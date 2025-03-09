Ngành Logistics thi khối nào, tổ hợp môn nào?

Ngành Logistics thi khối nào, tổ hợp môn nào?
CEO Tony Vũ Chủ Nhật, 09/03/2025
Ngành Logistics thi khối nào? Các khối tuyển sinh ngành Logistics bao gồm A00, A01, D01, D07, D90, C00. Việc áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh với tổ hợp môn khác nhau của các trường đại học đào tạo Logistics đã mở rộng cơ hội cho thí sinh mong muốn theo đuổi chuyên ngành này trong tương lai.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Ngành Logistics thi khối nào?
  4. 2. Phương thức xét tuyển ngành Logistics phổ biến
  6. 3. Trường đại học tuyển sinh chuyên ngành Logistics

1. Ngành Logistics thi khối nào?

Logistics là quá trình lập kế hoạch, phát triển, điều phối, quản lý các hoạt động liên quan đến vận hành, lưu trữ và bảo quản hàng hóa. Mục tiêu chính của Logistics là đảm bảo hàng hóa được chuyển từ nơi sản phẩm đến điểm tiêu dùng một cách hiệu quả, nâng cao hiệu suất và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

Ngành Logistics học khối nào? Ngành Hậu cần có nhiều khối khác nhau, bao gồm khối A, A01, D01,, D90, C00 và C01, cụ thể:

Tổ hợp

Môn học

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Anh

D90

Toán, KHTN, Tiếng Anh

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C01

Ngữ Văn, Toán, Lý
Ngành Logistics thi khối nào? Logistics tuyển sinh nhiều khối học khác nhau
Ngành Logistics tuyển sinh nhiều khối học khác nhau

Ngoài phương thức thử tuyển theo kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường còn mở rộng cơ hội, tăng khả năng khai thác cho thử sinh qua các phương thức khác như xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tự túc, đánh giá giáo dục…

Hiện nay với sự phát triển của thương mại và nhu cầu vận động sẽ chuyển hướng mang lại nhiều cơ hội làm việc Hậu cần với trình độ hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Logistics có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như nhân viên kho vận, chuyên viên thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, …

Bên cạnh đó, công việc trong ngành Logistics mở ra cơ hội làm việc cho các đối tác quốc tế, giúp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa.

2. Phương thức xét tuyển ngành Logistics phổ biến

Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là hình thức được áp dụng ở tất cả các trường. Ngoài ra, để tăng cơ hội khai thác cho thí sinh, một số trường đại học đào tạo chuyên ngành Logistics đã áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác như:

  • Tuyển sinh điểm thi tốt nghiệp THPT: Đây là phương thức tuyển sinh được áp dụng ở hầu hết các trường đại học đào tạo chuyên ngành Logistics. Thí sinh khi tham gia phương thức thử tuyển này phải tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào các trường đại học quy định.

  • hùng dũng học liên: Một số trường đấu tuyển ngành Logistics theo phương thức học liên như Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Công nghệ TP. HCM,... Điều kiện để xét tuyển bao gồm các thành phần tốt nghiệp THPT, tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của từng trường.

  • Tổng hợp theo kết quả đánh giá năng lực này: Đây là kỳ thi làm các trường Đại học tại Việt Nam tổ chức tấn công giá học sinh qua nhiều khía cạnh. Mỗi bài thi bao gồm phần thi chung, phần thi năng lực chuyên biệt và phần thi ngoại ngữ. Hình thức xét tuyển này đang được áp dụng tại nhiều trường đại học của nước ta.

  • Tuyển sinh kết hợp giữa kết quả thi THPT và chứng chỉ tiếng anh: Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS Academic từ 5.5 điểm, TOEFL iBT từ 55 điểm hoặc điểm thi SAT từ 1050/1600, điểm/ACT từ 22 điểm trở lên có thể đăng ký xét tuyển vào ngành Logistics theo phương thức này. Nguyên tắc xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT, điểm xét tuyển là tổng ba môn toán, lý, hoặc hóa và điểm tiếng anh quy đổi.

Các trường đại học xét tuyển ngành Logistics theo nhiều phương thức khác nhau
Các trường đại học xét tuyển ngành Logistics theo nhiều phương thức khác nhau

3. Trường đại học tuyển sinh chuyên ngành Logistics

Hiện nay, ngành Logistics đang thu hút sự quan tâm lớn của các thí sinh. Nhiều trường đại học ở Việt Nam đào tạo chuyên ngành Hậu cần với chương trình học tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ thí sinh giàu kinh nghiệm giúp sinh viên có đủ kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết khi gia nhập thị trường lao động toàn cầu.

Nếu có niềm đam mê việc làm Logistics bạn có thể tham khảo trường đào tạo Logistics tốt nhất Việt Nam dưới đây:

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH LOGISTICS

Trường

Chuyên ngành

Tổ hợp

Môn học

Đại Học Thương Mại (TMU)

Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Anh, Lý

D01

Toán, Văn, Anh

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Anh, Lý

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Ngoại thương (FTU)

Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Anh, Lý

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA)

Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi

A01

Toán, Anh, Lý

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Học viện Tài Chính (AOF)

Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi

A01

Toán, Anh, Lý

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Trường Quốc tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội (UEB)

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Anh, Lý

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU)

Logistics and string application

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Anh, Lý

D01

Toán, Văn, Anh

C01

Toán, Ngữ văn, Vật lý

Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Quản lý ứng dụng chuỗi và Logistics

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Anh, Lý

D01

Toán, Văn, Anh

D90

Toán, KHTN, Tiếng Anh

Trường Đại học kinh tế TP. HCM (UEH)

Quản lý ứng dụng chuỗi và Logistics

A00

Toán, Lý, Hóa

A01

Toán, Anh, Lý

D01

Toán, Văn, Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tại Hà Nội, các trường đại học lớn như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Bách khoa và Học viện Tài chính đều tuyển sinh ngành Logistics với điểm chuẩn dao động từ 27 đến 28,3 điểm trong các năm gần đây. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học tuyển sinh ngành Logistics dưới đây:

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH LOGISTICS

(2022 - 2024)

Trường

Điểm chuẩn

Ngành Logistics

2022

2023

2024

Đại học Thương Mại

27.00

26.8

26.9

Đại học Kinh tế Quốc dân

28.2

27.4

27.89

Đại học Ngoại thương

27.9

27.5

28.1

Đại học Bách khoa Hà Nội

24.51

25.69

26.06

Học viện Tài Chính

(Tiếng anh hệ số 2)

34.28

35.51

36.15

Đại học Hàng Hải Việt Nam

26.25

25.75

26.25

Đại học kinh tế TP. HCM

27.70

27.00

27.1

Như vậy, để học chuyên ngành Logistics, thí sinh cần chú ý đến tổ hợp môn học của các trường đại học được Job3s tip ý ở trên. Việc làm rõ các khối Logistics chuyên ngành này sẽ giúp thí sinh chuẩn bị kiến ​​thức tốt và lựa chọn phương pháp phù hợp, từ đó nâng cao cơ hội vũ trụ và phát triển nghề nghiệp đầy tiềm năng này.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »