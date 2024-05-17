Job3s .ai đồng hành cùng Meeting with PM 2024

Sáng ngày 20/4, cuộc thi Meeting with PM 2024 - Một sân chơi tri thức đã quay trở lại với chủ đề “Self-Reliant Economy” – “Nền Kinh tế Tự cường”. Đây không chỉ là sự kiện thường niên mà còn thuộc một phần trong chuỗi các sáng kiến lớn được tổ chức bởi Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN.

Cuộc thi được diễn ra nhằm mục đích giúp sinh viên phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn đồng thời mở mang các hiểu biết sâu sắc về kinh tế, chính trị toàn cầu, từ đó ươm mầm những tài năng kinh tế Việt Nam.

Lễ phát động cuộc thi Meeting with PM 2024 chính thức diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chủ đề "Self-Reliant Economy” của cuộc thi năm nay vừa có tính kế thừa chủ đề từ các mùa giải trước vừa mở rộng để đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu, gắn liền với quan điểm nhất quán của Nhà nước về nền kinh tế độc lập, tự chủ và hợp tác quốc tế toàn diện trong phát triển. Với chủ đề mang tính chất thời sự này, Meeting with PM 2024 đem đến một sân chơi chuyên nghiệp, chất lượng và bùng nổ.

Cuộc thi được đón nhận sự ủng hộ và quan tâm của nhiều cá nhân, các đơn vị tài trợ và doanh nghiệp góp phần nâng cao tầm vóc của cuộc thi và tiếp thêm động lực cho các bạn thí sinh. Một trong số những đơn vị đồng hành nổi bật trong cuộc thi phải kể đến nền tảng tuyển dụng ứng dụng AI job3s.ai.

Nền tảng tuyển dụng job3s.ai - Cầu nối vàng giữa sinh viên và doanh nghiệp

Job3s.ai là một nền tảng tuyển dụng tiên phong trong ứng dụng công nghệ, tích hợp hơn 20 loại AI đem đến nhiều trải nghiệm và tính hiệu quả cho nhà tuyển dụng và ứng viên.

Với hệ thống AI thông minh, job3s.ai không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng mà còn giúp phân tích và đề xuất những cơ hội việc làm phù hợp nhất, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả tuyển dụng.

Hơn nữa, nền tảng tuyển dung uy tín job3s.ai còn cung cấp nhiều công cụ hữu ích ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ người dùng như: thư xin việc, cv mẫu, tính lương gross sang net, lập kế hoạch tiết kiệm…

Trở thành nhà tài trợ và đồng hành cùng cuộc thi, đại diện của job3s.ai chia sẻ: "Việc làm quen, tiếp cận và có khả năng nhìn nhận vấn đề về kinh tế, chính trị qua lăng kính đa chiều là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, bằng cách tham gia vào sân chơi chất lượng và có tầm ảnh hưởng như Meeting with PM 2024 giúp các bạn học sinh, sinh viên có thêm nhiều hiểu biết về các chính sách và cơ hội trau dồi, học hỏi kiến thức thực tiễn từ các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp".

Đại diện của job3s.ai tại lễ phát động đã có những chia sẻ thiết thực

Sân chơi Meeting with PM 2024 được tạo ra giúp học sinh, sinh viên không đứng ngoài các vấn đề bức bối của nền kinh tế đất nước. Đồng thời cuộc thi cũng giúp các bạn học sinh, sinh viên học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm từ các doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng cuộc thi.

Nhìn lại hành trình đồng hành của job3s.ai tại cuộc thi, đại diện job3s.ai cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của anh trước nhiều góc nhìn độc đáo, tinh thần sáng tạo đổi mới của các bạn học sinh, sinh viên tham dự. Job3s.ai tin chắc rằng cuộc thi sẽ ươm mầm nhiều tài năng kinh tế cho đất nước trong tương lai.

