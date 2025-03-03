Mức lương của ngành bảo hiểm có vị trí lên tới 50 - 60 triệu/tháng

1. Mức lương ngành bảo hiểm theo Cấp bậc/Chức vụ

Ngoài trừ vị trí thực tập, mức lương ngành bảo hiểm theo Cấp bậc/Chức vụ giao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng

Mức lương ngành bảo hiểm tại Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt theo cấp bậc và chức vụ, từ nhân viên đến các cấp lãnh đạo. Hiện nay, mức lương phổ biến của nhân viên ngành bảo hiểm giao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Trong đó, các nhân sự tầm trung đến cao, kinh nghiệm từ 3 - 5 năm sẽ có mức lương từ 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Đối với vị trí giám đốc, quản lý cấp cao mức lương có thể lên đến 30.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng hoặc cao hơn.

Cụ thể, mức lương của nhân viên trong ngành bảo hiểm, được thống kê dưới bảng như sau:

Mức lương ngành bảo hiểm Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên bảo hiểm (Mới ra trường) 7.000.000 - 9.000.000 Nhân viên bảo hiểm (1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 20.000.000 Chuyên viên bảo hiểm 15.000.000 - 30.000.000 Trưởng phòng (Leader) 20.000.000 - 40.000.000 Giám đốc khu vực 25.000.000 - 50.000.000 Giám đốc hoặc Quản lý cấp cao (CFO, CEO) 30.000.000 - 60.000.000

2. Mức lương của ngành bảo hiểm theo vị trí công việc

Mức lương của ngành bảo hiểm theo vị trí công việc giao động từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng

Theo nghiên cứu của Job3s cho thấy, mức lương trung bình của ngành bảo hiểm khá cao so với các ngành khác. Cụ thể, ngoại trừ vị trí nhân viên tư vấn bảo hiểm thì các vị trí còn lại sẽ được hưởng mức lương cố định. Mức lương của ngành bảo hiểm giao động từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo từng vị trí công việc.

Mức lương ngành bảo hiểm Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Dịch vụ khách hàng 7.000.000 - 18.000.000 Chuyên viên giám định bồi thường 10.000.000 - 25.000.000 Sale bảo hiểm 10.000.000 - 30.000.000 Chuyên viên định phí bảo hiểm 12.000.000 - 25.000.000 Chuyên viên thẩm định bảo hiểm 12.000.000 - 25.000.000 Chuyên viên giải quyết quyền lợi bảo hiểm 12.000.000 - 25.000.000

Tóm lại, mức lương của ngành bảo hiểm phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như: Trình độ, kinh nghiệm, vị trí công việc và địa chỉ làm việc. Theo thống kê, mức lương trung bình của ngành bảo hiểm là tương đối cao so với các ngành khác, đây cũng được xem là điều đáng mừng đối với những ai có đam mê theo đuổi lĩnh vực này.

3. Mức lương của nhân viên tư vấn bảo hiểm tại một số công ty lớn

Mức lương của nhân viên tư vấn bảo hiểm tại một số công ty lớn giao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng

Nhân viên tư vấn bảo hiểm là công việc được đánh giá có mức thu nhập tương đối hấp dẫn. Tuy nhiên, con số kiếm được hàng tháng còn tùy thuộc vào kinh nghiệm, chuyên môn của mỗi người, có người lên tới vài chục triệu nhưng số khác chỉ hơn hoặc bằng so với mức lương cứng.

Mức lương của nhân viên sale, tư vấn bảo hiểm thường dựa vào phần trăm hoa hồng ở các sản phẩm và gói dịch vụ trong mỗi lần tư vấn khách hàng tham gia bảo hiểm thành công. Mức lương cứng thực tế khá thấp chỉ giao động trong khoảng từ 3.000.000 - 6.000.000 VNĐ/tháng.

Với những người đã có kinh nghiệm sẽ nhận được mức lương cao hơn từ 6.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng. Còn đối với nhân viên tư vấn, sale bảo hiểm có dày dặn kinh nghiệm trong nghề sẽ có mức lương lên tới 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Dựa theo nghiên cứu khảo sát gần đây, thống kê về mức lương nhân viên tư vấn bảo hiểm tại một số công ty bảo hiểm lớn như sau:

Mức lương cứng của nhân viên tư vấn Bảo hiểm Bảo Việt 5.000.000 (VNĐ/tháng) Bảo hiểm Prudential 5.000.000 (VNĐ/tháng) Bảo hiểm Manulife 7.000.000 (VNĐ/tháng) Bảo hiểm Dai-ichi Life 8.000.000 (VNĐ/tháng)

(Lưu ý: Mức lương này chỉ mang tính chất tham khảo có thể thay đổi theo thời gian, vị trí, công ty)

4. Yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của ngành bảo hiểm

Mức lương trong ngành bảo hiểm có thể bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố tùy vào vị trí và kinh nghiệm làm việc

Mức lương trong ngành bảo hiểm có thể bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: Kinh nghiệm, vị trí công ty, kết quả công việc, thị trường và chế độ đãi ngộ. Dưới đây là những yếu tố quan trọng nhất bạn cần lưu tâm:

Vị trí công việc: Thông thường, vị trí nhân viên tư vấn, sale bảo hiểm sẽ có mức lương cứng và hoa hồng kèm theo. Còn đối với vị trí quản lý, giám đốc hay lãnh đạo thường sẽ nhận được mức lương cao hơn so với nhân viên bình thường.

Địa điểm làm việc : Bên cạnh vị trí công việc, địa điểm làm việc cũng ảnh hưởng đến mức thu nhập của bạn. Nếu làm tại các công ty lớn hay các chi nhánh tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng thường có mức lương cao hơn so với các tỉnh khác.

Theo kinh nghiệm: Những người có nhiều kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, đặc biệt là các chuyên gia, quản lý hay những người làm việc lâu năm sẽ có mức lương cao hơn so với người mới bắt đầu. Bên cạnh đó, các chứng chỉ chuyên môn cũng giúp nâng cao mức lương.

Kết quả công việc: Trong ngành bảo hiểm, kết quả công việc và doanh thu đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, đối với vị trí sale bảo hiểm có thể nhận được mức hoa hồng dựa trên doanh thu hàng tháng, giúp tăng mức thu nhập lên đáng kể nếu kết quả công việc tốt.

Chứng chỉ chuyên môn: Các chứng chỉ chứng chỉ liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản hoặc các chứng chỉ khác từ các tổ chức uy tín sẽ giúp nâng cao giá trị của bạn trong mắt nhà tuyển dụng và có thể giúp bạn đàm phán mức lương cao hơn.

Cải thiện kỹ năng chuyên môn là một trong những yếu tố cần để cải thiện mức lương ngành bảo hiểm

5. Bí quyết để nâng cao mức lương việc làm ngành bảo hiểm

Để thành công và nâng cao mức thu nhập trong ngành bảo hiểm, ngoài sự kiên trì và ham học hỏi, bạn cũng cần phát triển thêm một số kỹ năng dưới đây để tạo dựng vị trí vững chắc trong nghề:

Nâng cao kỹ năng chuyên môn : Để nâng cao kỹ năng, cải thiện thu nhập và mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành bảo hiểm, bạn cần phải liên tục cập nhật kiến thức về chuyên môn, các quy định pháp lý và xu hướng mới trong ngành. Bởi dù làm việc tại vị trí nào thì kiến thức bảo hiểm luôn được xem là nền tảng quan trọng để hỗ trợ công việc.

Thấu hiểu khách hàng : Là một trong những kỹ năng trọng hàng đầu đối với một nhân viên ngành bảo hiểm, đặc biệt là vị trí tư vấn. Bạn luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tôn trọng mong muốn của khách hàng, từ đó có thể lựa chọn những hướng đi phù hợp với điều kiện tài chính, hoàn cảnh của họ.

