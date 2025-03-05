Ngành dược học mấy năm? Bao giờ được đi thực tập?

Ngành dược học mấy năm? Bao giờ được đi thực tập?
Ngành dược học mấy năm? Thời gian đào tạo ngành Dược tùy thuộc vào hệ đào tạo và chương trình giảng dạy của mỗi trường. Sinh viên sẽ được học các môn từ cơ bản đến chuyên sâu nhằm trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cộng đồng.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Học đại học ngành Dược mấy năm ra trường?
  4. 2. Học Cao đẳng ngành Dược bao nhiêu năm?
  6. 3. Học trung cấp ngành Dược mấy năm ra trường?
  8. 4. Học thạc sĩ ngành Dược mấy năm ra trường?
  10. 5. Sinh viên ngành Dược được đi thực tập từ năm mấy?
1. Học đại học ngành Dược mấy năm ra trường?

Hiện nay, thời gian đào tạo ngành Dược hệ đại học chính quy tại Việt Nam kéo dài 5 năm. Trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức bao gồm khối kiến thức chung; kiến thức theo lĩnh vực; kiến thức của khối ngành; kiến thức chung của nhóm ngành.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn có cơ hội rèn luyện các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; khả năng lập luận tư duy, giải quyết vấn đề; khả năng nghiên cứu khoa học.

Hiện nay có nhiều trường đại học đào tạo chuyên ngành dược với chương trình chất lượng, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm như Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đại học y dược Huế.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa 1 hoặc làm tại việc tại bệnh viện, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm.

Đại học Dược Hà Nội có chương trình đào tạo kéo dài 5 năm
2. Học Cao đẳng ngành Dược bao nhiêu năm?

Đối với hệ cao đẳng ngành dược sẽ có thời gian đào tạo kéo dài 3 năm. So với chương trình đại học, hệ cao đẳng Dược có số tín chỉ ít hơn, thời gian học ngắn hơn. Tuy nhiên chương trình đào tạo vẫn đảm bảo cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dược học cơ sở và kiến thức chuyên ngành. Đồng thời giúp sinh viên nắm vững chuyên môn liên quan đến chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Một số trường cao đẳng Dược uy tín, chất lượng mà sinh viên có thể cân nhắc theo học như: Cao đẳng Y Hà Nội, cao đẳng Y tế Hà Nội, cao đẳng y tế Bạch Mai,...

Sau khi thời gian học 03 năm, sinh viên sẽ được cấp bằng cao đẳng Dược chính quy và có thể làm việc tại nhiều vị trí như nhân viên kiểm nghiệm thuốc, chuyên viên đảm bảo chất lượng thuốc, nhân viên kho dược, kinh doanh dược phẩm.

Tuy nhiên nếu chưa muốn gia nhập vào thị trường lao động, bạn có thể lựa chọn liên thông lên đại học. Thời gian học liên thông từ cao đẳng lên đại học kéo dài 2 năm.

Trường cao đẳng Y Hà Nội là một trong những ngôi trường đào tạo dược sĩ uy tín
3. Học trung cấp ngành Dược mấy năm ra trường?

Thời gian đào tạo ngành Dược trung cấp hệ chính quy là 2 năm. Đối với sinh viên đã có bằng trung cấp thì thời gian liên thông qua trung cấp Dược là 1 năm, tùy thuộc vào trình độ học vấn ban đầu của thí sinh, cụ thể:

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngoài ngành sức khỏe thời gian đào tạo là 12 tháng.

  • Thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trong ngành sức khỏe thời gian học là 10 tháng.

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp THCS thời gian đào tạo 3 năm.

Trong thời gian đào tạo sinh viên sẽ được học kiến thức cơ bản và chuyên môn về dược phẩm và rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Sau khi tốt nghiệp trung cấp Dược, sinh viên cần phải học liên thông lên cao đẳng để đảm bảo chất lượng y tế theo đúng quy định.

Thời gian đào tạo trung cấp Dược tùy thuộc vào trình độ ban đầu của thí sinh
4. Học thạc sĩ ngành Dược mấy năm ra trường?

Sau khi hoàn thành chương trình đại học dược, bạn có thể chọn học tiếp lên thạc sĩ. Chương trình đào tạo hệ thạc sĩ ngành Dược hiện nay là 18 - 24 tháng. Để đăng ký học, thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Dược, trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo khung đánh giá năng lực 6 bậc của Việt Nam.

Khi theo học thạc sĩ, sinh viên sẽ có cơ hội học thêm những kiến thức mới, làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dược. Đặc biệt sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có mức thu nhập cao, ổn định.

Một số trường đào tạo thạc sĩ ngành dược uy tín hiện nay là Đại học Y Dược TP. HCM, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y dược Huế….

Thạc sĩ ngành Dược có cơ hội nghề nghiệp mở rộng cùng mức lương hấp dẫn
5. Sinh viên ngành Dược được đi thực tập từ năm mấy?

Các trường đại học, cao đẳng sẽ liên kết với các đơn vị có liên quan để sắp xếp cho sinh viên đi thực tập vào năm cuối của chương trình đào tạo. Một số nơi mà sinh viên Dược đi thực tập bao gồm các nhà máy sản xuất dược phẩm, các phòng ban thuộc cơ sở y tế hoặc các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân.

Tại nơi thực tập, sinh viên sẽ được người hướng dẫn phân công vào các vị trí khác nhau như bào chế thuốc, kinh doanh thuốc hoặc ghi chép và báo cáo thử nghiệm thuốc,... Kỳ thực tập sẽ giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tế để chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.

Dưới đây là bảng tổng hợp thời gian học của ngành Dược dựa theo hệ đào tạo cụ thể:

Ngành Dược

Thời gian đào tạo

Trung cấp

2 năm

Cao đẳng

3 năm

Đại học

5 năm

Thạc sĩ

18 - 24 tháng

Dược là chuyên ngành có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng của con người. Thời gian đào tạo ngành dược trung bình từ 2 - 5 năm tuỳ thuộc hệ đào tạo và chương trình giảng dạy. Trước khi quyết định theo ngành nghề này, bên cạnh việc tìm hiểu ngành dược học mấy năm, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo cụ thể để đảm bảo chuẩn kiến thức đầu ra. Nếu bạn đã tốt nghiệp và đang có nhu cầu tìm việc làm y dược, hãy truy cập website tìm kiếm việc làm miễn phí Job3s ngay hôm nay để nhận hàng ngàn tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn.

