Top 10 trường đào tạo ngành Logistics tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP 10 TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH LOGISTICS

Logistics là ngành quản lý, vận chuyển, lưu kho và phân phối hàng hóa từ nơi sản xuất đến điểm bán. Hiện nay, nhiều trường đại học ở Việt Nam đào tạo ngành Logistics với chương trình học chất lượng, chuẩn quốc tế, giúp sinh viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng khi gia nhập thị trường lao động toàn cầu.

Nếu có niềm đam mê với ngành này bạn có thể tham khảo ngay top 10 trường đào tạo Logistics tốt nhất Việt Nam được Job3s tổng hợp dưới đây:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Thương Mại (TMU) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01 26.9 24.000.000 -26.000.000 VNĐ/Năm Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 27.89 50.000.000 VNĐ/Năm Hà Nội Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU) Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00 A01, D01, D07 28.1 27.6 45.000.000 - 48.000.000 VNĐ/Năm Hà Nội Đại học Bách Khoa Hà Nội (BKA) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01, D0, D07 26.06 64.000.000 VNĐ/Năm Hà Nội Học viện Tài Chính (AOF) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01, D01, D07 36.15 Tiếng anh hệ số 2 50.000.000 VNĐ/Năm Hà Nội Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội (UEB) Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics A00, A01, D01, D07, D03, D06, D07, D23, D24 23.15 49.500.000 VNĐ/Năm Hải Phòng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU) Logistics và chuỗi cung ứng A00, A01, D01, C01 26.25 510.000 - 1.510.000 VNĐ/tín chỉ Đà Nẵng Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics A00, A01, D01, D90 24.00 31.500.000 VNĐ/Năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics Xét tuyển học bạ kết hợp các chứng chỉ tiếng anh Điểm TB lớp 12 > 7.0 319.000.000 VNĐ/Năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Kinh Tế TP. HCM (UEH) Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 27.1 1.065.000 VNĐ/tín chỉ

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tìm việc làm Logistics và ứng tuyển vào các doanh nghiệp lớn, thị trường quốc tế. Với nhu cầu ngày càng tăng, ngành này đang mang đến nguồn thu nhập ổn định cùng cơ hội phát triển cao trong nghề.

1. Đại học Thương Mại (TMU)

Ngành Logistics học trường nào? Đại học Thương Mại là một trong những ngôi trường có chương trình đào tạo ngành Logistics uy tín tại Hà Nội. Tuy mới mở chuyên ngành này vào năm 2019 nhưng với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành vận tải và Logistics, Đại học Thương Mại đã không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, rèn luyện sinh viên với những kỹ năng cần thiết, tạo môi trường thực tế, nâng cao năng lực bản thân.

Năm 2024 chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thuộc Khoa Marketing của trường Đại học Thương Mại tuyển sinh 180 chỉ tiêu. Các phương thức xét tuyển của trường bao gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả thi THPT quốc gia.

Điểm trúng tuyển ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của TMU theo phương thức thi THPT Quốc Gia năm 2024 là 26.9 điểm với các tổ hợp môn thi: Toán-Lý-Hóa (A00), Toán-Lý-Anh (A01), Toán-Văn-Anh (D01). Với chương trình đào tạo uy tín, Đại học Thương Mại áp dụng mức học phí 598.400 VNĐ/tín chỉ.

Địa chỉ: Số 79 đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Website: www.tmu.edu.vn

Năm 2024 Đại học Thương Mại tuyển sinh ngành Logistics 180 chỉ tiêu với 4 phương thức

2. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Viện Thương mại và kinh tế quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) hiện đang đào tạo chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng bằng 2 ngôn ngữ là tiếng việt, tiếng Anh. Sinh viên NEU sẽ có cơ hội được học tập với đội ngũ giảng viên hàng đầu về lĩnh vực kinh tế, thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, sinh viên còn có cơ hội chuyển tiếp sang các trường đại học lớn tại New Zealand hoặc Vương quốc Anh.

Năm 2024, Đại học kinh tế Quốc dân tuyển sinh 120 chỉ tiêu đối với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo 3 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi THPT và chứng chỉ tiếng anh.

Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn A00, A01, D01, D07 điểm chuẩn năm 2024 của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, đại học Kinh tế Quốc dân là 27.89 điểm. Mức học phí trong năm 2024 là 50.000.000/năm đối với chương trình Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế bằng tiếng anh.

