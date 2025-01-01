Công việc Trưởng nhóm Marketing

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 340 kết quả / Từ khoá "Trưởng nhóm Marketing"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Trưởng nhóm Marketing

-

Có 340 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIMI SERVICE
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TIMI SERVICE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIMI SERVICE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FRESHEN HEALTH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH FRESHEN HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH FRESHEN HEALTH
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bến Tre Tiền Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tân Phú
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Tân Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Tân Phú
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trưởng nhóm Marketing ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DICI MARK
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DICI MARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH DICI MARK
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Glowon
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Glowon làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Glowon
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm hộ kinh doanh wilimedia
Tuyển Trưởng nhóm Marketing hộ kinh doanh wilimedia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
hộ kinh doanh wilimedia
Hạn nộp: 05/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH In Nhãn Bao Bì Sài Gòn Label
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH In Nhãn Bao Bì Sài Gòn Label làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty TNHH In Nhãn Bao Bì Sài Gòn Label
Hạn nộp: 02/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Khoa Xanh
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Dược Khoa Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dược Khoa Xanh
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VCCorp
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần VCCorp
Hạn nộp: 26/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ECO SAN HÔ ĐỎ PHÚ QUỐC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ECO SAN HÔ ĐỎ PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ECO SAN HÔ ĐỎ PHÚ QUỐC
Hạn nộp: 19/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Trưởng nhóm Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 18/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK KINGBUY VIỆT NAM ( OKACHI GROUP) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH XNK KINGBUY VIỆT NAM ( OKACHI GROUP)
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing D\'ART CHOCOLATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận D\'ART CHOCOLATE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Pegatron Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
18 - 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Alifaco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ART NATURE
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Trelleborg Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Trelleborg Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu XMIU TRADING JSC
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ban Mai Xanh Long An
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH NONG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NONG GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Kerry Integrated Logistics (Viet Nam) Co., Ltd. làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 800 USD Kerry Integrated Logistics (Viet Nam) Co., Ltd.
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Bibabo
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CTY CỔ PHẦN MYSPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CTY CỔ PHẦN MYSPA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Thương mại K&K Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương mại K&K Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing thu hút sự quan tâm của thị trường lao động với mức lương dao động từ 15.000.000 đồng/tháng tập trung ở những khu vực kinh tế phát triển như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ…. Vị trí này đòi hỏi ứng viên có tư duy chiến lược và khả năng thích ứng cao trong môi trường cạnh tranh.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Trưởng nhóm Marketing

Trong bối cảnh các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing ngày càng gia tăng. Vai trò này là cầu nối quan trọng giúp phát triển chiến lược, quản lý chiến dịch và đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động marketing, từ đó thúc đẩy doanh thu và hình ảnh thương hiệu.

Trưởng nhóm Marketing là người chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ marketing, đảm bảo các kế hoạch và chiến lược được thực thi hiệu quả. Công việc của Trưởng nhóm Marketing bao gồm quản lý chiến dịch, phân tích dữ liệu thị trường, và phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Vị trí trưởng nhóm Marketing có nhiều cơ hội phát triển, từ việc nâng cao kỹ năng chuyên môn đến khả năng thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Giám đốc Marketing (CMO). Với sự đa dạng về ngành nghề và nhu cầu cao, vị trí này mở ra không chỉ cơ hội tài chính mà còn là nền tảng cho sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực marketing.

Nhu cầu tuyển dụng trưởng nhóm marketing đang được nhiều doanh nghiệp chú trọng
Nhu cầu tuyển dụng trưởng nhóm marketing đang được nhiều doanh nghiệp chú trọng

2. Mức lương trung bình của Trưởng nhóm Marketing

Thu nhập trung bình cho vị trí Trưởng nhóm Marketing tại Việt Nam hiện nay dao động từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng tùy theo từng lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm. Dưới đây là bảng lương cụ thể cho từng vị trí trong tuyển dụng trưởng nhóm marketing, giúp ứng viên có cái nhìn tổng quan về mức thu nhập và yêu cầu cho các vị trí liên quan.

