HR là gì? Mô tả công việc, vị trí và mức lương

1. HR là gì?

HR (Human Resources) hay còn gọi là nguồn nhân lực hoặc quản trị nhân lực, là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào. HR có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và phát triển nguồn nhân lực của công ty, từ việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên đến việc xây dựng các chính sách và phúc lợi.

Bộ phận HR chịu trách nhiệm đảm bảo công ty có đủ nhân viên tài năng, phù hợp với các vị trí công việc và có môi trường làm việc tốt để họ phát huy tối đa khả năng của mình.

Ngoài ra, HR còn có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, đảm bảo sự hài hòa giữa quyền lợi của người lao động và mục tiêu của doanh nghiệp. Trong một số công ty, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, bộ phận HR có thể kiêm nhiệm cả công việc hành chính văn phòng.

Bộ phận HR chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả

2. Mức lương trung bình của HR hiện nay

Mức lương trong ngành Quản trị nhân lực hiện nay có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 3.000.000 VNĐ/tháng cho các vị trí mới bắt đầu như thực tập sinh, đến 60.000.000 VNĐ/tháng hoặc cao hơn cho những vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc nhân sự. Sự khác biệt này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn, quy mô công ty và vị trí địa lý.

Dưới đây là bảng lương Job3s.ai đã tổng hợp theo từng cấp bậc trong ngành Quản trị nhân lực bạn có thể tham khảo:

Ngoài mức lương cơ bản, nhân viên trong ngành HR còn nhận được phúc lợi từ công ty, bao gồm thưởng hiệu suất, bảo hiểm, trợ cấp và các chính sách đãi ngộ khác, giúp tổng thu nhập của họ có thể cao hơn nhiều.

Nhìn chung, mức lương trung bình của ngành Quản trị nhân lực đang có xu hướng tăng lên do nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên, để đạt được mức lương cao, người làm trong ngành cần không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Mức lương ngành quản trị nhân lực hiện nay khá hấp dẫn

3. Mô tả công việc của bộ phận HR

Nếu bạn đang tò mò HR là làm gì thì bộ phận HR đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Những nhiệm vụ chính bao gồm quản lý tiền lương, phúc lợi, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào quy mô và đặc điểm của từng công ty, HR có thể đảm nhận thêm những nhiệm vụ khác như tuân thủ pháp luật lao động và hỗ trợ nhân viên trong những vấn đề liên quan đến công việc và cuộc sống.

3.1. Tiền lương và phúc lợi

HR chịu trách nhiệm quản lý và triển khai chính sách lương thưởng, phúc lợi cho nhân viên. Công việc bao gồm tính toán lương, thưởng, phụ cấp, quản lý hợp đồng lao động và thực hiện chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, HR cũng phải đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc chi trả, đồng thời thường xuyên cập nhật chính sách phúc lợi để thu hút và giữ chân nhân tài.

3.2. Tuyển dụng ứng viên

Quá trình tuyển dụng là một nhiệm vụ chủ chốt của bộ phận HR. HR phải xác định nhu cầu nhân sự của công ty, từ việc soạn thảo mô tả công việc, yêu cầu ứng viên đến việc chọn lựa những kênh tuyển dụng phù hợp.

Sau đó, họ tiến hành sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và đưa ra quyết định tuyển chọn ứng viên phù hợp. Bộ phận HR còn đóng vai trò quan trọng trong việc onboarding nhân viên mới, đảm bảo rằng họ được hòa nhập và bắt đầu công việc một cách thuận lợi.

3.3. Đào tạo và phát triển

Bộ phận HR cũng chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. HR sẽ đánh giá nhu cầu đào tạo trong doanh nghiệp và phối hợp với các trưởng bộ phận để triển khai những khóa học phù hợp. Ngoài ra, HR còn giúp nhân viên xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

HR có nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty

3.4. Quản lý hiệu suất công việc

HR đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì hệ thống đánh giá hiệu suất công việc. Thông qua đánh giá định kỳ, HR giúp đảm bảo nhân viên luôn đạt được mục tiêu công việc, đồng thời khuyến khích họ phát huy tối đa năng lực.