Địa chỉ: Số 207 đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Website: www.neu.edu.vn

Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những ngôi trường uy tín đào tạo Logistics

3. Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU)

Ngành Logistics học trường nào? Đại học Ngoại thương Hà Nội, trường có chương trình đào tạo chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tương thích với các trường đại học uy tín trên thế giới.

Sinh viên học tập Đại học Ngoại thương Hà Nội sẽ có cơ hội được học liên thông, tham gia hoạt động trao đổi với các đối tác nước ngoài của trường. Đồng thời, sinh viên có thể nhận được các chứng chỉ Fiata Diploma in Supply Chain Management (FHD), Fiata Diploma in International Freight Management (FD) của FIATA có giá trị quốc tế.

Bên cạnh phương thức xét tuyển theo hình thức thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, trường còn tuyển sinh ngành Logistics theo 3 phương thức khác: Xét học bạ THPT đối với những thí sinh có tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế, khoa học kỹ thuật Quốc gia; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ hoặc chứng chỉ năng lực quốc tế; xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức.

Ngành Logistics của Đại học Ngoại Thương có điểm chuẩn theo xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp năm 2024 là 28.1 điểm đối khối A00 và 27.6 điểm với tổ hợp môn thi khối A01, D01 và D07. Học phí chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Logistics khoảng 45.000.000 - 48.000.000 VNĐ/Năm.

Địa chỉ : Số 91 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Website: www.ftu.edu.vn

Học Logistics tại Đại học Ngoại thương có cơ hội được cấp các chứng chỉ quốc tế về Logistics

4. Đại học Bách Khoa Hà Nội (BKA)

Đại học Bách khoa Hà Nội có chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được xây dựng dựa trên các chương trình tiên tiến của thế giới. Với đội ngũ giảng viên trình độ cao trong và ngoài nước đã cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, kỹ năng vững chắc để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội.

Hiện tại năm 2024 chuyên ngành Logistics của Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh 120 chỉ tiêu dựa trên 3 phương thức xét tuyển chính: Xét tuyển bằng giải thưởng HSG QG-QT/Chứng chỉ Quốc tế; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 26.06 điểm với tổ hợp môn thi A01, D01, D07. Với chương trình đào tạo tiếng anh theo chuẩn quốc tế, mức học phí của ngành khoảng 64.000.000 VNĐ/Năm.

Địa chỉ: Số 1 P. Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Website: www.hust.edu.vn

Ngành Logistics học trường nào? Đại học Bách khoa Hà Nội có đội ngũ giảng viên chuyên ngành Logistics uy tín chất lượng

5. Học viện Tài Chính (AOF)

Học viện Tài chính đào tạo chuyên ngành Logistics với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho vận tải. Chương trình đào tạo tại học viện được thiết kế theo định hướng chuẩn quốc tế với 3 chứng chỉ. Trong đó 2 chứng chỉ quốc tế của FiATA và chứng chỉ hành nghề khai thủ tục Hải quan của Việt Nam do tổng cục Hải quan tổ chức thi. Nếu bạn đang băn khoăn không biết ngành Logistics học trường nào thì Học viện Tài chính là một lựa chọn uy tín đáng tin cậy với mức học phí hợp lý.

Năm 2024, ngoài phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, Học viện Tài chính còn xét tuyển 250 chỉ tiêu ngành Hải quan và Logistics theo 4 phương thức khác: Xét tuyển thẳng và ưu tiên theo quy định của Bộ; xét tuyển học sinh giỏi THPT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực.

Chuyên ngành Hải quan và Logistics của Học viện Tài chính có điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là 36.15 với điểm môn tiếng anh hệ số 2. Tổ hợp môn thi xét tuyển THPT là A01, D01 và D07. Học phí chương trình định hướng quốc tế năm 2024 là 50.000.000 VNĐ/năm, những năm sau có thể thay đổi tùy theo chính sách của nhà nước, mức tăng không quá 10% so với năm học trước.

Địa chỉ : Số 58 Lê Văn Hiến, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Website: www.aof.edu.vn

Học viện Tài Chính xét tuyển ngành Hải quan và Logistics theo 4 phương thức

6. Trường Đại học Kinh Tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội (UEB)

Chương trình cử nhân tích hợp thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt và đào tạo từ năm 2022. Ngoài kiến thức lý thuyết, trường luôn tập trung phát triển khả năng thực hành của sinh viên tại các doanh nghiệp lớn, xây dựng nền tảng toàn diện.

