Công việc Dược sĩ/Bán thuốc

Nhu cầu tuyển dụng dược sĩ tăng cao vì ngành Y tế nước ta đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Các cơ sở y tế tư nhân mong muốn tuyển dụng được nhiều dược sĩ để giám sát việc cấp phát, sử dụng thuốc của bệnh nhân. Mức lương của vị trí công việc này dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm dược sĩ

Dược sĩ (Pharmacist) là những người được đào tạo, nghiên cứu và thực hành các công tác chuyên môn về lĩnh vực dược và hành nghề dược. Đây là một ngành nghề không thể thiếu của ngành Y tế và có đóng góp to lớn trong hoạt động sử dụng thuốc hiệu quả.

Theo thống kê từ trang việc làm Job3s, nhu cầu tuyển dụng dược sĩ ngày càng nhiều và dự báo sẽ tăng trưởng lên khoảng 6% trong những năm sắp tới. Nhân lực ngành dược của Việt Nam hiện nay đang cần là 25.000 người, trong đó 16.000 người sẽ tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối thuốc và khoảng 7000 dược sĩ làm việc tại các nhà thuốc. Được biết, các cơ sở y tế tư nhân tuyển dụng nhiều dược sĩ với mục đích giám sát việc cấp phát, sử dụng thuốc của bệnh nhân.

Trước nhu cầu ngày càng cao, nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành dược lại thiếu hụt trầm trọng. Hiện nay, số dược sĩ có trình độ cao đẳng đại học trở lên mới chỉ chiếm 19%, trong đó có 1,21% là tiến sĩ; 1,73 là thạc sĩ dược học, chưa đủ để cung cấp cho thị trường ngành dược hiện nay. Nhiều dược sĩ đều muốn chọn các phòng khám hoặc các nhà thuốc tư nhân khu vực thành phố thay vì làm việc ở các bệnh viện, cơ sở y tế tại nông thôn.

Trên các trang web, số lượng tin tìm kiếm tuyển dụng dược sĩ lên tới hàng nghìn người mỗi tháng. Điều này chứng tỏ thị trường việc làm ngành dược đang rất rộng mở với các ứng viên, tạo cơ hội cho những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này có nhiều sự lựa chọn như làm việc cho các bệnh viện tư nhân, bệnh viện công lập hoặc các trung tâm y tế lớn.

Nhu cầu tuyển dụng dược sĩ đang tăng cao tại nước ta

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng dược sĩ

Theo thống kê, mức thu nhập của các dược sĩ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và quy mô của bệnh viên hoặc trung tâm y tế. Dưới đây là mức lương chi tiết mà các bệnh viện, trung tâm y tế đưa ra khi tuyển dụng dược sĩ:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh dược sĩ 5.000.000 - 8.000.000 Dược sĩ tại bệnh viện 7.000.000 - 10.000.000 Dược sĩ tại nhà thuốc 10.000.000 - 15.000.000 Dược sĩ trong công ty dược phẩm 10.000.000 - 16.000.000 Dược sĩ nghiên cứu 15.000.000 - 20.000.000 Quản lý dược 20.000.000 - 35.000.000

Lưu ý: Lương dược sĩ bệnh viện sẽ được chi trả cho cán bộ ngành dược tại bệnh viện công lập cụ thể là 1.300.000 VNĐ/tháng, nhân theo hệ số lương. Các dược sĩ bệnh viện có trình độ đại học, được hưởng hệ số lương 2.36 cùng với những chế độ khác nhau dành cho người lao động theo quy định pháp luật.

3. Mô tả công việc cho việc làm dược sĩ

Việc làm dược sĩ hiện đang là ngành nghề rất hot trên thị trường với nhiều cơ hội việc làm cho các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này. Công việc của một dược sĩ có đặc thù riêng biệt phụ thuộc vào từng vị trí. Dưới đây là chi tiết:

Cung cấp và quản lý thuốc

Tham vấn với y bác sĩ để đưa ra chỉ định, hướng dẫn dùng thuốc an toàn, hiệu quả.

Đảm bảo quá trình vận hành hệ thống dược hiệu quả.

Bảo quản, lưu trữ, quản lý thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh theo đúng quy định.

Cung cấp thuốc và quản lý thuốc hợp lý cho các bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc, trung tâm y tế.

Tư vấn cho bệnh nhân

Gặp gỡ, cấp thuốc cho bệnh nhân theo đơn bác sĩ.

Tư vấn cho bệnh nhân các loại thuốc có thể sử dụng đi kèm và cách kiêng cữ các loại thức ăn.

Giải thích cặn kẽ, cảnh báo cho bệnh nhân tác dụng phụ của thuốc.

Đưa ra các khuyến cáo, theo dõi tình hình của bệnh nhân sau khi dùng thuốc.

Các dược sĩ mở hiệu thuốc tư nhân có thể cung cấp thuốc cho người dân theo kinh nghiệm, sự cho phép của nhà nước.

Tham gia vào nghiên cứu và phát triển

Tham gia nghiên cứu, bào chế và kiểm định các loại thuốc.

Tham gia vào dây chuyền sản xuất thuốc và thực hiện phân phối và lưu thông thuốc, Marketing Dược…

Liên hệ với các đơn vị nhận thử thuốc lâm sàng, phối hợp để thử nghiệm thuốc.

Ngoài ra, dược sĩ có thể làm thêm nhiệm vụ hướng dẫn, đào tạo các thực tập sinh mới về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực hành thực tiễn. Bạn cũng cần thực hiện các quy định khác của Bộ Y tế liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ trong ngành dược.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm dược sĩ

Việc làm dược sĩ là ngành nghề hot với nhiều vị trí công việc phù hợp với từng ứng viên. Sinh viên mới tốt nghiệp có thể làm thực tập sinh, những người có kinh nghiệm lâu năm có thể làm vị trí quản lý dược. Dưới đây là chi tiết:

4.1. Thực tập sinh dược sĩ

Thực tập sinh dược sĩ là vị trí mà nhiều sinh viên ứng tuyển với mục đích rèn luyện kỹ năng tư vấn, bán thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Tại đây, sinh viên có cơ hội cập nhật các kiến thức về thị trường dược mỹ phẩm, nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách hàng

Công việc chính:

Sắp xếp lau dọn kệ thuốc, đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thuốc.

Ghi nhớ các nhóm thuốc, vị trí sắp xếp để tạo kỹ năng cơ bản về quản lý quầy sau khi ra trường.

Báo cáo doanh số bán thuốc cho cấp trên.

Bán thuốc theo đơn của các y bác sĩ.

Tư vấn, cắt liều thuốc điều trị theo yêu cầu của khách.

4.2. Dược sĩ tại bệnh viện

Dược sĩ tại bệnh viện là những người làm việc trong bệnh viện và phụ trách việc phân phát thuốc, theo dõi quá trình điều trị cho từng bệnh nhân.

Công việc chính:

Tham gia thử nghiệm thuốc lâm sàng giúp đảm bảo chất lượng.

Áp dụng các kỹ thuật đánh giá chính xác tác động của thuốc với bệnh nhân.

Phối hợp với các bác sĩ đưa ra đơn thuốc, kê toa phù hợp.

Hướng dẫn thực tập sinh tại bệnh viện.

Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch dùng thuốc điều trị cho từng nơi công tác.

Có nhiều vị trí công việc của việc làm dược sĩ hiện nay

4.3. Dược sĩ tại nhà thuốc (QA)

Dược sĩ tại nhà thuốc là những người có trách nhiệm phân phối, buôn bán thuốc cho khách hàng theo đơn thuốc có sẵn. Những người này sẽ lắng nghe, tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân về công dụng và cách sử dụng thuốc.

Công việc chính:

Phân phối, quản lý thuốc tại các nhà thuốc tư nhân.

Tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm tại trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm.

Làm việc với các phòng ban, đơn vị marketing dược phẩm, cơ sở quản lý dược để kiểm tra chất lượng và nghiên cứu thuốc mới.

4.4. Dược sĩ trong công ty dược phẩm

Dược sĩ trong công ty dược phẩm chủ yếu là những người thực hiện công việc nghiên cứu thuốc, kiểm tra chất lượng của sản phẩm mới.

Công việc chính:

Tham gia trực tiếp quá trình nghiên cứu và sản xuất dược phẩm.

Quản lý, phân phối thuốc tại các xí nghiệp, công ty dược hoặc nhà thuốc tư nhân.

Kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc tại các trung tâm kiểm nghiệm dược, công ty dược.

Tham gia vào việc marketing, quảng bá thuốc mới.

