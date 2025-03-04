Top 10+ trường đào tạo ngành Dược tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỌC

Khu vực Tên trường Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Dược Hà Nội A00 25,51 24.500.000 VNĐ/ năm Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội A00 24,25 51.000.000 VNĐ/ năm Học viện Quân Y A00 25,19 (Nam) 27,28 (Nữ) 15.000.000 VNĐ/ năm (Hệ dân sự, hệ Quân sự được miễn) Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (A00) 23,52 24.500.000 VNĐ/ năm Đại học Y Dược Hải Phòng A00 B00 D07 25,1 25,3 24.3 35.000.000 VNĐ/ năm Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên B00 D07 A00 24,75 46.000.000 VNĐ/năm Miền Trung Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng A00 B00 D07 24,45 27.600.000 VNĐ/năm Đại Học Y Dược – Đại Học Huế A00 B00 24,7 48.900.000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch B00 25,52 52.500.000 VNĐ/năm Đại học Y Dược TP.HCM A00 B00 25,72 60.500.000 VNĐ/năm Đại học Y Dược Cần Thơ B00 24,78 49.700.000 VNĐ/năm

1. Đại học Dược Hà Nội (HUP)

Trường Đại học Dược Hà Nội thuộc trường top đầu về chất lượng đào tạo, có tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp.

Theo tìm hiểu của Job3s, đại học dược Hà Nội là cơ sở đào tạo về ngành dược uy tín có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam (Thành lập năm 1961). Trường cung cấp chương trình đào tạo chất lượng hàng đầu với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại.

Năm 2024, Trường Đại học Dược Hà Nội tuyển sinh 4 ngành gồm Dược học, Hóa dược, Hóa học và Công nghệ sinh học với 960 chỉ tiêu, theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ SAT, ACT hoặc xét kết quả học tập với học sinh chuyên. Trong đó, ngành Dược học lấy 760 chỉ tiêu.

Năm 2023, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Dược học lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển là 25 điểm (A00), theo phương thức xét học bạ bậc THPT lấy đến 28 điểm (A00). Năm 2024, điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT là 25,51 điểm (A00). Mức dao động từ 15,2 - 50 triệu/năm. Cụ thể, ngành Dược học 24,5 triệu/ năm; Hóa dược: 21,2 triệu/ năm; Công nghệ sinh học: 15,2 triệu/ năm.

Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: hup.edu.vn

2. Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội (UMP)

Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội tuyển sinh với 7 phương thức xét tuyển

Tiền thân của đại học Y Dược là khoa Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2010, trường chính thức được thành lập tiếp nối lịch sử phát triển và kế thừa truyền thống của Viện Đại học Đông Dương – tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2024, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đại học chính quy theo 7 phương thức xét tuyển với khoảng 647 chỉ tiêu: Xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa theo kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN, xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương, Xét tuyển theo cơ chế đặc thù của ĐHQGHN, xét tuyển đối tượng học sinh dự bị đại học, xét tuyển đối tượng theo đề án thu hút và đào tạo sinh viên Nam Trung Bộ và Nam Bộ tại ĐHQGHN.

Năm 2024, mức điểm chuẩn của ngành Dược học là 24,25 điểm (A00). Trong khi đó, năm 2024 ngành này lấy mức điểm chuẩn cao hơn 25,1 điểm (A00). Học phí ngành Dược học và Y khoa của trường này là 5,1 triệu/tháng, 51 triệu/năm. Các ngành còn lại có học phí chỉ bằng một nửa, mức thu cả năm là 27, 6 triệu/năm.

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: vnu.edu.vn

3. Học viện Quân Y

Hệ quân sự của trường Học viện Quân Y sẽ được miễn học phí.

Học viện Quân y được thành lập năm với tên gọi ban đầu là Trường Quân y sĩ Việt Nam. Năm 1981, trường được đổi tên thành đổi tên trường thành Học viện Quân Y với 3 nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học.

Năm 2024, Học viện Quân Y lấy 385 chỉ tiêu: Trong đó tuyển 335 chỉ tiêu cho ngành Y khoa; 40 chỉ tiêu cho ngành Dược; 10 chỉ tiêu (chỉ tuyển thí sinh Nam) cho ngành Y học dự phòng. Trường tuyển sinh dựa trên 2 phương thức: Khoảng 85% chỉ tiêu dựa hoàn toàn vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, tuyển học sinh giỏi không quá 15%.

Học viện Quân Y có điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 24,12 - 27,49 điểm. Ngành Bác sĩ đa khoa (Nữ) có mức điểm chuẩn cao nhất là 27, 49 điểm, ngành Dược học (A00) lấy 25,19 điểm (Nam) và 27,28 điểm (Nữ).. Học phí Học viện Quân Y năm 2024 hệ dân sự khoảng 15 triệu/năm, hệ quân sự được miễn học phí.