Năm 2024 Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh theo các phương thức: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển chứng chỉ tiếng anh quốc tế kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển theo kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT; xét tuyển theo kết quả thi chuẩn hóa ACT; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics trường Quốc Tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội là 23.15 với tổ hợp môn xét tuyển A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24. Mức học phí của trường dự kiến là 198.250.000 VNĐ trong 4 năm học.

Địa chỉ : Số 144 Đ. Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Website: www.ueb.edu.vn

Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển ngành Logistics với nhiều tổ hợp môn thi

7. Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU)

Đại học Hàng Hải có chương trình đào tạo ngành Logistics chất lượng dựa trên giáo trình của các trường đại học hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản và được thay đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Với đội ngũ giảng viên trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế, Đại học Hàng hải đang dần trở thành một trong những ngôi trường đào tạo ngành Logistics uy tín tại Việt Nam.

Năm 2024 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT với 4 tổ hợp môn A00, A01, D01, C01. Bên cạnh đó, trường còn áp dụng các hình thức xét tuyển kết hợp; xét tuyển thẳng và xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực.

Điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024 chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng của Đại học Hàng Hải Việt Nam là 26.25 điểm. Mức học phí sẽ dao động từ 510.000 - 1.510.000 VNĐ/tín chỉ tùy theo hệ đào tạo, dự kiến tăng dần theo các năm.

Địa chỉ: Số 484 Lạch Tray, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Website: https://www.vimaru.edu.vn/

Mức học phí Đại học Hàng Hải tăng dần qua các năm

8. Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng

Năm 2014 Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng bắt đầu đào tạo chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics. Chương trình đào tạo 134 tín chỉ bao gồm khối kiến thức đại cương, kiến thức ngành và chuyên ngành.

Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức hiện đại, cập nhật, trường còn triển khai các phương pháp giảng dạy chuyên sâu, gắn liền với thực tiễn giúp cho sinh viên có những kỹ năng quan trọng khi làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Năm 2024 Đại học Đà Nẵng xét tuyển theo 3 phương thức bao gồm kết quả thi THPT; xét học bạ và kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. Điểm chuẩn năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics là 24.00 điểm (A00, A01, D01, D90) với mức học phí là 31.500.000 VNĐ/Năm.

Địa chỉ : Số 71 Đ. Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, TP. Đà Nẵng

Website: www.udn.vn

9. Đại học Quốc Tế RMIT Việt Nam

Đại học Quốc tế RMIT có mạng lưới kết nối với với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như Acumatica, Coats, Colgate-Palmolive, Metro C&C, Nestle, Unilever… Vì vậy sinh viên khi học tập tại đây sẽ có cơ hội được thực tập, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển các kỹ năng cần thiết trong ngành.

Đại học Quốc tế RMIT tuyển sinh theo phương thức học bạ với yêu cầu tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông có điểm trung bình lớp 12 từ 7.0 trở lên. Bên cạnh đó, sinh viên phải hoàn thành lớp cao cấp của chương trình tiếng anh dành cho đại học tại RMIT hoặc có các chứng chỉ tiếng anh bao gồm IELTS, TOEFL.

Mức học phí ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics của trường Đại học Quốc tế RMIT khoảng 319.000.000 VNĐ/Năm với thời gian đào tạo 03 năm. Sinh viên có thành tích học tập tốt tại trường có cơ hội nhận được học bổng có giá trị cao. Đây là môi trường học tập chuyên nghiệp, lý tưởng cho những bạn chưa biết ngành Logistics học trường nào.

Địa chỉ: Số 702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.rmit.edu.vn

Đại học Quốc tế RMIT xét tuyển ngành Logistics theo phương thức học bạ

10. Đại học Kinh Tế TP. HCM (UEH)

Năm 2024 trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển 110 chỉ tiêu theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ; xét tuyển học sinh Giỏi; xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Quốc gia.

Mức điểm trúng tuyển chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học kinh tế TP. HCM theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 là 27.1 (A00, A01, D01, D07). Học phí hệ chính quy của ngành học này theo chương trình tiên tiến quốc tế năm học 2024-2025 là 1.065.000 VNĐ/tín chỉ với chương trình tiếng việt.

Địa chỉ: Số 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.ueh.edu.vn

Đại học kinh tế TP.HCM là một trong những ngôi trường chất lượng cao

Hy vọng top 10 trường đại học uy tín trên sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc ngành Logistics học trường nào. Dựa vào mức điểm chuẩn từ năm 2024 và khả năng tài chính, bạn hãy tìm hiểu kỹ để đăng ký vào nguyện vọng mong muốn.