Ngành Dược thi khối nào, tổ hợp môn nào?

CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 04/04/2025
Ngành Dược thi khối nào? Hiện nay ngành Dược có các tổ hợp môn là B00 (Toán, Sinh, Hóa); A00 (Toán, Vật lý, Hóa); C02 (Ngữ văn, Toán, Hóa) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)... được nhiều trường lựa chọn tuyển sinh. Dưới đây là các trường đại học uy tín, có mở rộng thêm một số khối khác ngoài 3 tổ hợp C00, D01 và D14.
  2. 1. Ngành Dược thi khối nào?
  4. 2. Phương thức xét tuyển ngành Dược phổ biến
  6. 3. Trường Đại học tuyển sinh ngành Dược uy tín

1. Ngành Dược thi khối nào?

Theo hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT truyền thống, các trường Đại học và Cao đẳng được phép xét tuyển tối đa 4 tổ hợp môn. Tuy nhiên, ngành dược tại các trường có sự thay đổi khi mở rộng thêm các khối C, D bên cạnh khối thi phổ biến là A, B để tuyển sinh. Việc có thêm các khối C, D vào tuyển sinh ngành Dược được lý giải dựa trên kinh nghiệm làm việc, quá trình đào tạo và khảo sát của bác sĩ lâu năm.

Nếu đang cân nhắc ngành Dược thi khối gì, bạn nên tìm hiểu các tổ hợp môn xét tuyển để ôn luyện và đăng ký theo thế mạnh của bản thân. Dưới đây là các khối xét tuyển ngành Dược mà bạn có thể tham khảo:

Tổ hợp

Môn học

B00

Toán học, Hoá học, Sinh học

A00

Toán học, Vật lý, Hoá học

A02

Toán học, Vật lý, Sinh học

B03

Toán học, Sinh học, Ngữ văn

C08

Ngữ văn, Hoá học, Sinh học

A11

Toán học, Hoá học, GDCD

D07

Toán học, Hoá học, Anh văn
Ngành Dược thi khối nào? Ngành Dược thường thi tuyển theo các tổ hợp chính bao gồm A00, B00, D07,...
2. Phương thức xét tuyển ngành Dược phổ biến

Hiện nay, có 5 hình thức xét tuyển ngành Dược phổ biến được nhiều trường lựa chọn là: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ, xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực, xét tuyển theo điểm trung bình chung của 3 kỳ và xét tuyển thẳng vào Đại học.

  • Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Tổng điểm xét tốt nghiệp được tính bằng cách cộng điểm của tất cả các bài thi, bao gồm điểm ưu tiên, điểm nghề và điểm khuyến khích, sau đó làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân. Việc xét duyệt và công nhận kết quả tốt nghiệp không chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT mà còn phụ thuộc vào kết quả học tập của thí sinh trong suốt năm học lớp 12, nhằm đảm bảo tính toàn diện và công bằng trong quá trình xét tốt nghiệp.

  • Xét tuyển học bạ: Phương thức tuyển sinh này dựa trên kết quả học tập của cả 3 năm học Trung học phổ thông hoặc điểm trung bình lớp 12 theo từng tổ hợp môn học. Đây là phương thức giúp học sinh giảm bớt áp lực ôn tập và thi cử. Bên cạnh đó, phương thức này cũng mang đến cơ hội lớn cho những thí sinh có thành tích học tập xuất sắc ở bậc THPT, giúp họ tiến gần hơn đến cánh cổng đại học.

  • Xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực: Đây là phương thức tuyển sinh dựa trên việc đánh giá toàn diện khả năng và kiến thức của thí sinh thông qua bài kiểm tra năng lực. Phương thức này giúp các trường Đại học, Cao đẳng lựa chọn những thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của từng ngành học. Đồng thời, phương thức xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực còn mở ra cơ hội cho những thí sinh có khả năng vượt trội nhưng chưa thể hiện rõ qua các kỳ thi truyền thống.

  • Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của 3 kỳ: Điểm xét tuyển theo phương thức này được tính bằng tổng điểm trung bình của ba học kỳ, bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12. Đây là phương thức xét tuyển giúp thí sinh có thêm động lực để cải thiện điểm số trong suốt thời gian học tại trường THPT. Đặc biệt, ngay sau khi kết thúc HK1 lớp 12, thí sinh có thể nộp hồ sơ sớm vào một số trường Đại học mà mình yêu thích.