Việc làm trưởng nhóm Marketing

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Trưởng nhóm Marketing Ads

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng nhóm Content Marketing

17.000.000 - 26.000.000

Trưởng nhóm Trade Marketing

18.000.000 - 27.000.000

Trưởng nhóm SEO Marketing

18.000.000 - 28.000.000

Trưởng nhóm Digital Marketing

20.000.000 - 30.000.000

Trưởng nhóm truyền thông Marketing

22.000.000 - 32.000.000

Trưởng nhóm Marketing thương hiệu

25.000.000 - 35.000.000

Mức lương trên phản ánh nhu cầu tuyển dụng trưởng nhóm marketing với nhiều ngành nghề đa dạng, phù hợp với những ứng viên có kinh nghiệm và khả năng đáp ứng các yêu cầu chuyên môn riêng biệt trong từng lĩnh vực.

3. Những việc làm trưởng nhóm Marketing phổ biến hiện nay

Trong tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing, các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những ứng viên có khả năng đáp ứng các yêu cầu chuyên môn khác nhau của từng vị trí. Điều này nhằm đảm bảo chiến lược marketing của doanh nghiệp được triển khai một cách hiệu quả và toàn diện.

3.1. Trưởng nhóm Marketing Ads

Trưởng nhóm Marketing Ads là người chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và giám sát các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên đa nền tảng như Google Ads, Facebook Ads... Với vai trò này, doanh nghiệp tuyển dụng trưởng nhóm Marketing yêu cầu khả năng tối ưu hóa ngân sách quảng cáo để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, trưởng nhóm cũng cần thường xuyên cập nhật và phân tích hiệu suất của từng chiến dịch, đưa ra các điều chỉnh kịp thời nhằm tối đa hóa tỉ lệ chuyển đổi và giảm chi phí quảng cáo không cần thiết.

Trưởng nhóm Marketing cũng cần có khả năng tối ưu hóa ngân sách quảng cáo để đảm bảo hiệu quả cao nhất
Trưởng nhóm Marketing cũng cần có khả năng tối ưu hóa ngân sách quảng cáo để đảm bảo hiệu quả cao nhất

3.2. Trưởng nhóm SEO Marketing

Trưởng nhóm SEO Marketing tập trung vào việc tối ưu hóa thứ hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm Google, đảm bảo nội dung và cấu trúc trang web phù hợp với thuật toán của công cụ tìm kiếm để tăng lượng truy cập tự nhiên của khách hàng. Công việc này đòi hỏi kỹ năng phân tích từ khóa, hiểu biết về kỹ thuật SEO và khả năng xây dựng chiến lược nội dung SEO bền vững. Trưởng nhóm SEO Marketing cần theo dõi sát sao các chỉ số SEO như tỷ lệ thoát, thời gian trên trang và số lần nhấp chuột để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

3.3. Trưởng nhóm Digital Marketing

Digital Marketing là mảng rộng lớn bao gồm nhiều kênh trực tuyến và trưởng nhóm Digital Marketing chính là người điều phối toàn bộ các hoạt động này. Họ chịu trách nhiệm quản lý chiến dịch quảng cáo số trên các nền tảng như email, mạng xã hội, và các kênh quảng cáo hiển thị. Với sự đòi hỏi về tư duy chiến lược và khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, doanh nghiệp tuyển dụng trưởng nhóm Marketing yêu cầu các kỹ năng kết hợp để xây dựng hình ảnh thương hiệu và thu hút khách hàng một cách hiệu quả.

Các công ty tuyển dụng trưởng nhóm Marketing yêu cầu ứng viên có các kỹ năng kết hợp để xây dựng hình ảnh thương hiệu đa nền tảng
Các công ty tuyển dụng trưởng nhóm Marketing yêu cầu ứng viên có các kỹ năng kết hợp để xây dựng hình ảnh thương hiệu đa nền tảng

3.4. Trưởng nhóm truyền thông Marketing

Trưởng nhóm truyền thông Marketing có nhiệm vụ xây dựng và quản lý hình ảnh của thương hiệu qua các kênh truyền thông khác nhau như báo chí, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Họ đảm bảo thông điệp truyền thông được truyền tải một cách nhất quán, đồng thời tăng cường tương tác với công chúng mục tiêu. Vai trò này cũng đòi hỏi khả năng quản lý khủng hoảng truyền thông và tạo dựng các chiến dịch có sức lan tỏa mạnh.

3.5. Trưởng nhóm Trade Marketing

Trưởng nhóm Trade Marketing chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động tiếp thị tại điểm bán lẻ nhằm thúc đẩy doanh số và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Họ phối hợp với đội ngũ kinh doanh và các bộ phận khác để đảm bảo hàng hóa được trưng bày, quảng bá một cách thu hút, đồng thời thực hiện các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Vị trí tuyển dụng trường nhóm Marketing đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về hành vi tiêu dùng tại các kênh bán lẻ.

3.6. Trưởng nhóm Marketing thương hiệu

Trưởng nhóm Marketing thương hiệu đảm nhiệm vai trò xây dựng, quản lý và bảo vệ hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Công việc của họ là đảm bảo rằng tất cả các chiến dịch và thông điệp thương hiệu được truyền tải đồng nhất và dễ nhớ trong tâm trí khách hàng. Vị trí này yêu cầu khả năng sáng tạo cao, kỹ năng quản lý hình ảnh thương hiệu và khả năng điều phối các chiến dịch tiếp thị tích hợp.

3.7. Trưởng nhóm Content Marketing

Trưởng nhóm Content Marketing là người xây dựng và quản lý nội dung trên các kênh trực tuyến và ngoại tuyến, đảm bảo nội dung có giá trị và thu hút khách hàng mục tiêu. Công việc bao gồm lên kế hoạch nội dung, viết và biên tập bài viết, phối hợp với các bộ phận khác để duy trì hình ảnh nhất quán cho thương hiệu.

Vị trí trưởng nhóm content Marketing là người lên kế hoạch nội dung, bài viết nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu
Vị trí trưởng nhóm content Marketing là người lên kế hoạch nội dung, bài viết nhằm duy trì hình ảnh thương hiệu

4. Khu vực tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing tại Việt Nam đang tăng cao, đặc biệt tại các khu vực kinh tế phát triển. Mỗi khu vực đều có đặc thù riêng, các công ty đều tìm kiếm ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp để dẫn dắt đội ngũ marketing và triển khai các chiến dịch hiệu quả.

4.1. Tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing Hà Nội

Là trung tâm chính trị và kinh tế của miền Bắc, Hà Nội hội tụ nhiều doanh nghiệp với đa dạng lĩnh vực. Các công ty tại đây có nhu cầu tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing để thực hiện các chiến dịch thương hiệu, phát triển thị trường và gia tăng doanh thu. Đặc biệt, vị trí này còn yêu cầu khả năng thích nghi và nắm bắt các xu hướng mới trong marketing.

4.2. Tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing TP.HCM

Nhu cầu tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing tại TP.HCM luôn cao, với các yêu cầu về quản lý chiến lược số, phát triển thương hiệu và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh và sự hiện diện của thương hiệu. Ứng viên cần am hiểu thị trường sôi động này và có khả năng thúc đẩy doanh số, nâng cao vị thế cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường.