Việc quản lý hiệu suất giúp công ty theo dõi sự tiến bộ của nhân viên, từ đó có kế hoạch phát triển nghề nghiệp và các biện pháp khuyến khích phù hợp.

3.5. Phân tích và đánh giá dữ liệu

Một nhiệm vụ quan trọng của HR trong môi trường làm việc hiện đại là thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến nguồn nhân lực. Việc đánh giá các chỉ số như tỉ lệ tuyển dụng, mức độ hài lòng của nhân viên, tỷ lệ nghỉ việc và hiệu quả của chương trình đào tạo sẽ giúp HR đưa ra quyết định đúng đắn và cải thiện chính sách quản lý nhân sự. Bên cạnh đó, việc sử dụng dữ liệu hiệu quả là chìa khóa giúp bộ phận HR hỗ trợ chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty.

4. Vị trí công việc trong ngành HR phổ biến

Với sự phát triển của doanh nghiệp, các vị trí công việc trong ngành HR ngày càng trở nên quan trọng, bao gồm từ chức vụ cấp cao cho đến những chuyên viên chuyên trách trong từng mảng công việc cụ thể.

4.1. Giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự (HR Director) là người đứng đầu bộ phận nhân sự, có trách nhiệm giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực trong tổ chức. Vị trí này đòi hỏi khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng phân tích công cụ quản lý và ra quyết định chính xác để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Những kỹ năng quan trọng như truyền cảm hứng cho đội ngũ, tạo ra môi trường làm việc tích cực và xử lý tình huống hiệu quả là yêu cầu không thể thiếu đối với vị trí này. Ngoài ra, giám đốc nhân sự còn có trách nhiệm xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn để hỗ trợ mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

4.2. Trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự là người chịu trách nhiệm quản lý, triển khai chính sách nhân sự và tuyển dụng nhân viên cho công ty. Vị trí này cần có khả năng tổ chức và lãnh đạo tốt, giúp tạo ra một đội ngũ nhân viên hiệu quả.

Ngoài ra, trưởng phòng nhân sự còn là cầu nối giữa ban giám đốc và nhân viên, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động nhân sự như đào tạo, phát triển nhân tài và quản lý chế độ đãi ngộ. Những kỹ năng như giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề và lãnh đạo là yếu tố quan trọng mang đến thành công ở vị trí này.

4.3. Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng là người đảm nhận việc tìm kiếm, thu hút và lựa chọn ứng viên phù hợp cho các vị trí trong công ty. Công việc của họ không chỉ là sàng lọc CV xin việc mà còn bao gồm việc tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên và đưa ra quyết định tuyển dụng.

Vị trí này đòi hỏi khả năng giao tiếp xuất sắc, sự tổ chức tốt trong công việc và khả năng phân tích ứng viên khách quan, chính xác. Chuyên viên tuyển dụng giúp đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho doanh nghiệp, giúp công ty tìm được những nhân viên có năng lực và phù hợp với văn hóa tổ chức.

Chuyên viên tuyển dụng phải hiểu rõ về yêu cầu công việc, kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt

4.4. Hành chính nhân sự tổng hợp

Hành chính nhân sự tổng hợp (HR Admin) là người chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin về nguồn nhân lực và đảm bảo các hoạt động nhân sự diễn ra trôi chảy. Công việc này còn bao gồm việc kiểm tra và giám sát chế độ đãi ngộ, lương thưởng của nhân viên.

HR Admin phải có khả năng sử dụng phần mềm quản lý nhân sự, xử lý những tình huống liên quan đến xung đột và giải quyết vấn đề phát sinh liên quan đến chế độ đãi ngộ. Vị trí này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ năng giao tiếp tốt để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong mọi công việc liên quan đến nhân sự.

4.5. Chuyên viên đào tạo và phát triển

Chuyên viên đào tạo và phát triển là người xây dựng và triển khai những chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân viên trong công ty. Vị trí này giúp cải thiện hiệu suất công việc và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên, đồng thời tạo động lực để nhân viên phát triển sự nghiệp.

