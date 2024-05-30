Job3s.ai: Nền tảng tuyển dụng chiến thắng giải thưởng lớn Châu Á nhờ ứng dụng AI

Đôi nét về CEO Tony Vũ và nền tảng Job3s .ai

Job3s.ai là nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm miễn phí thuộc công ty công nghệ 3S GROUP, do CEO Tony Vũ sáng lập. Trước đó, CEO Tony Vũ đã từng giữ các vị trí chủ chốt tại các tập đoàn lớn hàng đầu thế giới như Tập đoàn Coca-Cola, Unilever, ANZ, Diligo Holdings và Kuto Nhật Bản...

Chân dung nhà sáng lập Job3s.ai - CEO đa tài Tony Vũ

Nhận thấy tiềm năng và hạn chế trong việc áp dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực tuyển dụng, CEO Tony Vũ đã hợp tác với các chuyên gia hàng đầu thế giới để nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ này trên nền tảng tuyển dụng và tìm việc trực tuyến job3s.ai.

Dù khởi đầu ban đầu gặp phải không ít khó khăn, nhưng nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ ban lãnh đạo và nhân viên, job3s.ai đã đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Mục tiêu và tầm nhìn:

Job3s.ai không ngừng phấn đấu để trở thành nền tảng hàng đầu trong việc tuyển dụng và tìm kiếm việc làm, đồng thời tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo (AI). Đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn nhân viên làm việc tại công ty.

Với tầm nhìn rộng mở và quyết tâm không ngừng, job3s.ai hướng đến việc mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, trở thành nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm đa quốc gia.

Giá trị cốt lõi

Job3s xây dựng mọi quyết định và hành động dựa trên một tập hợp các giá trị cốt lõi: Tử tế - Tôn Trọng - Đồng Đội - Cải Tổ - Kiên Định, trong đó:

- Tử tế: Sự tự tế và đạo đức là kim chỉ nam mà Job3s luôn đặt ra trong mọi hoạt động kinh doanh của mình, để mang lại những giá trị tốt đẹp nhất.

- Tôn trọng: Job3s tôn trọng luật pháp, tôn trọng đối tác, tôn trọng đồng nghiệp và tôn trọng các quy định do Ban lãnh đạo đề ra.

- Đồng đội: Tập thể Job3s là những con người mạnh mẽ, đoàn kết và tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm xây dựng công ty phát triển đứng đầu thị trường Việt Nam và vươn ra toàn cầu.

- Cải tổ: Sẵn sàng cải tổ không ngừng và liên tục về con người, công nghệ, trang thiết bị… để làm hài lòng khách hàng và bắt kịp sự thay đổi của thị trường.

- Kiên định: Luôn vững tâm, kiên định và không bao giờ từ bỏ mục tiêu đã đề ra, nỗ lực xây dựng Job3s trở thành nền tảng tìm việc uy tín nhất trên thị trường.

Job3s cam kết tiếp tục duy trì và phát triển mục tiêu của mình

Job3s vinh dự giành được giải thưởng “Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á 2023”

Sau thời gian dài nghiên cứu và phát triển, Job3s.ai chính thức ra mắt và được đánh giá cao với sự kết hợp của hơn 20 loại Trí Tuệ Nhân Tạo (AI). Các thuật toán phức tạp được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam đảm bảo mang lại hiệu quả tối đa cho nhà tuyển dụng và ứng viên trong quá trình tìm kiếm, tuyển dụng.

Job3s mang đến một giải pháp nguồn nhân lực đột phá, giúp tự động kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên một cách thông minh và hiệu quả nhờ vào ưu thế vượt trội của công nghệ AI.

Cho đến thời điểm hiện tại, Job3s đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình tuyển dụng và tìm kiếm việc làm một cách tối ưu, nhanh chóng, thu hút hàng vạn người sử dụng.

Sự phát triển của Job3s.ai đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà tuyển dụng, mở ra cơ hội việc làm tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, đến Bình Dương và nhiều tỉnh thành khác.

Vào ngày 27 tháng 5 năm 2023, CEO Tony Vũ đã đại diện cho Job3s.ai nhận được giải thưởng "TOP 10 Thương Hiệu Uy Tín Hàng Đầu Châu Á 2023" khi tiên phong ứng dụng công nghệ AI vào nền tảng tuyển dụng. Điều này là minh chứng cho sự đổi mới và sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và nhân viên job3s.ai.

CEO Tony Vũ thay mặt Job3s nhận giải thưởng Châu Á lớn

Buổi lễ trao giải được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Hội Đồng Liên Nghị Viện ASEAN và Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Doanh Nghiệp tổ chức.

Các doanh nghiệp tham dự buổi lễ trao giải đều là những đại diện uy tín và xuất sắc trong giới kinh doanh. Job3s.ai tự hào khi được vinh dự là một trong mười doanh nghiệp được gọi tên ở giải thưởng cao quý này. Trong buổi lễ, ban tổ chức đã bày tỏ niềm tin và hy vọng vào sự phát triển tiếp của công ty, kỳ vọng nền tảng sẽ tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và cả quốc tế.

Một số thông tin về Job3s

Tên: Công ty Công nghệ 3s Group

Văn phòng đại diện: Tòa nhà D2, số 15 - 17, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 1900 86 61

SĐT: 0243 333 3933

Email: [email protected]

Website: www.job3s.ai

Facebook: https://www.facebook.com/job3s.ai