4.5. Dược sĩ nghiên cứu

Dược sĩ nghiên cứu là những người sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu và bào chế thuốc mới. Những người này cũng sẽ tiến hành các phép thử nghiệm và giám sát quá trình sản xuất thuốc tại nhà máy, xí nghiệp dược.

Công việc chính:

Đề xuất các ý tưởng và kế hoạch sản xuất thuốc mới cho cấp trên.

Tiến hành chọn nguyên liệu phù hợp chế biến dược phẩm.

Tham gia quá trình giám sát, xử lý những vấn đề trong sản xuất thuốc.…

4.6. Quản lý dược

Quản lý dược thường là những người làm việc cấp nhà nước, có trách nhiệm và vai trò trong quá trình vận hành của hệ thống dược.

Công việc chính:

Thực hiện chức năng tham mưu giúp cho Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật.

Chỉ đạo và điều hành các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ về lĩnh vực dược.

Thực hiện đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Thực hiện thử thuốc trên lâm sàng.

Quản lý kinh doanh dược và hành nghề dược.

Quản lý chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Quản lý các thông tin, quảng cáo thuốc và cảnh giác dược, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Quản lý giá thành từng loại thuốc.

Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn cùng với công tác kiểm tra, thanh tra.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm dược sĩ

Thị trường việc làm ngành dược đang ngày càng sôi động vì có khá nhiều trường học mở lớp, đầu tư cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, khu vực tuyển dụng dược sĩ chủ yếu tập trung tại các trung tâm thành phố lớn, nơi có hệ thống cơ sở vật chất bệnh viện, trung tâm y tế.

5.1. Tuyển dụng dược sĩ tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng dược sĩ tăng cao nhiều năm nay vì hệ thống y tế tại khu vực này rất phát triển. Có khá nhiều nhà thuốc tư nhân được mở cửa cùng với không ít phòng khám, trung tâm y tế xuất hiện để phục vụ cộng đồng. Đây là cơ hội tốt cho các sinh viên tốt nghiệp ngành dược.

Với mức lương dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, các nhà thuốc, trung tâm y tế, công ty dược mong muốn tuyển được ứng viên có trình độ chuyên môn cao cùng nhiều năm kinh nghiệm.

5.2. Tuyển dụng dược sĩ tại Hồ Chí Minh

TP. HCM hiện nay đang ngày càng quan tâm đến lĩnh vực y tế và đầu tư không ít trang thiết bị từ bệnh viện đến các nhà thuốc, hiệu thuốc lớn nhỏ trong thành phố. Đây cũng là khu vực phát triển nhiều doanh nghiệp dược phẩm, kéo theo đó nhu cầu tuyển dụng dược sĩ nghiên cứu thuốc tại đây tăng cao.

Các công ty dược tại TP. HCM sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt cho các dược sĩ nghiên cứu, sản xuất thuốc, với mức lương từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm của ứng viên và quy mô doanh nghiệp.

5.3. Tuyển dụng dược sĩ tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng dược sĩ ngày càng tăng cao do thành phố có sự đầu tư bài bản về lĩnh vực y tế cộng đồng. Đây là khu vực có nhiều bệnh viện, công ty sản xuất dược phẩm cùng các hiệu thuốc lớn nhỏ. Vì vậy, cơ hội việc làm ngành dược rất rộng mở với những sinh viên tốt nghiệp ra trường được đào tạo bài bản tại Đà Nẵng.

Với mức lương từ 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, các nhà tuyển dụng mong muốn có được ứng viên chất lượng cao với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược.

Các doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng dược sĩ có trình độ chuyên môn cao

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm dược sĩ

Dược sĩ là ngành nghề có đặc thù riêng, do đó các ứng viên thuộc lĩnh vực này cần đảm bảo các yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng. Dưới đây là những tiêu chí chi tiết khi tuyển dụng dược sĩ:

Kiến thức về dược lý và hóa học

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược tại các trường cao đẳng, đại học uy tín.

Có giấy phép hành nghề, chứng chỉ hành nghề. Đối với dược sĩ yêu cầu 2 năm kinh nghiệm tại vùng sâu vùng xa hoặc 5 năm làm việc tại các cơ sở dược.

Có kiến thức khoa học, công nghệ để áp dụng vào điều chế thuốc đặc trị.

Nắm được công dụng của từng loại thuốc phù hợp với từng bệnh cụ thể.

