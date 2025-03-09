Top 10 vị trí trong ngành Logistics phổ biến nhất 2025

1. Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Logistics là người chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường và thực hiện các giao dịch hàng hóa của doanh nghiệp với đối tác nước ngoài.

Công việc của nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu bao gồm tìm kiếm khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa; Sau đó thuyết phục khách hàng lựa chọn dịch vụ logistics của doanh nghiệp; Đồng thời phối hợp với các bộ phận logistics, tài chính và pháp lý để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, vị trí này cũng cần theo dõi thị trường, duy trì mối quan hệ với khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo hợp đồng thực hiện đúng quy định.

Với vai trò quan trọng giúp tăng doanh thu cho công ty, doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu khi làm việc cần có kiến thức chuyên môn về thương mại quốc tế, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. Đặc biệt, họ cũng cần thành thạo tiếng anh và kỹ năng tin học cơ bản.

Mức thu nhập của nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu ngành Logistics tương đối cao, giao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu cần có kiến thức chuyên môn về thương mại quốc tế

2. Nhân viên thu mua

Các vị trí trong ngành Logistics quan trọng phải kể đến chính là nhân viên thu mua. Họ là người tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp để mua nguyên liệu, hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhân viên thu mua đảm nhiệm công việc lập danh sách các nhà cung cấp uy tín, sau đó khảo sát và lựa chọn mức giá phù hợp; Thực hiện thu mua, nhận hàng theo quy trình của doanh nghiệp; Theo dõi đảm bảo chất lượng, số lượng của hàng hóa và đảm bảo các giấy tờ liên quan đến quy trình thu mua.

Mức lương của nhân viên thu mua ngành Logistics từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Đây là công việc yêu cầu có kiến thức về hàng hóa và các nguyên liệu trên thị trường nên đòi hỏi nhân viên thu mua phải có các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, quản lý tài chính tốt.

3. Nhân viên chứng từ

Nhân viên chứng từ Logistics là người xử lý các giấy tờ và hồ sơ liên quan đến vận chuyển hàng hóa quốc tế. Công việc chính của họ bao gồm soạn thảo, xử lý hợp đồng, vận đơn, hóa đơn; Chuẩn bị những chứng từ hải quan, giấy chứng nhận chất lượng, tờ trình cho các bên liên quan. Bên cạnh đó, họ cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các hãng tàu, hàng không để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Để hoàn thành tốt công việc, nhân viên chứng từ Logistics cần có sự hiểu biết về các quy định xuất nhập khẩu, sử dụng thành thạo các phần mềm khai báo hải quan, có kỹ năng giao tiếp tốt. Đây là vị trí quan trọng đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả.

Mức lương của nhân viên chứng từ trung bình từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Thu nhập thay đổi phụ thuộc vào kinh nghiệm và nơi làm việc.

Nhân viên chứng từ chuyên xử lý các giấy tờ và hồ sơ liên quan đến vận chuyển hàng hóa

4. Nhân viên hải quan

Nhân viên hải quan thu hút sự quan tâm của rất nhiều ứng viên tìm hiểu về các vị trí trong ngành Logistics. Họ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các giấy tờ, đối chiếu thông tin khai báo hải quan với thực tế hàng hóa để phát hiện ra những sai sót.

Ngoài ra, nhân viên hải quan còn thu thuế xuất nhập khẩu, hướng dẫn nhân viên hiện trường thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa, đồng thời phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện kiểm soát an ninh.

Công việc của nhân viên hải quan Logistics đòi hỏi sự chính xác, khả năng xử lý vấn đề nhanh nên yêu cầu phải nắm vững quy định pháp luật, sử dụng thành thạo hệ thống khai báo hải quan điện tử và thường xuyên cập nhật chính sách mới. Ngoài kỹ năng chuyên môn, họ cần có tinh thần trách nhiệm, đảm bảo thực hiện công việc minh bạch và công bằng. Mức thu nhập của nhân viên hải quan trung bình từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

5. Chuyên viên thanh toán quốc tế

Chuyên viên thanh toán quốc tế Logistics là người xử lý các giao dịch tài chính liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.

Công việc của chuyên viên thanh toán quốc tế bao gồm tiếp nhận các chứng từ, cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế; Theo dõi tiến trình thanh toán, xử lý các vấn đề phát sinh như sai sót chứng từ, chậm thanh toán hay tranh chấp tài chính. Bên cạnh đó, họ còn tiếp nhận và xử lý các khiếu nại liên quan đến giao dịch của khách hàng, đồng thời hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ để thực hiện việc thanh toán.

Công việc của chuyên viên thanh toán quốc tế đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và am hiểu các quy định về tài chính, ngân hàng. Đây là một trong các vị trí trong ngành Logistics quan trọng giúp hoạt động thương mại doanh nghiệp diễn ra thuận lợi. Mức lương của chuyên viên thanh toán quốc tế trung bình từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Chuyên viên thanh toán quốc tế Logistics là người xử lý các giao dịch tài chính liên quá đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.

