coca Cola, Unilever, Ngân hàng ANZ, Diligo Holdings và Kuto Nhật Bản,..

CEO Tony Vũ của nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm miễn phí Job3s.ai

2. Bước ngoặt cuộc đời sau 20 năm nỗ lực không ngừng nghỉ

Gần 20 năm làm việc tại các tập đoàn lớn, CEO Tony Vũ luôn ấp ủ ước mơ khởi nghiệp, với mong muốn mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân Việt Nam và bạn bè ngoài nước, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, vị CEO Tony Vũ đã quyết định thành lập Job3s.ai nhằm đơn giản hóa quy trình tuyển dụng, tìm kiếm việc làm cho doanh nghiệp và ứng viên tại Việt Nam. Bạn bè, đối tác luôn đánh giá ông là người có nghị lực, sống nhân hậu và không ngừng học hỏi.

Trong sự nghiệp của mình, CEO Tony Vũ đã vinh dự nhận được "Giải thưởng Đối tác Quan trọng và Hữu nghị" cùng "Huy hiệu Hữu nghị" do ngài Scott Bedke, Chủ tịch Hạ viện kiêm Phó Thống đốc Bang Idaho, Hoa Kỳ, đích thân ký quyết định trao tặng. Đây là một dấu mốc đáng tự hào, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của CEO Tony Vũ trong suốt hành trình phấn đấu của mình.

CEO Tony Vũ được ông Scott Bedke trao bằng khen và huy hiệu

3. Hành trình tiếp tục thực hiện giấc mơ

Với niềm đam mê công việc mãnh liệt, CEO Tony Vũ luôn tâm niệm rằng chừng nào còn khỏe mạnh thì chừng đó bản thân sẽ còn lao động và cống hiến để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Trải qua quá trình làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới cũng như nhiều năm điều hành doanh nghiệp, CEO Tony Vũ nhận thấy rằng nhân sự chính là yếu tố cốt lõi quyết định sự sống còn của mọi công ty.

Vì vậy, từ lâu CEO Tony Vũ đã nuôi dưỡng ý tưởng phát triển và ứng dụng công nghệ AI vào các nền tảng website, đặc biệt trong lĩnh vực tuyển dụng và tìm việc làm. Ước mơ này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và vào năm 2015, CEO Tony Vũ đã đưa ra một quyết định táo bạo. Ông bắt đầu hợp tác với nhiều chuyên gia AI hàng đầu từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Đức, Israel, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam để nghiên cứu, phát triển công nghệ AI, sau đó ứng dụng công nghệ này vào nền tảng tuyển dụng, tìm kiếm việc làm.

Đến nay, CEO Tony Vũ cùng đội ngũ của anh đã thành công trong việc nghiên cứu, phát triển và tích hợp hơn 20 loại AI vào nền tảng website Job3s.ai. Nhờ đó, nhà tuyển dụng và ứng viên có thể dễ dàng kết nối với nhau, mở ra nhiều cơ hội việc làm trên khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tiền Giang, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác. Nền tảng này còn cung cấp các công việc "hot" như nhân viên kinh doanh, kế toán - kiểm toán, ngân hàng, IT - phần mềm và nhiều ngành nghề khác.

Nhờ vào những thành công nổi bật trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ AI vào lĩnh vực tuyển dụng, Job3s.ai đã vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ vào tháng 5 năm 2023, trở thành nền tảng tiên phong giành được giải thưởng "Top 10 Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2023".

Job3s.ai giành được nhiều giải thưởng lớn

Job3s.ai, nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm tích hợp công nghệ AI tiên phong tại châu Á, đã vinh dự nhận được giải thưởng danh giá này. Đây là một sự công nhận rõ ràng cho những giá trị tốt đẹp mà Job3s.ai nói chung và CEO Tony Vũ cùng đồng đội nói riêng đã mang đến cho cộng đồng.

"Những điều tử tế thường sẽ bền vững cùng thời gian. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nhiệt huyết, đam mê cùng với nỗ lực của toàn bộ thành viên Job3s có thể viết tiếp giấc mơ lớn là trở thành nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm số 1 Việt Nam và vươn ra thế giới, góp phần thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển và thịnh vượng" - CEO Tony Vũ chia sẻ.