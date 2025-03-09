Mức lương ngành Logistics hấp dẫn, lên tới 9 con số

Cấp lương ngành Logistics hấp dẫn lên tới 30.000.000 VNĐ/tháng

1. Cấp lương chuyên ngành Logistics theo Kinh nghiệm/Cấp bậc

Cấp bậc chuyên ngành Logistics phụ thuộc vào kinh nghiệm hoặc cấp độ. Những vị trí cao và có nhiều năm kinh nghiệm làm giám đốc chức năng thì thu nhập có thể lên tới 30.000 tới.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng trình độ chuyên ngành Logistics theo kinh nghiệm mà bạn có thể tham khảo trước khi ứng tuyển vào công ty, doanh nghiệp:

Việc làm ngành Logistics Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên (Dưới 1 năm kinh nghiệm) 8.000.000- 12.000.000 Nhân viên/Chuyên viên (Từ 1 - 4 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 15.000.000 Trưởng nhóm/ Tổ trưởng 15.000.000 - 18.000.000 Quản lý/Trưởng phòng 14.000.000 - 19.000.000 Giám đốc/Giám đốc khu vực 19.000.000 - 30.000.000

Vị trí cấp cao ngành Logistics như Giám đốc có thể nhận mức lương lên tới 30.000.000 VNĐ/tháng

2. Mức lương của ngành Logistics theo vị trí công việc

Bên cạnh tính lương dựa vào kinh nghiệm và đẳng cấp thì vị trí công việc cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trình độ của nhân viên Logistics. Cấp chuyên ngành Logistics theo vị trí công việc trung bình từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, cụ thể:

Việc làm ngành Logistics Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Nhân viên chứng từ 6.000.000 - 10.000.000 Nhân viên hải quan 8.000.000 - 12.000.000 Nhân viên giao nhận 8.000.000 - 12.000.000 Nhân viên thu mua 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên hiện trường 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên kho vận 8.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên thanh toán quốc tế 10.000.000 - 15.000.000 Nhân viên chăm sóc khách hàng 10.000.000 - 12.000.000 Nhân viên điều phối 12.000.000 - 15.000.000 Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Logistics 15.000.000 - 20.000.000

Lưu ý : Một số vị trí công việc yêu cầu khả năng chuyên môn cao, kỹ năng quản lý tốt như nhân viên điều phối, chuyên viên thanh toán quốc tế sẽ bị ảnh hưởng thu nhập cao hơn.

Ngoài ra, đối với công việc tìm kiếm nguồn khách hàng, việc tăng nguồn doanh thu cho công ty như chuyên gia kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ có thể nhận được thêm số tiền lương doanh thu hoặc các khoản phụ cấp khác.

Cấp độ chuyên ngành Logistics thay đổi phụ thuộc vào vị trí công việc

3. Yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của ngành Logistics

Logistics là một ngành có nhu cầu nhân lực cao cùng trình độ hấp dẫn. Thu nhập của nhân viên lĩnh vực này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như:

Vị trí công ty

Các công ty, doanh nghiệp ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thường có trình độ lương cao hơn do chi phí hoạt động và nhu cầu nhân lực lớn. Ngoài ra, các công ty ở gần biển, sân bay, khu công nghiệp thường có khối lượng công việc lớn, Đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, khả năng chịu áp lực nên trình độ cạnh tranh cao hơn.

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc là một trong những yếu tố quan trọng giúp thay đổi trình độ chuyên ngành Logistics. Người có nhiều kinh nghiệm làm việc thường có kỹ năng chuyên môn cao, khả năng xử lý các vấn đề tốt, hiểu biết sâu rộng về chuyên ngành Logistics.

Bên cạnh đó, nhân sự làm việc trong ngành Logistics thường có tầm nhìn chiến lược tốt, giúp công ty tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu. Vì vậy, các doanh nghiệp nên sẵn sàng trả lương cao để tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm để đảm bảo hoạt động cung cấp hoạt động ổn định.

Kết quả công việc

Trong ngành Logistics, kết quả công việc ảnh hưởng trực tiếp. Với những nhân viên có hiệu quả làm việc cao, công việc hoàn thành đúng tiến độ, ít sai sót thường được tăng lương và thưởng. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đánh giá nhân viên dựa trên kết quả công việc để quyết định mức lương phù hợp.

Chứng chỉ chuyên môn

Chứng chỉ chuyên môn là một trong những điều kiện cần thiết khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp Logistics. Sở hữu những chứng chỉ chuyên môn không chỉ chứng minh mình có kiến ​​thức, kỹ năng mà còn tăng cơ hội nhận được trình độ hấp dẫn lên tới 9 con số.

Ngoài ra còn có các yếu tố khác như quy mô công ty, lĩnh vực kinh doanh và trình độ ngoại ngữ cũng gây ảnh hưởng đến cấp lương ngành Logistics. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm làm việc, bạn cần lựa chọn các công ty, doanh nghiệp phù hợp, rèn luyện khả năng ngoại ngữ để nâng cao năng lực thu nhập.

FIATA là chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực giao nhận vận tải Logistics