6. Nhân viên hiện trường

Nhân viên hiện trường ngành Logistics có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin, các loại giấy tờ có liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa; Quản lý, kiểm tra, giám sát, theo dõi tình trạng hàng hóa tại điểm vận hành; Đảm bảo đúng tiến độ và thời gian xuất nhập khẩu hàng hóa; Đồng thời phối hợp cùng với các cơ quan nhà nước để hoàn thiện được thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Để hoàn thành tốt công việc, nhân viên hiện trường cần nắm vững quy trình xuất nhập khẩu, các quy định hải quan và có mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng. Đây là một trong những công việc đòi hỏi sức khỏe tốt, tính kiên nhẫn và trách nhiệm cao ở các vị trí trong ngành Logistics.

Nhân viên hiện trường thường làm việc tại các khu vực cảng, kho bãi, hải quan. Với mức thu nhập ổn định từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong nghề.

7. Nhân viên kho vận

Vị trí nhân viên kho vận trong ngành Logistics chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành các hoạt động tại kho hàng; Kiểm tra, sắp xếp và phân loại hàng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng; Đồng thời phối hợp với bộ phận vận tải để sắp xếp lịch giao nhận, đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.

Nhân viên kho vận trong ngành logistics đảm nhận vai trò quan trọng trong việc quản lý hàng hóa, giúp quá trình lưu trữ, xuất nhập hàng diễn ra chính xác và hiệu quả. Vì vậy vị trí này yêu cầu sự hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn, có sức khỏe tốt và đặc biệt có tinh thần trách nhiệm cao. Theo khảo sát, mức lương của nhân viên kho vận Logistic ở mức trung bình khá, giao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

Nhân viên kho vận trong ngành Logistics chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành các hoạt động tại kho hàng

8. Nhân viên điều phối

Các vị trí trong ngành Logistics bao gồm có nhân viên điều phối Logistics. Họ chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm phối hợp nhà cung cấp dịch vụ vận tải để đảm bảo vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và hợp lý; Thực hiện sắp xếp các hoạt động vận chuyển đặc biệt khi cần thiết; Theo dõi để kịp thời phát hiện những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; Quản lý ngân sách phân phối và vận chuyển, lập kế hoạch, theo dõi việc vận chuyển các sản phẩm cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng.

Công việc của nhân viên điều phối đòi hỏi phải có tư duy logic và kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với nhiều bên liên quan. Ngoài ra, họ cần có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng, chịu được áp lực công việc.

Mức lương của nhân viên điều phối tương đối cao từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên thu nhập có thể cao hơn nếu làm việc tại các doanh nghiệp lớn và thị trường quốc tế.

9. Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng Logistics cũng là một trong các vị trí trong ngành Logistics mà bạn có thể tham khảo khi tìm hiểu về ngành nghề này. Vị trí này có vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, đảm bảo quá trình hoạt động của công ty, doanh nghiệp diễn ra hiệu quả.

Nhiệm vụ chính của nhân viên chăm sóc khách hàng là liên hệ với khách hàng để nhận thông tin về hàng hóa; Hỗ trợ giấy tờ về hàng hóa xuất nhập khẩu với các loại hình vận chuyển phù hợp; Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa đến điểm và giải quyết các khiếu nại liên quan đến hàng hóa.

Mức lương của nhân viên chăm sóc khách hàng khá tốt, trung bình từ 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

Nhân viên chăm sóc khách hàng Logistics có vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng

10. Nhân viên giao nhận

Khi tìm hiểu về các vị trí trong ngành Logistics, ứng viên có thể cân nhắc về nhân viên giao nhận. Họ là người chuyên đảm nhận công việc liên quan đến vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ nơi sản xuất đến điểm bán hàng.

Công việc của nhân viên giao nhận Logistics cụ thể là tiếp nhận, xử lý thông tin của các lô hàng, lấy giấy ủy quyền tại hãng tàu, đại lý; Sắp xếp phương tiện hỗ trợ việc vận chuyển. Bên cạnh đó họ còn phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Hiện tại, nhân viên giao nhận có thể được mức lương trung bình từ 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng. Họ đóng vai trò quan trọng là cầu nối giữa người bán, người mua và các đơn vị vận chuyển vậy nên yêu cầu cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý vấn đề nhanh, đặc biệt chịu được áp lực cao.

Nhân viên giao nhận là cầu nối giữa người bán, người mua và các đơn vị vận chuyển

Với sự phát triển của thương mại toàn cầu, cơ hội việc làm Logistics ngày các mở rộng với nhiều vị trí khác nhau, thu hút đông đảo người quan tâm. Hiểu rõ về công việc, yêu cầu và mức lương của các vị trí trong ngành Logistics sẽ giúp bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và chuẩn bị kỹ lưỡng khi lựa chọn theo đuổi ngành này. Bạn cũng có thể truy cập ngay vào website Job3s để tìm kiếm và ứng tuyển các vị trí công việc Logistics phù hợp.