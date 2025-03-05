Sale bảo hiểm là gì? Mô tả công việc, mức lương & yêu cầu

1. Sale bảo hiểm là gì?

Sale bảo hiểm là người làm công việc tư vấn và bán các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. Sau khi ký hợp đồng thành công, nhân viên Sale tiếp tục theo dõi, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, đồng thời, xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện theo đúng điều khoản trong hợp đồng đề ra.

Nhân viên Sale bảo hiểm đóng vai trò là cầu nối giữa công ty bảo hiểm và khách hàng. Họ giúp khách hàng hiểu rõ được những quyền lợi, điều khoản của các gói bảo hiểm từ đó đưa ra quyết định chính xác. Bên cạnh đó, nhân viên Sale còn hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý hồ sơ bồi thường, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Nhân viên Sale đóng vai trò kết nối giữa công ty bảo hiểm và khách hàng

Hiện nay, nhu cầu bảo vệ sức khoẻ và tài sản của người dân ngày càng cao. Ngành bảo hiểm phát triển mạnh mẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm ngành bảo hiểm. Công việc này không chỉ đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt mà còn cần có sự kiên nhẫn và khả năng đàm phán, thuyết phục. Vì vậy, nếu có đam mê, bạn có thể cân nhắc theo đuổi ngành nghề này.

2. Có nên làm Sale bảo hiểm không?

Việc có nên làm sale bảo hiểm hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân, như sở thích, kỹ năng, mục tiêu nghề nghiệp và khả năng chấp nhận thử thách.

Sale bảo hiểm không chỉ mang đến nguồn thu nhập hấp dẫn mà còn mở rộng cơ hội phát triển trong nghề. Tuy nhiên, vị trí Sale có khối lượng công việc lớn, thường xuyên phải chịu áp lực doanh số, cạnh tranh cao, đôi khi còn gặp khó khăn trong việc xây dựng lòng tin với khách hàng.

Công việc còn đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có niềm tin và sự kiên nhẫn. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập trong ngành cao hay thấp còn phụ thuộc vào lương thưởng doanh số.

Vậy nên nếu có niềm đam mê, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách thì nên làm sale bảo hiểm,đây chính là lựa chọn nghề nghiệp tốt với thu nhập tiềm năng dành cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không chịu được áp lực hoặc không cảm thấy hứng thú với việc bán hàng thì có thể sale bảo hiểm không phù hợp với bạn.

Bạn có thể cân nhắc việc làm sale bảo hiểm bởi mức thu nhập khá cao

3. Mức lương của nhân viên sale bảo hiểm theo kinh nghiệm

Hiện nay, mức lương của sale bảo hiểm tương đối cao so với các ngành khác, trung bình từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Người có càng nhiều kinh nghiệm làm việc thì mức lương càng cao, cụ thể:

Nhân viên Sale Bảo hiểm Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên Sale (Dưới 1 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Nhân viên Sale ( 1- 3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Chuyên viên Sale ( 3 - 5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 30.000.000 Nhân viên Sale ( Trên 5 năm kinh nghiệm) 30.000.000 - 40.000.000

Lưu ý: Mức lương của ngành Sale bảo hiểm phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, năng lực và chế độ của từng công ty. Bên cạnh mức lương cơ bản, nhân viên Sale còn nhận được lương thưởng doanh số và phụ cấp thêm tùy theo chính sách của từng công ty. Vậy nên những nhân viên có năng lực chuyên môn cùng kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt sẽ nhận được mức lương vô cùng hấp dẫn.

Mức lương của nhân viên Sale bảo hiểm có thể lên tới 40.000.000 VNĐ/tháng

4. Mức lương của nhân viên sale bảo hiểm tại một số công ty lớn

Sale bảo hiểm là một công việc có mức thu nhập hấp dẫn dựa vào phần trăm hoa hồng các sản phẩm, dịch vụ trong mỗi lần khách hàng ký hợp đồng thành công. Theo tìm hiểu của Job3s, mức lương nhân viên Sale tại một số công ty bảo hiểm uy tín tại Việt Nam cụ thể như sau:

Mức lương của nhân viên tư vấn bảo hiểm Manulife trung bình khoảng 20.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương nhân viên tư vấn Bảo hiểm Bảo Việt trung bình từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương nhân viên tư vấn bảo hiểm Prudential trung bình từ 20.000.0000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương nhân viên tư vấn bảo hiểm Dai-ichi Life trung bình 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

5. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên sale bảo hiểm

Công việc của sale bảo hiểm bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, chủ yếu xoay quanh việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, thuyết phục và ký kết hợp đồng bảo hiểm. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết mà Sale bảo hiểm cần làm:

5.1. Tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ

Nhân viên Sale bảo hiểm là người trực tiếp gặp gỡ và tư vấn khách hàng, vậy nên cần nắm chắc thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm của công ty. Việc hiểu rõ về quyền lợi, điều khoản hợp đồng, giá trị của gói bảo hiểm giúp họ có thể tư vấn chính xác, chuyên nghiệp và tăng tỷ lệ ký hợp đồng thành công.

5.2. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Sale bảo hiểm cần tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì, xây dựng phát triển các mối quan hệ để mở rộng tệp khách hàng. Bên cạnh đó nhân viên Sale bảo hiểm có thể dựa vào các tiêu chí về mức thu nhập, tình trạng sức khỏe, độ tuổi của khách hàng để tư vấn khách hàng.

5.3. Tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp với khách hàng

Sau khi tìm được những khách hàng tiềm năng, nhân viên Sale bảo hiểm sẽ giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Tư vấn chính xác về các lợi ích sản phẩm, điều khoản hợp đồng sẽ giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp.