Hiểu biết về phát minh và thiết kế thuốc để tạo ra các dạng thuốc phù hợp có thể dạng viên hoặc dạng nước hay tiêm.

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn

Dược sĩ cần phải trao đổi trực tiếp với bệnh nhân và người mua thuốc nên cần kỹ năng giao tiếp để bán thuốc nhanh chóng, hiệu quả.

Biết lắng nghe và hiểu được các vấn đề của bệnh nhân.

Thể hiện sự quan tâm tới bệnh nhân, hỏi thăm, tư vấn và động viên người bệnh.

Dược sĩ cần biết cách hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc để hiệu quả cao nhất, tránh để người dân tự ý dùng thuốc sai cách.

Kỹ năng quản lý và tổ chức

Một dược sĩ cần kỹ năng quản lý công việc để có thể sắp xếp kệ thuốc, phân loại thuốc dễ dàng.

Quản lý thời gian cũng là yêu cầu cần thiết của một dược sĩ đặc biệt là trong nghiên cứu thuốc, để đảm bảo công việc kịp tiến độ, không ảnh hưởng đến các quy trình tiếp theo.

Khả năng làm việc nhóm và độc lập

Dược sĩ có thể làm việc với nhiều y bác sĩ và một số bộ phận có liên quan do đó bạn cần có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Đối với dược sĩ chuyên nghiên cứu thuốc, khả năng làm việc độc lập giúp bạn đạt được hiệu quả mong muốn.

7. Những khó khăn trong việc làm dược sĩ

Việc làm dược sĩ đang là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, các nhân sự trong lĩnh vực này cũng phải đối mặt với khá nhiều thách thức.

Áp lực về thời gian và trách nhiệm cao

Đối với các dược sĩ, không có khái niệm ngày nghỉ dù là cuối tuần và các ngày nghỉ lễ vì họ phải làm việc mọi lúc mọi nơi nếu khách có nhu cầu. Với dược sĩ nghiên cứu thuốc, áp lực về thời gian khá lớn vì những người làm công việc này cần đảm bảo tiến độ, kịp thời và đúng với deadline đề ra.

Dược sĩ cũng cần là người có trách nhiệm cao vì bạn là người bán thuốc cho bệnh nhân. Nếu không có trình độ chuyên môn và y đức nghề nghiệp, dược sĩ có thể gặp những sai lầm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, các dược sĩ không được phép sai lầm.

Thay đổi nhanh chóng của quy định và công nghệ

Thị trường dược phẩm liên tục thay đổi do nhu cầu của bệnh nhân và xu hướng y tế thay đổi. Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ linh hoạt để thích nghi với sự thay đổi này. Một dược sĩ cần có kiến thức về quy định, nghiên cứu, phát triển sự biến đổi của thị trường và công nghệ để chế tạo ra các sản phẩm y tế phù hợp.

Đối mặt với các tình huống khẩn cấp và phức tạp

Mỗi ngày các dược sĩ sẽ đối diện với nhiều tình huống dở khóc dở cười có khi phức tạp liên quan đến sức khỏe con người. Do đó, bạn cần am hiểu nghề và có khả năng xử lý linh hoạt, tránh những sai lầm có thể xảy ra.

Mỗi ngày dược sĩ nhà thuốc phải đối diện với vô vàn những tình huống khó đỡ, dở khóc dở cười đòi hỏi người dược sĩ không chỉ am hiểu về nghề mà còn cần có khả năng ăn nói khéo léo và ứng xử linh hoạt.

Cạnh tranh trong ngành

Hiện nay, có nhiều công ty dược phẩm, nhà sản xuất thuốc trên toàn cầu khiến cho thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Điều này tạo ra những áp lực về giá và lợi nhuận của các sản phẩm dược. Hơn thế, việc cạnh tranh ngành nghề giữa các dược sĩ cũng có thể xảy ra đặc biệt là với những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng dược sĩ đang ngày càng có xu hướng tăng cao tại nước ta nhằm đáp ứng thị trường hiện tại. Các bệnh viện, nhà thuốc, trung tâm y tế đặc biệt là các công ty sản xuất dược phẩm đều cần nhân sự cho lĩnh vực này. Đây là cơ hội tốt cho những ứng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Nếu có đam mê với lĩnh vực dược phẩm và y tế, trở thành dược sĩ là sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn.