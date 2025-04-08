Ngành Marketing thi khối nào, tổ hợp môn nào?

1. Ngành Marketing thi khối nào?

Ngành Marketing hiện được xét tuyển theo nhiều khối thi khác nhau, phổ biến nhất bao gồm A00, A01, D01, D03, D07 và D10. Tùy vào phương thức tuyển sinh của từng trường, thí sinh có thể đăng ký tổ hợp môn phù hợp với năng lực và định hướng học tập của bản thân.

Sự đa dạng này phản ánh tính linh hoạt của ngành học, cho phép người học xuất phát từ nền tảng kiến thức khác nhau từ khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa cho đến các môn xã hội như Văn, Sử, Địa hoặc nhóm môn ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp.

Ngoài một vài tổ hợp truyền thống, các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay còn mở rộng xét tuyển ngành marketing qua nhiều khối thi khác nhau

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học như Đại học Hoa Sen còn mở rộng thêm một số khối như D09 hay C01 nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thế mạnh đặc thù. Thực tế, khối D01 được xem là lựa chọn phổ biến nhờ sự kết hợp giữa Toán, Văn và tiếng Anh, những kỹ năng quan trọng đối với yêu cầu thực tế của việc làm ngành Marketing hiện đại.

Tuy vậy, với các bạn học sinh có khả năng nổi trội về khoa học tự nhiên, khối A00 hay A01 vẫn là phương án đáng cân nhắc. Cũng có không ít thí sinh lựa chọn khối D07 hay D10 khi có nền tảng tốt về tiếng Anh kết hợp với Hóa hoặc Địa lý.

Sự phong phú này xuất phát từ đặc thù của ngành Marketing, một lĩnh vực đòi hỏi sự nhạy bén về cả tư duy logic, khả năng phân tích số liệu lẫn sự hiểu biết về tâm lý con người và văn hóa xã hội. Do đó, việc nhiều trường mở rộng khối xét tuyển giúp tìm kiếm được những sinh viên có nền tảng kiến thức và tư duy đa dạng, phù hợp với nhiều khía cạnh khác nhau của ngành.

Việc lựa chọn khối thi phù hợp sẽ giúp thí sinh phát huy tối đa điểm mạnh trong kỳ thi THPT Quốc gia và tăng khả năng trúng tuyển vào chương trình đào tạo Marketing tại những cơ sở giáo dục uy tín.

Khối thi Tổ hợp môn A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A02 Toán, Ngữ văn, Vật lý C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C01 Toán, Ngữ văn, Vật lý D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D02 Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga D03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp D04 Toán, Ngữ văn, tiếng Trung D06 Toán học, Ngữ văn và Tiếng Nhật D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D09 Toán, Tiếng Anh, Lịch sử D10 Toán, Tiếng Anh, Địa lý D72 Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên D78 Ngữ Văn, Tiếng Anh, Khoa học Xã hội D90 Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên D96 Toán, tiếng Anh, Khoa học Xã Hội

Lưu ý: Các tổ hợp môn có thể thay đổi tùy theo quy định của từng trường, vì vậy bạn nên tham khảo thông tin chính thức từ website của trường để đảm bảo độ chính xác.

2. Phương thức xét tuyển ngành Marketing sạn phổ biến

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và mở rộng cơ hội trúng tuyển, những trường đại học tuyển sinh ngành Marketing hiện nay không chỉ giới hạn trong một hình thức tuyển sinh duy nhất. Thay vào đó, nhiều phương thức xét tuyển đã được triển khai song song, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh phát huy tối đa thế mạnh cá nhân. Theo tìm hiểu của Job3s, ngành Marketing có những phương thức xét tuyển phổ biến như sau:

Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Đây là phương thức truyền thống và vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chỉ tiêu của nhiều trường đại học. Thí sinh được xét tuyển dựa trên tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp đăng ký. Một số trường còn áp dụng điều kiện phụ như điểm sàn từng môn hay ưu tiên khu vực để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Xét tuyển học bạ: Phương thức này thường sử dụng điểm trung bình học tập trong ba năm THPT hoặc theo từng học kỳ nhất định. Điểm học bạ được xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành Marketing. Một số trường có thể yêu cầu kèm theo điều kiện bổ sung như điểm ngoại ngữ, thành tích học sinh giỏi hoặc kết quả năng khiếu.

Xét tuyển thẳng: Áp dụng cho những thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế hoặc có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT. Tùy từng trường, điều kiện tuyển thẳng có thể mở rộng với học sinh những trường chuyên, năng khiếu hoặc có thành tích học tập đặc biệt.

Xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực: Một số đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng, cung cấp thêm một kênh tuyển sinh độc lập. Thí sinh tham gia kỳ thi này có thể sử dụng kết quả để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong cùng hệ thống hoặc các trường liên kết.