Ứng viên có kinh nghiệm thúc đẩy doanh số, nâng cao vị thế cạnh tranh của thương hiệun sẽ là một lợi thế cho vị trí này
Ứng viên có kinh nghiệm thúc đẩy doanh số, nâng cao vị thế cạnh tranh của thương hiệun sẽ là một lợi thế cho vị trí này

4.3. Tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing Bình Dương

Bình Dương là khu vực có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh chóng, thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Tại đây, các công ty thường tìm kiếm Trưởng nhóm Marketing có kỹ năng quản lý truyền thông tại điểm bán lẻ và tối ưu hóa hiệu quả quảng bá sản phẩm nhằm đáp ứng thị trường tiêu dùng nội địa.

4.4. Tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing Hải Phòng

Hải Phòng, với lợi thế về cảng biển và vận tải, là nơi có nhiều doanh nghiệp logistic và sản xuất. Các công ty tại đây tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing có kiến thức sâu rộng về logistics, quản lý chuỗi cung ứng và khả năng triển khai các chiến dịch truyền thông phù hợp với ngành xuất nhập khẩu. Kỹ năng phân tích và dự đoán xu hướng cũng là điểm quan trọng để giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao giá trị thương hiệu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

4.5. Tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing Cần Thơ

Cần Thơ tập trung nhiều công ty nông nghiệp và thương mại, vì vậy vị trí trưởng nhóm Marketing cần hiểu rõ đặc điểm văn hóa và nhu cầu tiêu dùng địa phương. Vai trò này yêu cầu kỹ năng phát triển chiến lược tiếp thị dựa trên các yếu tố bản địa, triển khai các chương trình khuyến mãi phù hợp với khách hàng miền Tây Nam Bộ, và phát triển hình ảnh thương hiệu gắn liền với giá trị nông sản và văn hóa địa phương.

Tại Cần Thơ, tuyển dụng trưởng nhóm marketing yêu cầu phát triển hình ảnh thương hiệu gắn liền với giá trị nông sản và văn hóa địa phương
Tại Cần Thơ, tuyển dụng trưởng nhóm marketing yêu cầu phát triển hình ảnh thương hiệu gắn liền với giá trị nông sản và văn hóa địa phương

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Trưởng nhóm Marketing

Các nhà tuyển dụng hiện nay ngày càng có yêu cầu khắt khe hơn đối với vị trí Trưởng nhóm Marketing nhằm đảm bảo hiệu quả cho các chiến dịch tiếp thị và nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu. Doanh nghiệp tuyển dụng trưởng nhóm Marketing không chỉ đòi hỏi ứng viên có kiến thức chuyên sâu mà còn phải có kỹ năng lãnh đạo và chiến lược.

Trưởng nhóm Marketing là người chịu trách nhiệm quản lý, lập kế hoạch và giám sát các hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

  • Xây dựng và phát triển chiến lược tiếp thị: Lên kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo, PR và Digital Marketing. Đảm bảo các chiến dịch này đạt mục tiêu tiếp cận và tối ưu hóa thương hiệu trong mắt khách hàng.

  • Quản lý đội ngũ và phân bổ công việc: Phân công nhiệm vụ, định hướng và kiểm soát tiến độ của từng thành viên trong nhóm để đảm bảo hiệu quả công việc.

  • Phân tích và báo cáo hiệu quả: Theo dõi và đánh giá các chiến dịch, lập báo cáo định kỳ để phân tích hiệu quả và điều chỉnh chiến lược nếu cần.

  • Tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận: Đảm bảo các hoạt động tiếp thị đạt hiệu quả tối ưu với chi phí hợp lý, từ đó tăng cường lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tối ưu chi phí và lợi nhuận là điều không thể thiếu đối với vị trí trưởng nhóm Marketing
Tối ưu chi phí và lợi nhuận là điều không thể thiếu đối với vị trí trưởng nhóm Marketing

Các công ty tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ứng viên để đáp ứng các yêu cầu khắt khe và đầy thách thức của nhà tuyển dụng. Đây không chỉ là cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn là bước tiến vững chắc để nâng cao năng lực quản lý và sáng tạo trong lĩnh vực Marketing cạnh tranh hiện nay.