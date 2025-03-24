Mức lương ngành quản trị nhân lực, có vị trị lên tới 60.000.000 VNĐ/tháng

CEO Tony Vũ Thứ Hai, 24/03/2025
Mức lương ngành quản trị nhân lực rất đa dạng, phụ thuộc vào trình độ học vấn, kinh nghiệm và phạm vi công việc; dao động từ 8.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Để đạt thu nhập cao, nhân sự cần trau dồi chuyên môn, nâng cao kỹ năng quản lý, tích lũy kinh nghiệm thực tế và xây dựng mối quan hệ vững chắc trong ngành
1. Mức lương trung bình của ngành Quản trị nhân lực

Ngành Quản trị nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân sự cho doanh nghiệp. Mức lương của ngành quản trị nhân lực có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào kinh nghiệm, vị trí và quy mô công ty. Những người mới ra trường có thể bắt đầu với mức thu nhập ổn định, trong khi các vị trí quản lý cấp cao nhận mức lương hấp dẫn nhờ vào kinh nghiệm chuyên môn và khả năng lãnh đạo.

Theo Job3s tìm hiểu, mức lương trung bình của ngành quản trị nhân lực thường dao động từ 8.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng lương tham khảo theo từng cấp bậc:

Mức lương theo Cấp Bậc

Việc làm

Ngành quản trị nhân lực

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Thực sinh nhân sự

3.000.000 - 5.000.000

Nhân viên nhân sự

(Mới ra trường)

5.000.000 - 8.000.000

Chuyên viên nhân sự

(1-3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 15.000.000

Trưởng phòng nhân sự

15.000.000 - 30.000.000

Giám đốc nhân sự

30.000.000 - 60.000.000

Mức lương ngành quản trị nhân lực ở trên bảng chỉ mang tính chất tham khảo, lương thực lĩnh còn tùy thuộc vào cơ chế của công ty và phúc lợi đi kèm, như thưởng hiệu suất, bảo hiểm, trợ cấp hoặc các chính sách đãi ngộ khác. Ngoài ra, mức lương có thể thay đổi theo từng khu vực địa lý, quy mô doanh nghiệp và năng lực cá nhân.

2. Yếu tố ảnh hưởng đến mức lương ngành quản trị nhân lực

Mức lương ngành quản trị nhân lực không cố định mà thay đổi tùy theo nhiều yếu tố. Dưới đây là những khía cạnh chính ảnh hưởng trực tiếp đến mức thu nhập của nhân sự trong ngành này.

  • Trình độ học vấn: Trình độ học vấn phản ánh năng lực chuyên môn và kiến thức nền tảng của nhân sự. Những cá nhân sở hữu bằng cấp cao như cử nhân, thạc sĩ hoặc các chứng chỉ chuyên môn sẽ có cơ hội nhận mức lương tốt hơn. Nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên có nền tảng học vấn vững chắc vì họ có thể thích nghi nhanh với công việc và mang lại giá trị cao hơn cho doanh nghiệp

  • Kinh nghiệm chuyên môn: Nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm thường nhận được mức lương cao hơn so với người mới vào nghề. Những cá nhân có kiến thức sâu rộng về tuyển dụng, quản lý nhân sự, chế độ lương thưởng, đào tạo nhân viên và các lĩnh vực khác sẽ có lợi thế hơn. Việc sở hữu kinh nghiệm chuyên sâu giúp ứng viên có thể đảm nhận những vai trò quan trọng trong tổ chức, từ đó tác động tích cực đến mức lương.

  • Vị trí đảm nhiệm: Chức vụ càng cao, mức lương càng lớn. Thực tập sinh thường nhận mức lương thấp hơn so với nhân viên chính thức. Tương tự, chuyên viên nhân sự sẽ có thu nhập thấp hơn trưởng phòng hoặc giám đốc nhân sự. Việc thăng tiến trong sự nghiệp đồng nghĩa với việc mở rộng phạm vi trách nhiệm, từ đó dẫn đến mức lương tăng đáng kể.

