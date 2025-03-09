Ngành Logistics thi khối nào, tổ hợp môn nào?

1. Ngành Logistics thi khối nào?

Logistics là quá trình lập kế hoạch, phát triển, điều phối, quản lý các hoạt động liên quan đến vận hành, lưu trữ và bảo quản hàng hóa. Mục tiêu chính của Logistics là đảm bảo hàng hóa được chuyển từ nơi sản phẩm đến điểm tiêu dùng một cách hiệu quả, nâng cao hiệu suất và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

Ngành Logistics học khối nào? Ngành Hậu cần có nhiều khối khác nhau, bao gồm khối A, A01, D01,, D90, C00 và C01, cụ thể:

Tổ hợp Môn học A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Tiếng Anh D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Anh D90 Toán, KHTN, Tiếng Anh C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C01 Ngữ Văn, Toán, Lý

Ngành Logistics tuyển sinh nhiều khối học khác nhau

Ngoài phương thức thử tuyển theo kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường còn mở rộng cơ hội, tăng khả năng khai thác cho thử sinh qua các phương thức khác như xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tự túc, đánh giá giáo dục…

Hiện nay với sự phát triển của thương mại và nhu cầu vận động sẽ chuyển hướng mang lại nhiều cơ hội làm việc Hậu cần với trình độ hấp dẫn. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Logistics có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như nhân viên kho vận, chuyên viên thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, …

Bên cạnh đó, công việc trong ngành Logistics mở ra cơ hội làm việc cho các đối tác quốc tế, giúp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa.

2. Phương thức xét tuyển ngành Logistics phổ biến

Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là hình thức được áp dụng ở tất cả các trường. Ngoài ra, để tăng cơ hội khai thác cho thí sinh, một số trường đại học đào tạo chuyên ngành Logistics đã áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác như:

Tuyển sinh điểm thi tốt nghiệp THPT: Đây là phương thức tuyển sinh được áp dụng ở hầu hết các trường đại học đào tạo chuyên ngành Logistics. Thí sinh khi tham gia phương thức thử tuyển này phải tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào các trường đại học quy định.

hùng dũng học liên: Một số trường đấu tuyển ngành Logistics theo phương thức học liên như Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Công nghệ TP. HCM,... Điều kiện để xét tuyển bao gồm các thành phần tốt nghiệp THPT, tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của từng trường.

Tổng hợp theo kết quả đánh giá năng lực này: Đây là kỳ thi làm các trường Đại học tại Việt Nam tổ chức tấn công giá học sinh qua nhiều khía cạnh. Mỗi bài thi bao gồm phần thi chung, phần thi năng lực chuyên biệt và phần thi ngoại ngữ. Hình thức xét tuyển này đang được áp dụng tại nhiều trường đại học của nước ta.

Tuyển sinh kết hợp giữa kết quả thi THPT và chứng chỉ tiếng anh: Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS Academic từ 5.5 điểm, TOEFL iBT từ 55 điểm hoặc điểm thi SAT từ 1050/1600, điểm/ACT từ 22 điểm trở lên có thể đăng ký xét tuyển vào ngành Logistics theo phương thức này. Nguyên tắc xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT, điểm xét tuyển là tổng ba môn toán, lý, hoặc hóa và điểm tiếng anh quy đổi.

Các trường đại học xét tuyển ngành Logistics theo nhiều phương thức khác nhau

3. Trường đại học tuyển sinh chuyên ngành Logistics

Hiện nay, ngành Logistics đang thu hút sự quan tâm lớn của các thí sinh. Nhiều trường đại học ở Việt Nam đào tạo chuyên ngành Hậu cần với chương trình học tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ thí sinh giàu kinh nghiệm giúp sinh viên có đủ kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết khi gia nhập thị trường lao động toàn cầu.

Nếu có niềm đam mê việc làm Logistics bạn có thể tham khảo trường đào tạo Logistics tốt nhất Việt Nam dưới đây:

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH LOGISTICS

Trường Chuyên ngành Tổ hợp Môn học Đại Học Thương Mại (TMU) Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Anh, Lý D01 Toán, Văn, Anh Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Anh, Lý D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Ngoại thương (FTU) Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Anh, Lý D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA) Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi A01 Toán, Anh, Lý D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Học viện Tài Chính (AOF) Hậu cần và quản lý ứng dụng chuỗi A01 Toán, Anh, Lý D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Trường Quốc tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội (UEB) Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Anh, Lý D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU) Logistics and string application A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Anh, Lý D01 Toán, Văn, Anh C01 Toán, Ngữ văn, Vật lý Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Quản lý ứng dụng chuỗi và Logistics A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Anh, Lý D01 Toán, Văn, Anh D90 Toán, KHTN, Tiếng Anh Trường Đại học kinh tế TP. HCM (UEH) Quản lý ứng dụng chuỗi và Logistics A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Anh, Lý D01 Toán, Văn, Anh D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tại Hà Nội, các trường đại học lớn như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Bách khoa và Học viện Tài chính đều tuyển sinh ngành Logistics với điểm chuẩn dao động từ 27 đến 28,3 điểm trong các năm gần đây. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học tuyển sinh ngành Logistics dưới đây:

ĐIỂM C HUẨN NGÀNH LOGISTICS

(2022 - 202 4)

Trường Điểm chuẩn Ngành Logistics 2022 2023 2024 Đại học Thương Mại 27.00 26.8 26.9 Đại học Kinh tế Quốc dân 28.2 27.4 27.89 Đại học Ngoại thương 27.9 27.5 28.1 Đại học Bách khoa Hà Nội 24.51 25.69 26.06 Học viện Tài Chính (Tiếng anh hệ số 2) 34.28 35.51 36.15 Đại học Hàng Hải Việt Nam 26.25 25.75 26.25 Đại học kinh tế TP. HCM 27.70 27.00 27.1