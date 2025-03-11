Ngành bảo hiểm là gì? Cơ hội việc làm và thách thức

1. Ngành bảo hiểm là gì?

Ngành bảo hiểm (Insurance) là lĩnh vực cung cấp giải pháp tài chính giúp cá nhân và tổ chức bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng trước các rủi ro bất ngờ. Bằng cách tham gia bảo hiểm, người mua có thể chủ động đối phó với tổn thất tài chính, đảm bảo sự ổn định và an toàn trong cuộc sống cũng như hoạt động kinh doanh. Các loại hình bảo hiểm phổ biến bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.

Lĩnh vực bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế bằng cách tạo ra một cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả, giúp cá nhân và doanh nghiệp duy trì sự ổn định tài chính. Bên cạnh đó, bảo hiểm còn góp phần thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế khi các công ty bảo hiểm tái đầu tư nguồn vốn vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, ngành này cung cấp hàng triệu cơ hội việc làm trên toàn thế giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngành bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, giúp cá nhân và doanh nghiệp duy trì sự ổn định tài chính trước những rủi ro bất ngờ

2. Mức lương của ngành bảo hiểm

Mức lương trung bình của ngành này dao động từ 6.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí và cấp bậc. Nhân viên tư vấn có thu nhập từ lương cơ bản và hoa hồng, trong khi chuyên viên và quản lý cấp cao có mức lương cao hơn, phản ánh tính chuyên môn và kinh nghiệm làm việc. Theo tìm hiểu của Job3s, mức lương cho từng vị trí trong lĩnh vực này cụ thể như sau:

Mức lương theo cấp bậc

Mức lương Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên bảo hiểm (Mới ra trường) 6.000.000 - 9.000.000 Nhân viên bảo hiểm (1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 20.000.000 Chuyên viên bảo hiểm 15.000.000 - 30.000.000 Trưởng phòng (Leader) 20.000.000 - 40.000.000 Giám đốc khu vực 25.000.000 - 50.000.000 Giám đốc hoặc Quản lý cấp cao (CFO, CEO) 30.000.000 - 60.000.000

Mức lương theo vị trí công việc

Mức lương Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Sale bảo hiểm 5.000.000 - 30.000.000 Dịch vụ khách hàng 7.000.000 - 18.000.000 Chuyên viên giám định bồi thường 10.000.000 - 25.000.000 Chuyên viên định phí bảo hiểm 12.000.000 - 25.000.000 Chuyên viên thẩm định bảo hiểm 12.000.000 - 25.000.000 Chuyên viên giải quyết quyền lợi bảo hiểm 12.000.000 - 25.000.000

3. Công việc ngành bảo hiểm phổ biến

Ngành bảo hiểm cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp với các vị trí đa dạng, từ tư vấn bán hàng đến các công việc chuyên môn về đánh giá rủi ro và xử lý bồi thường. Vậy ngành bảo hiểm ra làm gì? Mỗi vị trí yêu cầu kỹ năng và kiến thức khác nhau, phù hợp với cả những người mới bắt đầu lẫn những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm. Dưới đây là một số công việc phổ biến trong ngành.

3.1. Sale bảo hiểm

Sale bảo hiểm chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm bảo hiểm phù hợp và hỗ trợ ký kết hợp đồng. Công việc này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt và khả năng thuyết phục. Ứng viên không cần kinh nghiệm nhưng cần có tinh thần chủ động, kiên trì và khả năng làm việc dưới áp lực doanh số.

Công việc của nhân viên Sale bảo hiểm là tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm bảo hiểm phù hợp và hỗ trợ ký kết hợp đồng

3.2. Dịch vụ khách hàng

Nhân viên dịch vụ khách hàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng trong quá trình tham gia bảo hiểm và xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Công việc này yêu cầu kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống linh hoạt và thái độ tận tâm, chuyên nghiệp. Kinh nghiệm trong chăm sóc khách hàng hoặc tài chính là một lợi thế.

3.3. Chuyên viên giám định bồi thường

Chuyên viên giám định bồi thường có nhiệm vụ đánh giá mức độ tổn thất của khách hàng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, xác minh thông tin và đề xuất mức bồi thường phù hợp. Công việc này đòi hỏi kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, tài chính hoặc luật, cùng với kỹ năng phân tích, điều tra và ra quyết định chính xác.

3.4. Chuyên viên định phí bảo hiểm

Chuyên viên định phí bảo hiểm có nhiệm vụ phân tích dữ liệu rủi ro, tính toán mức phí bảo hiểm hợp lý cho từng đối tượng khách hàng. Vị trí này yêu cầu kiến thức chuyên sâu về thống kê, tài chính và mô hình tính toán rủi ro, thường phù hợp với ứng viên có nền tảng về toán học, kinh tế hoặc tài chính – bảo hiểm.

Vị trí chuyên viên định phí bảo hiểm yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên sâu về thống kê, tài chính và mô hình tính toán rủi ro

3.5. Chuyên viên thẩm định bảo hiểm

Chuyên viên thẩm định bảo hiểm có nhiệm vụ phân tích hồ sơ khách hàng, đánh giá mức độ rủi ro và quyết định việc cấp hợp đồng bảo hiểm. Công việc này đòi hỏi kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin chi tiết và kiến thức chuyên môn về sức khỏe, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm.

3.6. Chuyên viên giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Chuyên viên giải quyết quyền lợi bảo hiểm xử lý các yêu cầu bồi thường, xác minh thông tin và đảm bảo khách hàng nhận được quyền lợi theo đúng điều khoản hợp đồng. Vị trí này yêu cầu sự cẩn trọng, tư duy logic, kiến thức pháp lý về bảo hiểm và khả năng làm việc với dữ liệu.

Chuyên viên giải quyết quyền lợi bảo hiểm có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu bồi thường, xác minh thông tin khách hàng theo điều khoản hợp đồng

4. Cơ hội và thách thức của ngành bảo hiểm

Ngành bảo hiểm đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhờ nhu cầu bảo vệ tài chính ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ, ngành cũng đối mặt với không ít thách thức như cạnh tranh khốc liệt, rủi ro tài chính và thay đổi chính sách pháp lý.

4.1. Cơ hội phát triển của ngành bảo hiểm

Sự phát triển kinh tế và nhận thức ngày càng cao của người dân về bảo vệ tài chính cá nhân đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng bảo hiểm, mở ra nhiều cơ hội cho ngành. Theo báo cáo của Swiss Re, thị trường bảo hiểm tại châu Á dự kiến tăng trưởng khoảng 5,6%/năm trong giai đoạn 2023 - 2025, trong đó Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng.

Bên cạnh đó, sự đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm công nghệ và bảo hiểm rủi ro tài chính đang thu hút nhiều đối tượng khách hàng mới. Sự hợp tác giữa các công ty bảo hiểm với ngân hàng cũng là xu hướng giúp mở rộng quy mô thị trường. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, đặc biệt là vị trí liên quan đến phân tích dữ liệu, công nghệ bảo hiểm và quản trị rủi ro.

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng trong ngành bảo hiểm

4.2. Thách thức đối với ngành bảo hiểm

Mặc dù tiềm năng phát triển lớn, ngành này cũng đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những khó khăn lớn nhất là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có sự tham gia của nhiều công ty nước ngoài. Điều này buộc các doanh nghiệp trong nước phải liên tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng lòng tin với khách hàng.

Ngoài ra, ngành bảo hiểm bị tác động mạnh bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm lạm phát, khủng hoảng kinh tế và những điều chỉnh trong chính sách pháp luật. Những rủi ro này có thể làm giảm khả năng chi trả bảo hiểm của khách hàng và gây áp lực lên doanh thu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vấn đề gian lận bảo hiểm, yêu cầu bồi thường không hợp lệ cũng gây thiệt hại lớn, đòi hỏi các công ty phải đầu tư mạnh vào công nghệ giám định và quản lý rủi ro để đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững.

Ngành bảo hiểm đang phải chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, suy thoái kinh tế hoặc thay đổi chính sách pháp lý

5. Trường đào tạo ngành bảo hiểm uy tín hiện nay

Ngành bảo hiểm hiện được giảng dạy tại nhiều trường đại học uy tín với các chuyên ngành như Bảo hiểm, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị rủi ro. Vậy học bảo hiểm ra làm gì? Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực tư vấn, giám định, quản lý rủi ro hay xử lý bồi thường. Hình thức xét tuyển đa dạng, bao gồm xét điểm thi THPT Quốc gia, học bạ hoặc kỳ thi đánh giá năng lực. Dưới đây là danh sách một số trường đào tạo ngành học bảo hiểm chất lượng tại Việt Nam:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 26,71 22.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Trường Học viện Tài chính Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành tài chính bảo hiểm) A00; A01; D01; D07 26,22 9.400.000 VNĐ/năm Hà Nội Trường Đại học Lao động - Xã hội Bảo hiểm A00; A01; D01 21,15 12.400.000 VNĐ/năm Hà Nội Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Bảo hiểm A00; A01; C01; D01 22 18.500.000 - 20.500.000 VNĐ/năm TP. HCM Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 24,50 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm

Ngành bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp và góp phần ổn định nền kinh tế. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường, cơ hội việc làm trong ngành ngày càng mở rộng, mang đến nhiều vị trí hấp dẫn cho người lao động. Để thành công trong lĩnh vực này, người lao động cần không ngừng nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức và thích ứng linh hoạt với xu hướng mới. Nếu bạn muốn tìm hiểu về nhu cầu việc làm ngành bảo hiểm, bạn có thể truy cập Website tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!