  • Quy mô và tổ chức: Các tập đoàn lớn thường có ngân sách nhân sự cao hơn so với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhân viên làm việc tại các công ty đa quốc gia hoặc doanh nghiệp lớn thường có mức lương hấp dẫn hơn do yêu cầu công việc cao hơn, áp lực lớn hơn và cơ hội phát triển rộng mở. Ngược lại, doanh nghiệp nhỏ có thể có chính sách lương hạn chế nhưng bù lại bằng những phúc lợi khác như môi trường làm việc linh hoạt.

  • Vị trí địa lý: Khu vực làm việc cũng ảnh hưởng đáng kể đến mức lương ngành quản trị nhân lực. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có mức lương cao hơn do chi phí sinh hoạt cao, nhu cầu tuyển dụng lớn và mức độ cạnh tranh khốc liệt. Trong khi đó, các khu vực tỉnh lẻ hoặc vùng sâu vùng xa có mức lương thấp hơn nhưng chi phí sinh hoạt lại rẻ hơn, giúp nhân sự cân đối thu nhập tốt hơn.

Ngoài những yếu tố chính trên, mức lương ngành quản trị nhân lực còn chịu ảnh hưởng từ ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ nội bộ, quy mô thị trường lao động và xu hướng tuyển dụng từng thời kỳ. Những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên sự chênh lệch về thu nhập giữa các vị trí và doanh nghiệp khác nhau.

Mức lương ngành quản trị nhân lực sẽ thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào nhiều yếu tố
3. Bí quyết để nâng cao mức lương việc làm ngành quản trị nhân lực

Mức lương ngành quản trị nhân lực phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng bạn hoàn toàn có thể chủ động cải thiện thu nhập của mình nếu nắm được những bí quyết “vàng mười” dưới đây:

  • Trau dồi vốn ngoại ngữ: Khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, mang lại lợi thế lớn trong ngành quản trị nhân lực. Những chuyên viên thành thạo ngoại ngữ có thể làm việc tại các công ty đa quốc gia với mức lương hấp dẫn hơn. Ngoài ra, việc giao tiếp tốt với đối tác nước ngoài cũng giúp mở rộng cơ hội thăng tiến.

  • Nỗ lực để thăng cấp quản lý: Vị trí quản lý nhân sự thường có mức lương cao hơn so với nhân viên. Để đạt được điều này, bạn cần rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, việc chứng minh khả năng đưa ra chiến lược nhân sự hiệu quả cũng giúp bạn dễ dàng thăng tiến.

  • Tích lũy kinh nghiệm làm việc: Những chuyên viên nhân sự có nhiều kinh nghiệm thực tế thường nhận mức lương tốt hơn. Việc trải qua nhiều vị trí như tuyển dụng, đào tạo, quản lý phúc lợi sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện về ngành. Kinh nghiệm dày dặn cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn thương lượng lương cao hơn.

  • Nâng cao kiến thức chuyên môn: Cập nhật kiến thức mới về nhân sự, luật lao động, quản lý nhân tài là điều kiện cần để nâng cao mức lương ngành quản trị nhân lực. Việc tham gia các khóa học chuyên sâu hoặc đạt chứng chỉ nhân sự như SHRM, CIPD giúp bạn chứng minh năng lực và tăng cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp lớn.

  • Xây dựng mối quan hệ trong ngành: Kết nối với chuyên gia trong lĩnh vực giúp bạn học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Tham gia các hội thảo, sự kiện nhân sự không chỉ mở rộng mối quan hệ mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường, từ đó có chiến lược phát triển sự nghiệp phù hợp.

Ngoài những bí quyết trên, mức lương ngành quản trị nhân lực còn có thể nâng cao dựa vào việc mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên môn
Mức lương ngành quản trị nhân lực phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ, kinh nghiệm, vị trí đảm nhiệm và quy mô doanh nghiệp. Để đạt mức thu nhập cao, bạn cần trau dồi ngoại ngữ, nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tế và xây dựng mối quan hệ trong ngành. Bên cạnh đó, nỗ lực thăng tiến lên các vị trí quản lý giúp mở rộng cơ hội tăng lương. Nếu bạn muốn tham khảo thêm các thông tin về mức lương và việc làm ngành quản trị nhân lực, bạn có thể truy cập Website tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!