Công việc của chuyên viên đào tạo và phát triển yêu cầu khả năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc, kỹ năng tổ chức tốt để chuẩn bị và triển khai các khóa học, cũng như khả năng ứng biến trong những tình huống đào tạo.

Chuyên viên đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giữ chân nhân tài trong tổ chức.

4.6. Chuyên viên tiền lương và phúc lợi (C&B)

Chuyên viên C&B (Compensations and Benefits) là người quản lý vấn đề liên quan đến tiền lương, phúc lợi và chính sách đãi ngộ cho nhân viên trong công ty. Vị trí này đảm bảo rằng chế độ đãi ngộ và tiền lương của nhân viên được thực hiện đúng quy định và hợp lý.

Đặc thù công việc của chuyên viên C&B yêu cầu kỹ năng phân tích tốt để đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên về chế độ lương thưởng, đồng thời cần có kỹ năng giao tiếp để giải quyết các vấn đề liên quan đến lương bổng và phúc lợi. Ngoài ra, chuyên viên C&B cũng giúp xây dựng một môi trường làm việc công bằng và động viên nhân viên cống hiến hết mình cho công ty.

C&B cần có kỹ năng phân tích tài chính tốt

5. Tố chất cần có của người làm HR chuyên nghiệp

Để trở thành một HR chuyên nghiệp, ứng viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn phải sở hữu những tố chất cá nhân đặc biệt giúp người làm nghề này hoàn thành công việc hiệu quả. Những yếu tố này sẽ giúp ích cho quá trình quản lý nhân sự và góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Dưới đây là những tố chất không thể thiếu của một HR giỏi:

Tầm nhìn xa trông rộng: Người làm HR cần có khả năng nhìn nhận tổng thể về tương lai và phát triển bền vững của công ty. Tầm nhìn này giúp họ xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn, từ việc tuyển dụng đến đào tạo và phát triển đội ngũ.

Tỉ mỉ, cẩn thận: Công việc quản lý nhân sự yêu cầu sự chính xác trong từng quyết định, từ việc đánh giá hiệu quả công việc đến việc xây dựng các chính sách lương thưởng. Sự tỉ mỉ và cẩn thận giúp hạn chế sai sót và tạo ra môi trường làm việc công bằng, minh bạch.

Kỷ luật, trách nhiệm: HR cần tuân thủ đúng quy trình, thời gian và cam kết đối với nhiệm vụ để đảm bảo mọi công việc đều được hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng cao.

Thấu hiểu, đồng cảm: Là người làm công tác quản lý nhân sự, khả năng thấu hiểu tâm tư và đồng cảm với nhân viên luôn rất quan trọng. Những hiểu biết về cảm xúc và nhu cầu của nhân viên giúp HR giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công ty.

Đạo đức và tính trung thực: Người làm nhân sự phải luôn duy trì phẩm chất đạo đức trong công việc, từ việc đối xử công bằng với tất cả nhân viên đến việc bảo mật thông tin cá nhân. Tính trung thực giúp HR tạo dựng niềm tin và tạo môi trường làm việc lành mạnh, nơi mọi người đều có thể cống hiến hết mình.

Người làm HR chuyên nghiệp cần có những tố chất tầm nhìn xa trông rộng, tỉ mỉ, kỷ luật, trách nhiệm

6. Kỹ năng cần có của người làm mảng nhân sự

Trong lĩnh vực nhân sự, kỹ năng chuyên môn là yếu tố quyết định sự thành công. Tuy nhiên, những kỹ năng mềm và khả năng xử lý tình huống linh hoạt cũng đóng vai trò không kém quan trọng. Để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển bền vững, người làm nhân sự cần trang bị cho mình một bộ kỹ năng toàn diện, đáp ứng yêu cầu đa dạng của công việc.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả giúp người làm nhân sự xây dựng mối quan hệ tốt với các bộ phận và ứng viên, đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong môi trường làm việc. Khả năng truyền tải thông tin rõ ràng và thuyết phục là rất cần thiết trong công việc hàng ngày.

