Job3s.ai đồng hành cùng hành trình tri thức tại chung kết Meeting with PM 2024

Meeting with PM 2024 là cuộc thi thường niên uy tín, được tổ chức bởi Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN. PGS.TS Tô Thế Nguyên - Phó Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) nhận định, Meeting with PM là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam tiếp cận các vấn đề kinh tế qua lăng kính chính sách, góp phần mở ra cơ hội cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước thể hiện năng lực, tư duy sáng tạo và áp dụng kiến thức về chính sách vào giải quyết các tình huống thực tế, đặc biệt là những tình huống mà doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt.

Năm nay, cuộc thi Meeting with PM chính thức bước vào mùa thứ 5 với chủ đề Self-Reliant Economy" (tạm dịch là nền kinh tế tự cường). Đây là một trong những chủ đề thời sự nóng hổi được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay, xoay quanh các vấn đề về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong khu vực, giải pháp quan trọng đối với Việt Nam trong phát triển và phục hồi kinh tế - xã hội trước những thách thức biến động khôn lường của biến đổi khí hậu, của bối cảnh quốc tế và phát triển vũ bão của cách mạng CN 4.0…

CEO Tony Vũ của job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm gây bão truyền thông và mạng xã hội thời gian vừa qua chia sẻ: "Một nền kinh tế mạnh mẽ luôn gắn liền với sự ổn định chính trị, nơi mà những chính sách thông minh và bền vững tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và thịnh vượng dài lâu của xã hội. Chủ đề của cuộc thi "Self-Reliant Economy" mang tính chất thời sự đã đem đến cho các bạn trẻ cái nhìn nhận thiết thực về các vấn đề trong từng lĩnh vực của doanh nghiệp, từ đó khích lệ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được đồng hành cùng cuộc thi năm nay và tin rằng, với lòng đam mê và những ý tưởng sáng tạo ngày hôm nay, các bạn sẽ có trách nhiệm với bản thân và xã hội, đạt được những thành công như kỳ vọng".

CEO Tony Vũ của job3s.ai (người thứ 2 từ phải sang) là một trong các nhà tài trợ chính của cuộc thi

Meeting with PM 2024 đã thu hút 52 đội thi, đến từ 25 trường đại học và 7 trường Trung học phổ thông, trên khắp cả nước, trong đó có nhiều trường quốc tế. Cuộc thi mang màu sắc riêng biệt, nội dung tuy mang tính học thuật và chuyên sâu nhưng cũng rất gần gữi với những diễn biến của doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước. Các phần thi được thiết kế đa dạng, mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Ngày 2/6 vừa qua, 5 đội thi gồm PMA (Học viện Tài chính); IBECOM (Trường ĐH Ngoại thương); HN2H và BLOOM (Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội); MENTORA+ (liên minh giữa Trường ĐH Ngoại thương và Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) đã chính thức có mặt tại vòng chung kết được tổ chức tại rường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội. Đây không chỉ là nơi tranh tài của những thí sinh tài năng mà còn là dịp để các bạn trẻ có cơ hội giao lưu, trực tiếp đề xuất các kiến nghị tới những nhà hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ giải quyết những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Các đội thi đã mang đến những phần trình bày sáng tạo, thể hiện khả năng ứng dụng kiến thức về chính sách vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

CEO Tony Vũ thay mặt BTC trao giải cho các đội thi xuất sắc trong đêm chung kết

Bằng sự nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo cùng màn thể hiện tự tin xuyên suốt cuộc thi, MENTORA+ đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để giành chức quán quân cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Giải Nhì thuộc về đội HN2H đến từ Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội với tổng giá trị là 50 triệu đồng. Ba đội còn lại cùng giành giải Ba với tổng giá trị 25 triệu đồng mỗi giải.

CEO Tony Vũ của job3s.ai hy vọng vào một thế hệ trẻ đầy tiềm năng của đất nước

Phát biểu bên lề cuộc thi, CEO Tony Vũ của job3s đã có những chia sẻ đầy cảm xúc: "Theo dõi Meeting with PM ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã được chứng kiến sự trưởng thành của các đội qua từng vòng thi. Đặc biệt, phần thể hiện rất xuất sắc của các đội thi trong vòng chung kết ngày hôm nay đã cho thấy rõ được tiềm năng và tư duy khoa học của các em. Job3s.ai cũng tin chắc rằng, cuộc thi này sẽ khơi dậy nhiều tài năng kinh tế, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Trong vai trò là nhà tài trợ cuộc thi, job3s.ai cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp và thế hệ trẻ".