Địa chỉ: 160 Đ. Phùng Hưng, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Website: https://hocvienquany.vn

4. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đào tạo chương trình học kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đào tạo ngành Dược với chương trình học kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, phù hợp cho những những người muốn nghiên cứu sâu về phương pháp chữa bệnh truyền thống kết hợp dược liệu.

Năm 2024, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam tuyển sinh ngành Dược học với 250 chỉ tiêu, theo 2 phương thức có mức điểm chuẩn lần lượt là: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT lấy 23,52 điểm (A00) và xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ lấy 22,15 điểm (A00). Trong khi đó, năm 2023 2 phương thức này lấy mức điểm chuẩn lần lượt là 23,09 điểm (A00) và 22,7 điểm (A00).

Mức học phí trường quy định đối với ngành Dược học, Y khoa, Y học cổ truyền đều là 2,45 triệu/tháng, tương đương với 24,5 triệu/năm (tăng 3,1 triệu/năm so với năm 2023).

Địa chỉ: Số 2 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Website: vutm.edu.vn

5. Đại học Y Dược Hải Phòng (YPB)

Ngành Dược học của Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển sinh với 3 tổ hợp môn: A00, B00 và D07.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Haiphong University Of Medicine and Pharmacy) được thành lập năm 1979, được xếp vào nhóm các trường đại học trọng điểm đào tạo nhân lực y tế của Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế. Tính đến năm 2024, trường đã có số lượng giảng viên đã lên tới 762 người.

Năm 2024, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển sinh khoảng 1.240 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với 4 phương thức: Xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập cấp THPT và xét tuyển thí sinh hoàn thành chương trình Dự bị đại học.

Ngành Dược học lấy 250 chỉ tiêu có mức điểm chuẩn ở 3 tổ hợp môn lần lượt: A00: 25,1 điểm, B00: 25,3 điểm và D07: 24.3 điểm. Mức học phí của năm 2024 dao động trong khoảng 35 - 45 triệu/năm, ngành Dược học là 35 triệu đồng/năm học.

Địa chỉ: Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng

Website: http://hpmu.edu.vn/hpmu

6. Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên

Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên là một trong bảy trường y khoa đầu ngành tại miền Bắc.

Trường Đại học Y Dược được thành lập năm 1968, là một trong bảy trường y khoa đầu ngành tại miền Bắc, trực thuộc hệ thống Đại học Thái Nguyên. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo nhiều cán bộ y tế chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cho nhân dân vùng Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Năm 2024, Trường Ðại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh khoảng 1.500 chỉ tiêu theo 6 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh; xét tuyển thẳng theo đề án của trường; xét học bạ THPT; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN; xét tuyển dự bị Đại học và lưu học sinh người nước ngoài.

Ngành Dược học năm 2024 lấy 200 chỉ tiêu có mức điểm chuẩn xét theo phương thức thi THPT (B00; D07; A00) là 24,75 điểm, theo phương thức Điểm học bạ (B00; D07; A00) là 25,8 điểm. Học phí khối Y dược là 46 triệu/năm, Sức khỏe là 36 triệu/năm học. Cụ thể đối với khoa Dược học, Răng hàm mặt và Y tế dự phòng khoảng là khoảng 46 triệu/ năm.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Website: https://tump.edu.vn

7. Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng (SMP)

Năm 2024, ngành Dược học của Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng chỉ tuyển sinh với 45 chỉ tiêu.

Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 2007, trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển (2007 – 2025), đến nay trường đã đào tạo được 15 khóa sinh viên, cấp chứng chỉ đào tạo y khoa liên tục, ngắn hạn đáp ứng nhu cầu cho người học và xã hội.

Năm 2024, trường Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh ngành Dược học với 45 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả học tập THPT, xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (B00; A00; D07), năm 2023 ngành Dược học lấy điểm chuẩn trúng tuyển là 24,56 điểm, năm 2024 là 24,45 điểm. Mức học phí năm học 2024 - 2025, đối với ngành Dược học là 27,6 triệu đồng/năm học.

Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Website: https://smp.udn.vn

8. Đại học Y Dược – Đại học Huế (YDH)

Ngành Dược học của Đại học Y Dược – Đại Học Huế, có mức học phí khoảng 48,9 triệu/năm, ngang các trường Y dược phía Nam.

Trường Đại học Y Dược Huế (Huế University of Medicine and Pharmacy) là một trong những cơ sở đào tạo y tế uy tín tại Việt Nam. Trường được thành lập vào năm 1957, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế, dược và các ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024, do trường Đại học Y Dược - Đại học Huế công bố, trường tuyển sinh ngành Dược học với 210 chỉ tiêu theo 2 phương thức: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (190 chỉ tiêu) và xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (20 chỉ tiêu).

