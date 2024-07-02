Job3s.ai: Tiên phong thay đổi thị trường tuyển dụng bằng trí tuệ nhân tạo

CEO Tony Vũ Thứ Ba, 02/07/2024
Được ấp ủ và lên kế hoạch từ cách đây nhiều năm, nền tảng job3s.ai đã trải qua một hành trình dài và đầy thách thức. Tính đến thời điểm hiện tại, job3s.ai trở thành tiên phong trong lĩnh vực tuyển dụng nhờ ứng dụng thành công của hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Đặt nền móng từ những viên gạch nhỏ nhất
  4. 2. Job3s.ai - Thành quả sau bao phấn đấu, nỗ lực

Job3s.ai, một nền tảng tuyển dụng tiên phong toàn cầu sử dụng công nghệ AI, đã được sáng lập bởi CEO Tony Vũ. Chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển job3s, CEO Tony Vũ nhớ lại những thử thách, khó khăn mà anh và cộng sự gặp phải.

1. Đặt nền móng từ những viên gạch nhỏ nhất

Ý tưởng xây dựng nền tảng job3s.ai được khởi nguồn từ tầm nhìn nhân văn sâu sắc của CEO Tony Vũ và đội ngũ cộng sự. Nhóm phát triển job3s khao khát tạo ra một nền tảng giúp kết nối giữa người lao động và nhà tuyển dụng, mở ra nhiều cơ hội và hy vọng cho các ứng viên tìm việc và cho những doanh nghiệp cần thu hút nhân tài.

Trước khi khởi nghiệp với job3s, CEO Tony Vũ đã nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quan trọng tại các tập đoàn đa quốc gia lớn như Coca-Cola, Unilever, ngân hàng ANZ, Diligo Holdings, và Kuto Nhật Bản.

Kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn cả trong nước và quốc tế đã giúp anh nhận ra tầm quan trọng to lớn của nguồn nhân lực đối với sự thành công của một doanh nghiệp. Nhận thức này đã củng cố thêm quyết tâm của anh trong việc tham gia vào lĩnh vực tuyển dụng.

Ngay từ khi bắt đầu, đội ngũ job3s, hiểu rằng ngành tuyển dụng đầy tính cạnh tranh khốc liệt do sự hiện diện của nhiều đối thủ mạnh trên thị trường. Vì vậy, nếu không tạo ra những điểm khác biệt và vượt trội, việc đạt được vị trí dẫn đầu sẽ là một thách thức lớn.

Vào thời điểm này, thế giới đang bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, với nhiều nghiên cứu thành công được đưa vào thực tế, trong đó bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI).

CEO Tony Vũ cho biết: “"Tuy công nghệ trên thế giới đang phát triển rất mạnh, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo nhưng việc ứng dụng vào lĩnh vực tuyển dụng tại Việt Nam thì chưa nhiều doanh nghiệp làm được. Nếu như xuất hiện một nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm tích hợp thành công các công nghệ AI thông minh sẽ góp phần rút ngắn quá trình tuyển dụng và tìm việc làm cho các doanh nghiệp và ứng viên".

Với hướng đi cụ thể, CEO Tony Vũ bắt tay vào lập kế hoạch, xây dựng chiến lược và hợp tác với các chuyên gia hàng đầu về công nghệ AI từ nhiều quốc gia trên thế giới như Israel, Anh, Đức, Nhật Bản, Mỹ, và Singapore. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng cho sự phát triển của Job3s.ai. Quá trình nghiên cứu và phát triển AI để tích hợp vào nền tảng website đã bắt đầu từ đó.

Job3s.ai là thành quả từ quá trình miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm
2. Job3s.ai - Thành quả sau bao phấn đấu, nỗ lực

Trải qua nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, job3s.ai – nền tảng tuyển dụng và tìm việc trực tuyến – đã chính thức ra mắt, tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới, tạo ra giải pháp tuyển dụng và tìm việc làm hiệu quả cho doanh nghiệp và ứng viên. Ngay khi vừa ra mắt, nền tảng đã gây bão truyền thông và mạng xã hội với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Hiện nay, job3s đã trở thành một nền tảng được rất nhiều người tin tưởng và ưa chuộng. Với việc tích hợp công nghệ AI tiên tiến, nền tảng này hứa hẹn sẽ định hình lại tương lai của ngành tuyển dụng và tìm kiếm việc làm trên toàn cầu.

Nhiều nhà tuyển dụng đã trở thành đối tác đáng tin cậy của job3s, tạo ra vô số cơ hội việc làm cho ứng viên tại các tỉnh thành phố như việc làm Hà Nội, việc làm Hải Phòng, việc làm Đà Nẵng, việc làm Cần Thơ, việc làm Bình Dương, việc làm thành phố Hồ Chí Minh...

>> Xem thêm: Job3s.ai Vào Top 10 Thương Hiệu Bền Vững Quốc Gia - Chìa Khóa Cho Tương Lai Bền Vững

Job3s nhận được tin tưởng và yêu thích từ một lượng lớn người dùng
Với việc tiên phong tích hợp hơn 20 loại AI vào nền tảng, job3s vinh dự được nhận nhiều giải thưởng có giá trị. Điển hình trong số đó vào tháng 5 năm 2023 vừa qua, Job3s đã vinh dự nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á, chứng minh sự tiên phong trong lĩnh vực tuyển dụng tại khu vực này. Đây là một sự công nhận quý báu cho những đóng góp và thành tựu của nền tảng.

Với triết lý chính là sự phát triển của nhân sự, ban lãnh đạo Job3s luôn coi trọng quá trình tuyển dụng, đào tạo nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Mục tiêu là tạo ra một môi trường làm việc mà mọi thành viên đều cảm thấy gắn kết với nhau, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc chung.

>> Xem thêm: Nền Tảng Tuyển Dụng Job3s.ai Tự Hào Nhận Giải Thưởng Sao Khuê 2024

Job3s.ai hướng tới mục tiêu trở thành một mạng lưới kết nối tìm kiếm việc làm trên phạm vi toàn cầu, mở ra cơ hội cho nhân sự Việt Nam tiếp cận với thị trường lao động quốc tế và đồng thời thu hút nhân sự quốc tế đến Việt Nam. Job3s.ai với thuật toán tiên tiến, nền tảng cung cấp thông tin đa dạng và tính năng nổi bật, giúp đơn giản hóa quy trình tuyển dụng và tìm kiếm việc làm. Mục tiêu là mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất có thể, đồng thời giúp cho doanh nghiệp và xã hội phát triển thông qua việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm và giá trị nhân văn.