  • Xét tuyển thẳng vào Đại học: Với phương thức xét tuyển đặc biệt này, thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học mà không cần phải có điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phương thức xét tuyển thẳng vào Đại học dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, năng lực đặc biệt hoặc kinh nghiệm hoạt động/làm việc liên quan đến ngành học mà mình mong muốn. Ngoài ra, tuyển thẳng mang đến cơ hội lớn giúp các thí sinh tài năng tiếp cận dễ dàng các trường Đại học uy tín và phát triển bản thân trong tương lai.

Ngành Dược có 3 hình thức xét tuyển gồm: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực.
3. Trường Đại học tuyển sinh ngành Dược uy tín

Theo tìm hiểu của Job3s, hầu hết các trường Đại học và Cao đẳng đều mở rộng đối tượng xét tuyển ngành Dược với nhiều khối thi khác nhau. Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu tuyển sinh ngày càng tăng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Dược trong tương lai. Theo đó, thí sinh có thể tham khảo và ôn tập thật tốt tại những khối thi của các trường sau:

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH DƯỢC

Trường

Chuyên ngành

Tổ hợp

Môn học

Đại học Dược Hà Nội

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

Đại học Công nghiệp TP.HCM

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

B00

Toán, Hóa, Sinh

C08

Ngữ văn, Hóa, Sinh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Y Dược - Đại học Huế

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

B00

Toán, Hóa, Sinh

Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

B00

Toán, Hóa, Sinh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Y Dược Cần Thơ

Dược học

B00

Toán, Hóa, Sinh

Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

Đại học Đông Á

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

B00

Toán, Hóa, Sinh

D90

Toán, Tiếng Anh, tổ hợp KHTN

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Đại Nam

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

B00

Toán, Hóa, Sinh

A11

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Phenikaa

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

B00

Toán, Hóa, Sinh

B08

Toán, Sinh, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Duy Tân

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

B00

Toán, Hóa, Sinh

B03

Toán, Sinh, Ngữ văn

C02

Toán, Hóa, Ngữ văn

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

B00

Toán, Hóa, Sinh

D90

Toán, Tiếng Anh, tổ hợp KHTN

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Công nghệ TP.HCM

Dược học

A00

Toán, Lý, Hóa

B00

Toán, Sinh, Hóa

C08

Ngữ văn, Hóa, Sinh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

 Dược học

B00

Toán, Hóa, Sinh

Đại học Nguyễn Tất Thành

Dược học

A00

Toán, Vật lý, Hóa

B00

Toán, Hóa, Sinh

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Lưu ý: Điểm chuẩn ngành Dược tại các trường đại học có sự thay đổi tùy thuộc vào từng năm, phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học uy tín từ năm 2022 đến 2024 dưới đây để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của mình.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH DƯỢC

(2022 - 2024)

Trường

Điểm chuẩn ngành Dược

2022

2023

2024

Đại học Dược

Hà Nội

26

25

25,51

Đại học Công nghiệp TP.HCM

23

23

23

Đại học Y Dược - Đại học Huế

25,10

24,70

24,55

Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

24,80

24,70

24,75

Đại học Y Dược Cần Thơ

24,60

24,70

24,78

Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

25,70

24,35

25,10

Đại học Đông Á

21

21

21

Đại học Đại Nam

21

21

21

Đại học Phenikaa

23

21

21

Đại học Duy Tân

21

21

21

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

21

21

21

Đại học Công nghệ TP.HCM

21

21

21

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

23,70

23,75

23,60

Đại học Nguyễn Tất Thành

21

21

21

Để nhận thông tin chính xác và những cập nhật mới nhất, bạn nên truy cập trực tiếp vào trang website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

Ngành Dược thi khối gì? Trường Đại học Đông Á xét tuyển ngành này với nhiều khối như A00, B00, D07,...
Hy vọng bài viết ngành Dược thi khối nào đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc về tổ hợp môn thi của ngành này. Nếu đang có nhu cầu tìm việc ngành dược, bạn có thể truy cập vào website tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!