Năm 2024, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ngành Dược học lấy 24,55 điểm (A00; B00). Trong khi đó, năm 2023 xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế chỉ lấy 22,7 điểm (A00; B00) và xét điểm thi tốt nghiệp THPT ngành Dược học lấy 24,7 điểm (A00; B00) với mức học phí khoảng 48,9 triệu/năm, ngành thấp nhất là 29,3 triệu/năm.

Địa chỉ: 6 Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Huế, Thành phố Huế.

Website: https://www.huemed-univ.edu.vn

9. Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch lấy tổng 1.530 chỉ tiêu (năm 2024).

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập năm 1989 với tên gọi Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, trường đổi tên thành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đến nay, trường đã cung cấp hơn 7.500 bác sĩ đa khoa hệ chính quy, hơn 11.000 điều dưỡng hộ sinh và 5.550 tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa tham gia vào hệ thống y tế của thành phố.

Năm 2024, trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, năm nay trường sẽ bổ sung thêm 4 phương thức bao gồm: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển; sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển và sử dụng phương thức khác.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của trường là 1.530 thí sinh, cao nhất 26,57 điểm thuộc về ngành Y khoa. Ngành Dược học lấy 25,52 điểm (B00). Mức học phí giao động từ 41 - 52 triệu/ năm, ngành Dược học là 55,2 triệu/năm học.

Địa chỉ: Số 2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Website: https://www.pnt.edu.vn

10. Đại học Y Dược TP.HCM (YDS)

Ngành Dược học của Đại học Y Dược TP.HCM có mức học phí cao nhất trong các trường Y dược, lên tới 60,5 triệu/năm.

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo y tế uy tín và lớn nhất khu vực phía Nam. Trường được thành lập năm 1947, ban đầu được gọi là trường Đại học Y khoa Sài Gòn, chính thức mang tên gọi Đại học Y Dược từ năm 2003. Đến nay, trường đã có nhiều cơ sở riêng cho mỗi khoa và đang dần được nâng cấp thành trường đại học thành viên.

Năm 2024, trường Đại học Y Dược TP.HCM xét tuyển 2.516 chỉ tiêu ở 15 ngành theo 5 phương: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học; xét học sinh dự bị ĐH; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; xét kết quả kỳ thi SAT (Scholastic Aptitude Test).

Ngành Dược học lấy 560 chỉ tiêu, với điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT (A00; B00) là 25,72 điểm, năm 2023 là 25,5 điểm. Trong khi đó, phương thức xét tuyển kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (A00; B00), có điểm chuẩn trúng tuyển là 23,75 điểm, năm trước đó là 24 điểm. Mức học phí của trường giao động từ 46 - 84,7 triệu/năm. Cụ thể, đối với ngành Dược học là khoảng 60,5 triệu/năm.

Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Website: ump.edu.vn

11. Đại học Y Dược Cần Thơ (YCT)

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là trường đại học hệ công lập trực thuộc Bộ Y tế duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được thành lập từ năm 2002, là trường đại học Khoa học Sức khỏe hệ công lập trực thuộc Bộ Y tế, đào tạo về ngành Y – Dược tốt nhất Việt Nam nói chung và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng.

Năm 2024, trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh khoảng 2.260 chỉ tiêu theo 2 phương thức: Xét tuyển thẳng và xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT của 03 môn: Toán học, Hoá học, Sinh học (không nhân hệ số). Trường hợp có nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên lựa chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có mức điểm chuẩn năm 2024 giao động từ 19,2 - 25,7 điểm, cao nhất là ngành Y khoa với cao nhất là ngành Y khoa. Trong đó, ngành Dược học (B00) lấy 24,78 điểm.

Học phí của ngành Dược học là khoảng 49,7 triệu/năm. Kém hơn một chút là ngành Răng - Hàm - Mặt và Y khoa với 49,1 triệu/năm. Ngành học Hộ sinh, Y tế công cộng và Kỹ thuật hình ảnh y học có mức học phí thấp nhất là khoảng 33 triệu/năm học.

Địa chỉ: 179 Đ. Nguyễn Văn Cừ, P, Ninh Kiều, Cần Thơ

Website: https://www.ctump.edu.vn

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh ngành Dược học tại một số trường khác như: Đại học Hòa Bình, Đại học Y Khoa Vinh, Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại Học Công nghệ TP.HCM…

Hy vọng, bài viết trên đây đã giải đáp cho bạn thắc mắc ngành dược học trường nào tốt, nếu bạn có điểm thi THPT từ 24 - 28 điểm, hoàn toàn có thể thử sức với ngành học này. Để tham khảo thêm các thông tin về nhu cầu tìm việc làm ngành Y tế, bạn vui lòng truy cập vào Website tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!