Gia tăng giá trị sản phẩm : Việc bỏ ra một khoản tiền tương đối lớn để đổi lấy một sản phẩm, chắc chắn sẽ khiến khách hàng phải đắn đo suy nghĩ. Do đó, bạn cần chứng minh cho họ thấy sản phẩm của bạn đáng tin cậy và đáp ứng được các mong muốn về yêu cầu tính lũy cũng như các chế độ pháp lý phù hợp.

Thận trọng trong công việc : Đây là yếu tố then chốt để tạo dựng sự chuyên nghiệp và niềm tin với khách hàng. Từ phong cách ăn mặc, cử chỉ, đến lời nói và thái độ, tất cả đều góp phần tạo ấn tượng tốt. Bạn cần giao tiếp chân thành, rõ ràng và chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Sự cẩn trọng trong mọi hành động sẽ giúp bạn xây dựng lòng tin và mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Nâng cao kỹ năng giao tiếp : Kỹ năng giao tiếp trong ngành bảo hiểm là yếu tố quan trọng giúp bạn xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng và đối tác. Khi giao tiếp, bạn cần chú ý lắng nghe mong muốn và nhu cầu của khách hàng, để có thể đưa ra giải pháp phù hợp. Đặc biệt, việc chú ý đến yếu tố ngôn ngữ, cử chỉ, ánh mắt và giọng điệu có thể giúp cuộc giao tiếp của bạn trở nên hiệu quả hơn.

Khả năng đàm phán và thuyết phục : Kỹ năng thuyết phục và đàm phán khéo léo trong ngành bảo hiểm rất quan trọng trong việc tạo niềm tin và giúp khách hàng đưa ra quyết định phù hợp. Do đó, việc xây dựng mối quan hệ tin cậy bằng sự chân thành và cam kết rõ ràng, sẽ khiến khách hàng dễ dàng chấp nhận các đề xuất của bạn.

Giải quyết vấn đề nhanh nhạy : Việc giải quyết các tình huống phát sinh nhanh chóng là rất quan trọng. Khi khách hàng gặp vấn đề liên quan đến quyền lợi bảo hiểm, bạn cần phân tích và đưa ra giải pháp kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho họ. Điều này bao gồm việc xử lý các khiếu nại, giải thích các điều khoản hợp đồng và đưa ra phương án điều chỉnh khi cần thiết để giúp khách hàng cảm thấy an tâm.

Linh hoạt hỗ trợ khách hàng : Linh hoạt trong việc hỗ trợ khách hàng có thể là việc điều chỉnh dịch vụ bảo hiểm sao cho phù hợp với nhu cầu thay đổi của khách hàng. Bạn cần lắng nghe và thấu hiểu các vấn đề của khách hàng, cung cấp những giải pháp tối ưu, từ việc chọn gói bảo hiểm phù hợp cho đến hỗ trợ khách hàng trong quá trình yêu cầu bồi thường. Khả năng tư vấn chính xác và nhanh chóng giúp duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Sắp xếp công việc hợp lý: Trong ngành bảo hiểm, việc sắp xếp công việc hợp lý rất quan trọng để đảm bảo mọi quy trình đều diễn ra suôn sẻ. Bạn cần biết cách phân chia thời gian hợp lý cho từng nhiệm vụ như tư vấn khách hàng, quản lý hợp đồng, theo dõi yêu cầu bồi thường và cập nhật thông tin bảo hiểm. Sử dụng các công cụ quản lý công việc sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ, tránh tình trạng bị quá tải và đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất.

So với các lĩnh vực khác, mức lương của ngành bảo hiểm tương đối cao. Với mức lương từ mức lương từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng thì đây được xem là con số khích lệ tinh thần đối với những ai có niềm đam mê, đang theo đuổi và muốn thử sức với ngành này. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm bảo hiểm có thể truy cập vào Website Job3s.ai để cập nhật tin tức và các bài đăng tuyển dụng mới nhất nhé!