Với tính chất linh hoạt và đề cao tư duy sáng tạo, ngành Marketing đang được áp dụng các hình thức tuyển sinh đa dạng

Việc triển khai đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh không chỉ tạo thuận lợi cho thí sinh trong việc lựa chọn hướng đi phù hợp mà còn giúp các cơ sở đào tạo ngành Marketing sàng lọc đầu vào theo tiêu chí đa chiều. Với hình thức xét học bạ, học sinh có thể chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội nếu có học lực ổn định trong suốt ba năm phổ thông.

Trong khi đó, thí sinh có định hướng ôn luyện kỳ thi đánh giá năng lực hay sở hữu chứng chỉ quốc tế cũng có cơ hội cạnh tranh theo phương thức riêng. Tuy nhiên, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ vai trò then chốt khi đảm bảo tính thống nhất, công bằng và dễ tiếp cận cho số đông.

3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Marketing

Theo đuổi việc làm ngành Marketing hiện đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh trong xu thế phát triển kinh tế số. Tại Việt Nam, nhiều trường đại học uy tín đã xây dựng chương trình đào tạo bài bản, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Khu vực miền Bắc nổi bật với những cơ sở đào tạo lâu đời và có chất lượng cao như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với thế mạnh đào tạo chuyên sâu qua bốn chuyên ngành, hay Trường Đại học Thương mại với bề dày hơn 60 năm phát triển, tập trung vào ứng dụng thực tiễn trong Marketing thương mại và chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại mang đến cách tiếp cận truyền thông đa dạng cho ngành Quảng cáo - Marketing, đồng thời chú trọng vào kỹ năng mềm cho sinh viên.

Hiện nay, có nhiều trường đại học uy tín đều trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng vững chắc về marketing

Ở miền Trung, Đại học FPT Đà Nẵng và Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là hai điểm sáng với chương trình đào tạo gắn kết thực tế và tích hợp kỹ năng tiếng Anh, công nghệ số. Trong đó, chương trình Marketing của Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đã đạt kiểm định chất lượng AUN-QA, minh chứng cho sự nghiêm túc trong giảng dạy và đánh giá.

Còn tại miền Nam, không thể không nhắc đến Đại học Tài chính – Marketing, nơi tập trung đào tạo chuyên sâu đa lĩnh vực liên quan như Marketing quốc tế, dịch vụ và truyền thông. Song song đó, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và UEF cũng là những địa chỉ đào tạo uy tín, đặc biệt chú trọng năng lực ứng dụng, tư duy chiến lược và kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên ngành Marketing.

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH MARKETING

Trường Chuyên ngành Tổ hợp Môn học Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Marketing A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Tiếng Anh, Hóa học Truyền thông Marketing A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Tiếng Anh, Hóa học D09 Toán, Tiếng Anh, Lịch sử Đại học Ngoại thương (FTU) Marketing số A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D02 Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga D03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp D04 Toán, Ngữ văn, tiếng Trung D06 Toán học, Ngữ văn và Tiếng Nhật D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D72 Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên D78 Ngữ Văn, Tiếng Anh, Khoa học Xã hội Trường Đại học Thương mại (TMU) Marketing (Marketing thương mại và Quản trị thương hiệu) A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Tiếng Anh, Hóa học Marketing (Marketing số) A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Tiếng Anh, Hóa học Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Marketing A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Quan hệ công chúng (ngành Marketing) A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) Marketing A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Đại học Hà Nội (HANU) Marketing (dạy bằng tiếng Anh) D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DUE) Marketing A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D90 Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên Đại học Kinh tế – Luật (UEL) Marketing (Chuyên ngành Marketing và Digital Marketing) A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Tiếng Anh, Hóa học Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) Marketing; Công nghệ marketing A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07 Toán, Tiếng Anh, Hóa học

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH MARKETING

(2022 - 2024)

Trường Điểm chuẩn ngành Marketing 2022 2023 2024 Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) 28 27,55 27,78 Đại học Ngoại thương (FTU) 28,25 27,8 28,1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) (Thang 40) D01: 35,34 D72: 34,84 D78: 36,59 D01: 35,47 D78: 36,97 A01: 35,97 D01; A01: 36,13 D72: 35.63 D78: 37.38 Trường Đại học Thương mại (TMU) 26,9 27 27 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) 26,1 25,8 25,85 Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) 25,6 25,24 25,33 Đại học Hà Nội (HANU) (Thang 40) 34,63 35,05 33,93 Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DUE) 26,5 25,75 26 Đại học Kinh tế – Luật (UEL) 27,35 26,64 26,87 Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) 27,5 27 26,8

Hiểu rõ ngành marketing thi khối nào sẽ giúp bạn có định hướng học tập phù hợp và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng, Marketing là ngành học lý tưởng cho những ai yêu thích sự sáng tạo và đổi mới. Hãy chủ động tìm hiểu các trường đào tạo chất lượng để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Truy cập Job3s.ai ngay hôm nay để khám phá việc làm phù hợp với bạn.