5.4. Theo sát hợp đồng của khách hàng

Sau khi ký hợp đồng, nhân viên Sale bảo hiểm sẽ theo dõi, xử lý kịp thời những sự cố, nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng; Đồng thời hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình chờ xét duyệt hợp đồng.

5.5. Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng là một trong những công việc quan trọng giúp tạo dựng mối quan hệ gắn kết, bền vững. Nhân viên Sale bảo hiểm cần thường xuyên liên hệ, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh. Việc chăm sóc khách hàng chu đáo giúp tạo dựng mối quan hệ bền vững và tăng cơ hội giới thiệu khách hàng mới.

Tư vấn dịch vụ, sản phẩm là một trong những công việc quan trọng của nhân viên Sale bảo hiểm

6. Tố chất cần có của một nhân viên sale bảo hiểm

Để trở thành một nhân viên Sale bảo hiểm có mức lương hấp dẫn, ứng viên cần có những tố chất quan trọng cần có như:

Khả năng về giao tiếp : Kỹ năng giao tiếp là nền tảng quan trọng giúp nhân viên Sale bảo hiểm dễ dàng tiếp cận và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, giao tiếp tự tin còn giúp tạo dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững, đặc biệt dễ dàng kết nối với khách hàng có tiềm năng.

Kiến thức chuyên sâu: Nhân viên Sale bảo hiểm cần nắm vững kiến thức về các gói bảo hiểm, quyền lợi và điều khoản hợp đồng để tư vấn chính xác theo nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, nhân viên Sale cũng phải thường xuyên cập nhật các chính sách, ưu đãi của công ty để nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ.

Khả năng chịu áp lực cao: Ngành Sale bảo hiểm tuy có mức thu nhập hấp dẫn nhưng áp lực doanh số cao. Vì vậy, vị trí này đòi hỏi ứng viên có sự kiên trì, kiên nhẫn, đặc biệt khả năng chịu áp lực để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tư vấn, chăm sóc khách hàng: Khi làm việc, nhân viên Sale bảo hiểm phải tư vấn nhiệt tình, hỗ trợ, giải đáp khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng chu đáo giúp tạo dựng niềm tin và xây dựng mối quan hệ bền vững.

Kỹ năng giao tiếp là nền tảng quan trọng giúp nhân viên Sale bảo hiểm dễ dàng tiếp cận và thuyết phục khách hàng

7. Yêu cầu cần có đối với nhân viên Sale bảo hiểm

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được hiệu quả cao trong công việc, nhân viên Sale bảo hiểm cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm dưới đây:

Bằng cấp : Để ứng tuyển vào vị trí Sale bảo hiểm, ứng viên cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành tài chính, kinh doanh hoặc ngân hàng.

Trình độ chuyên môn : Một số công ty sẽ có khoá đào tạo giới thiệu chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ cho nhân viên mới. Tuy nhiên, ứng viên cũng cần có kiến thức cơ bản về bảo hiểm, tài chính hoặc các vấn đề liên quan, đặc biệt có khả năng cập nhật các tin tức mới trong ngành để theo kịp xu hướng.

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc tư vấn chăm sóc khách hàng là một lợi thế lớn đối với nhân viên Sale bảo hiểm. Mặc dù nhiều công ty nhận đào tạo người mới có niềm đam mê, chăm chỉ nhưng những người có kinh nghiệm trong nghề thường được ưu tiên tuyển dụng hơn. Nguyên nhân vì họ có khả năng thích ứng nhanh và đạt hiệu quả cao trong công việc.

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm thường được công ty ưu tiên tuyển dụng

8. Cơ hội và thách thức của nghề Sale bảo hiểm

Ngành Sale bảo hiểm mang đến nguồn thu nhập hấp dẫn cùng cơ hội phát triển cho những ai có niềm đam mê kinh doanh. Tuy nhiên công việc này cũng có nhiều thử thách đòi hỏi nhân viên phải cố gắng, kiên trì vượt qua. Dưới đây là những cơ hội và thách thức của nghề Sale bảo hiểm:

Cơ hội sale bảo hiểm:

Sale bảo hiểm có thể mang đến nguồn thu nhập lên tới 9 chữ số tùy vào năng lực. Công việc giúp nhân viên phát triển nhiều kỹ năng cần thiết như giao tiếp, đàm phán, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Bên cạnh đó, ngành Sale bảo hiểm còn mở ra cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao với mức lương hấp dẫn.

Thách thức của sale bảo hiểm:

Bên cạnh những cơ hội lớn phát triển trong nghề, nhân viên Sale bảo hiểm cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Khách hàng thường có tâm lý lo sợ, thiếu niềm tin về các sản phẩm bảo hiểm nên việc thuyết phục trở nên khó khăn. Đồng thời sự cạnh tranh mạnh giữa các công ty bảo hiểm làm tăng gánh nặng về doanh số đối với nhân viên Sale. Vì vậy ở vị trí này ứng viên có sự kiên trì, chăm chỉ và khả năng chịu áp lực cao để có thể theo đuổi nghề thành công.

Nhân viên Sale bảo hiểm thường đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức

Sale bảo hiểm là ngành có mức thu nhập hấp dẫn cùng cơ hội phát triển nghề lớn. Tuy nhiên công việc này thường đối mặt với nhiều thách thức lớn, đòi hỏi sự kiên trì, kỹ năng tốt và khả năng chịu áp lực cao. Vậy nên bạn cần kiên trì theo đuổi, mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân để đạt được những mục tiêu đã đề ra.