Kỹ năng marketing: Ngoài việc tuyển dụng, nhân sự còn cần sử dụng các kỹ năng marketing để xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn, thu hút ứng viên tiềm năng, đồng thời quảng bá hình ảnh công ty ra ngoài thị trường lao động.

Kỹ năng đa nhiệm: Công việc HR yêu cầu khả năng làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc, từ tuyển dụng đến đào tạo, quản lý hiệu suất và xử lý các vấn đề nhân sự. Do đó, sự linh hoạt trong việc chuyển đổi giữa những công việc khác nhau giúp HR duy trì hiệu quả công việc.

Kỹ năng tổ chức: Làm việc trong bộ phận nhân sự đồng nghĩa với việc xử lý một lượng công việc khổng lồ. Vì vậy, kỹ năng tổ chức tốt giúp ứng viên sắp xếp công việc hợp lý, chẳng hạn như quản lý hồ sơ nhân viên cho hay những chương trình đào tạo và phát triển.

Kỹ năng lắng nghe: Trong vai trò là cầu nối giữa nhân viên và cấp quản lý, kỹ năng lắng nghe giúp HR thấu hiểu tâm tư của nhân viên, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp, giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng trong công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm: HR không thể làm việc độc lập mà luôn cần sự hợp tác của các bộ phận khác trong công ty. Kỹ năng làm việc nhóm giúp chuyên gia nhân sự phối hợp nhịp nhàng, hướng đến mục tiêu chung và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Kỹ năng tin học văn phòng: Việc xử lý dữ liệu nhân sự, lập báo cáo và quản lý hồ sơ yêu cầu người làm nhân sự phải thành thạo các công cụ tin học văn phòng, phổ biến nhất là Excel và phần mềm quản lý nhân sự.

Tư duy phản biện: Tư duy phản biện giúp người làm nhân sự nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, đánh giá tình huống một cách khách quan, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn trong công tác quản lý.

Kỹ năng quản lý thời gian: Quản lý thời gian giúp người làm nhân sự làm việc hiệu quả, đảm bảo tất cả mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành đúng hạn. Khả năng này giúp giảm áp lực công việc và duy trì sự ổn định trong môi trường làm việc.

Lĩnh vực nhân sự đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm đa dạng

7. Trường đào tạo ngành nhân sự uy tín hiện nay

Ngành quản trị nhân sự ngày càng có vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh hiện đại. Ngoài đảm nhận các công việc truyền thống như tuyển dụng hay đào tạo, HR còn phải đối mặt với những thách thức mới như quản lý hiệu suất, phát triển chính sách phúc lợi và sự đa dạng văn hóa trong tổ chức.

Chính vì vậy, việc lựa chọn trường học phù hợp để theo đuổi ngành này là điều rất quan trọng đối với những ai đang muốn bước chân vào lĩnh vực nhân sự. Sau đây là danh sách một số trường đào tạo ngành nhân sự uy tín, nổi bật, giúp bạn có cái nhìn tổng quan khi quyết định về hướng đi nghề nghiệp của mình.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024 - 2025) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (Thuộc ngành Kinh tế) A00; A01; D01; D07 27,34 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm học Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27,25 Đại học Thương mại (TMU) Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) A00; A01; D01; D07 26,15 24.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm học TP. HCM Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 26 29.900.000 VNĐ/năm học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Quản trị nhân lực A00; C03; D01; A01 24 22.000.000 - 27.000.000 VNĐ/năm học Đà Nẵng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D90 26 22.500.000 - 25.500.000 VNĐ/năm học

Từ việc hiểu rõ HR là gì, bạn có thể nhận thấy vai trò quan trọng của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của tổ chức, chuyên gia HR giúp duy trì sự ổn định và đạt được những mục tiêu dài hạn. Vì vậy, nếu bạn đang hướng tới sự nghiệp trong ngành này, hãy trau dồi kiến thức và những kỹ năng cần thiết để tiến xa hơn và đạt được thu nhập hấp dẫn. Để tìm kiếm cơ hội việc làm hành chính nhân sự, hãy khám phá các tin tuyển dụng mới nhất tại Job3s.ai.