AI thay đổi thị trường tuyển dụng: CEO Tony Vũ chia sẻ bí quyết thành công

AI thay đổi thị trường tuyển dụng: CEO Tony Vũ chia sẻ bí quyết thành công
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 02/07/2024
Chinh phục và đạt thành công trong việc áp dụng công nghệ AI vào lĩnh vực tuyển dụng, CEO Tony Vũ của Job3s.ai đã có những chia sẻ về hành trình biến giấc mơ thành hiện thực, từ những ngày ông còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Đôi nét về CEO Tony Vũ
  4. 2. Bước ngoặt cuộc đời sau 20 năm nỗ lực không ngừng nghỉ
  6. 3. Hành trình tiếp tục thực hiện giấc mơ

1. Đôi nét về CEO Tony Vũ

CEO Tony Vũ tên thật là Vũ Đăng Khoa, sinh năm 1982 tại Bắc Ninh – một vùng đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học và thành tựu khoa bảng. Ngay từ khi còn học phổ thông, CEO Tony Vũ đã quyết định chọn cho mình con đường đầy thử thách khi theo học đồng thời hai trường đại học: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công Đoàn.

Đối với vị CEO này, việc học luôn được đặt lên hàng đầu bởi anh tin rằng tri thức cơ bản là nền tảng quan trọng cho sự nghiệp và cách nhìn nhận thế giới. Vì vậy, dù đã gặt hái được những thành công nhất định nhưng CEO Tony Vũ vẫn không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức. Hiện tại, CEO Tony Vũ đang là nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, CEO Tony Vũ còn có kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực như FMCG, tài chính - ngân hàng... Trước khi khởi nghiệp với Job3s.ai, CEO Tony Vũ đã từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn hàng đầu thế giới cả trong và ngoài nước như Coca Cola, Unilever, Ngân hàng ANZ, Diligo Holdings và Kuto Nhật Bản,..

CEO Tony Vũ của nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm miễn phí Job3s.ai
CEO Tony Vũ của nền tảng tuyển dụngtìm việc làm miễn phí Job3s.ai

>> Xem thêm: CEO Tony Vũ - Người Cầm Cân Nảy Mực Tại Cuộc Thi Nhà Quản Trị Tương Lai 2023

2. Bước ngoặt cuộc đời sau 20 năm nỗ lực không ngừng nghỉ

Gần 20 năm làm việc tại các tập đoàn lớn, CEO Tony Vũ luôn ấp ủ ước mơ khởi nghiệp, với mong muốn mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân Việt Nam và bạn bè ngoài nước, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, vị CEO Tony Vũ đã quyết định thành lập Job3s.ai nhằm đơn giản hóa quy trình tuyển dụng, tìm kiếm việc làm cho doanh nghiệp và ứng viên tại Việt Nam. Bạn bè, đối tác luôn đánh giá ông là người có nghị lực, sống nhân hậu và không ngừng học hỏi.

Trong sự nghiệp của mình, CEO Tony Vũ đã vinh dự nhận được "Giải thưởng Đối tác Quan trọng và Hữu nghị" cùng "Huy hiệu Hữu nghị" do ngài Scott Bedke, Chủ tịch Hạ viện kiêm Phó Thống đốc Bang Idaho, Hoa Kỳ, đích thân ký quyết định trao tặng. Đây là một dấu mốc đáng tự hào, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của CEO Tony Vũ trong suốt hành trình phấn đấu của mình.

CEO Tony Vũ được ông Scott Bedke trao bằng khen và huy hiệu
CEO Tony Vũ được ông Scott Bedke trao bằng khen và huy hiệu

>> Xem thêm: Bí Quyết Trúng Tuyển Tập Đoàn Đa Quốc Gia Cùng CEO Tony Vũ Của Job3s.ai Giành Cho Sinh Viên

3. Hành trình tiếp tục thực hiện giấc mơ

Với niềm đam mê công việc mãnh liệt, CEO Tony Vũ luôn tâm niệm rằng chừng nào còn khỏe mạnh thì chừng đó bản thân sẽ còn lao động và cống hiến để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Trải qua quá trình làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới cũng như nhiều năm điều hành doanh nghiệp, CEO Tony Vũ nhận thấy rằng nhân sự chính là yếu tố cốt lõi quyết định sự sống còn của mọi công ty.

Vì vậy, từ lâu CEO Tony Vũ đã nuôi dưỡng ý tưởng phát triển và ứng dụng công nghệ AI vào các nền tảng website, đặc biệt trong lĩnh vực tuyển dụng và tìm việc làm. Ước mơ này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và vào năm 2015, CEO Tony Vũ đã đưa ra một quyết định táo bạo. Ông bắt đầu hợp tác với nhiều chuyên gia AI hàng đầu từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Đức, Israel, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam để nghiên cứu, phát triển công nghệ AI, sau đó ứng dụng công nghệ này vào nền tảng tuyển dụng, tìm kiếm việc làm.

Đến nay, CEO Tony Vũ cùng đội ngũ của anh đã thành công trong việc nghiên cứu, phát triển và tích hợp hơn 20 loại AI vào nền tảng website Job3s.ai. Nhờ đó, nhà tuyển dụng và ứng viên có thể dễ dàng kết nối với nhau, mở ra nhiều cơ hội việc làm trên khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tiền Giang, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác. Nền tảng này còn cung cấp các công việc "hot" như nhân viên kinh doanh, kế toán - kiểm toán, ngân hàng, IT - phần mềm và nhiều ngành nghề khác.

Nhờ vào những thành công nổi bật trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ AI vào lĩnh vực tuyển dụng, Job3s.ai đã vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ vào tháng 5 năm 2023, trở thành nền tảng tiên phong giành được giải thưởng "Top 10 Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2023".

Job3s.ai giành được nhiều giải thưởng lớn
Job3s.ai giành được nhiều giải thưởng lớn

>> Xem thêm: Job3s.ai Vào Top 10 Thương Hiệu Bền Vững Quốc Gia - Chìa Khóa Cho Tương Lai Bền Vững

Job3s.ai, nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm tích hợp công nghệ AI tiên phong tại châu Á, đã vinh dự nhận được giải thưởng danh giá này. Đây là một sự công nhận rõ ràng cho những giá trị tốt đẹp mà Job3s.ai nói chung và CEO Tony Vũ cùng đồng đội nói riêng đã mang đến cho cộng đồng.

"Những điều tử tế thường sẽ bền vững cùng thời gian. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nhiệt huyết, đam mê cùng với nỗ lực của toàn bộ thành viên Job3s có thể viết tiếp giấc mơ lớn là trở thành nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm số 1 Việt Nam và vươn ra thế giới, góp phần thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển và thịnh vượng" - CEO Tony Vũ chia sẻ.

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »