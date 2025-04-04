Ngành quản lý tài nguyên và môi trường là gì? Ra trường làm gì?

1. Quản lý tài nguyên và môi trường là gì?

Quản lý tài nguyên và môi trường (Environmental Management) tập trung vào việc thúc đẩy, nâng cao kiến thức về tầm ảnh hưởng của con người đến trái đất, đồng thời nỗ lực thực thi các quy định bảo vệ môi trường và phát triển các giải pháp cho các cuộc khủng hoảng tài nguyên, ô nhiễm môi trường dựa trên quan điểm khoa học.

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường trang bị kiến thức, kỹ năng để xây dựng chính sách và biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thông qua các luật pháp, kinh tế, xã hội và kỹ thuật. Các vấn đề như biến đổi khí hậu, phá rừng, xói mòn đất, năng lượng sạch và xử lý chất thải cũng được nghiên cứu sâu trong ngành học này.

2. Quản lý tài nguyên và môi trường học gì?

Theo học ngành quản lý tài nguyên và môi trường, bạn sẽ được trang bị nhiều kiến thức kiến thức bổ ích về môi trường

Theo học ngành quản lý tài nguyên và môi trường, bạn sẽ được tìm hiểu các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên như: Khoáng sản, năng lượng, không khí, đất, nước, rừng. Tiếp theo đó, bạn được làm quen với thao tác hệ thống máy tính kết nối với nguồn dữ liệu để luyện tập bao gồm việc thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, quản lý dữ liệu..

Ngoài ra, bạn sẽ được trang bị các kiến thức về: Quản lý ô nhiễm môi trường, công nghệ xử lý chất thải, quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, hoạch định chính sách và luật tài nguyên môi trường,

Đặc biệt, theo học ngành này bạn sẽ được vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn. Cụ thể, các cơ sở đào tạo, trường đại học sẽ dành trung bình 20 - 40% chương trình thực hành cho các môn học, chẳng hạn như: Mô hình hóa môi trường, phân tích vi sinh, xử lý nước - chất rắn, khảo sát thực địa…

3. Học ngành quản lý tài nguyên và môi trường ra làm gì?

Học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng

Học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng, với các công việc liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với các vấn đề môi trường toàn cầu. Dưới đây là một số vị trí mà bạn có thể làm sau khi tốt nghiệp ngành môi trường:

3.1. Công nghệ môi trường

Công nghệ môi trường sẽ tập trung vào hướng nghiên cứu như nghiên cứu về chất thải, các quy trình công nghệ hóa học, công nghệ vật lý, sinh học và thiết bị xử lí chất thải… Đơn vị công tác sẽ là các công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường, môi trường đô thị, kỹ thuật hạ tầng, an toàn lao động, cấp thoát nước, các viện nghiên cứu, các trường học có đào tạo lĩnh vực tài nguyên môi trường.

3.2. Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề như: Áp dụng các phát minh mới của công nghệ sinh học, vật lý học, hóa học vào quá trình xử lý ô nhiễm môi trường để tìm kiếm tài nguyên tái tạo phục vụ đời sống. Bạn có thể làm việc tại khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, sở khoa học và công nghệ, sở tài nguyên và môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở xây dựng, ủy ban nhân dân các cấp huyện, thị xã, các công ty cấp thoát nước, tư vấn môi trường, nuôi trồng thủy sản, trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu.

3.5. Quản lý môi trường

Công việc chính của quản lý môi trường là lập kế hoạch quản lý, triển khai hoạt động, quản lý chất lượng, quản lý chất thải, đánh giá tác động môi trường... của khu công nghiệp, cụm kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động và làng nghề…. Công việc là cán bộ quản lý môi trường, bạn có thể làm việc tại sở tài nguyên và môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở khoa học và công nghệ, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

3.5. Khoa học môi trường

Khoa học môi trường cung cấp kiến thức về kỹ năng đánh giá, phân tích, phát hiện và dự báo các vấn đề môi trường,… khi lựa chọn phát triển theo hướng khoa học môi trường. Bạn có thể làm việc tại các trường cao đẳng, đại học, các sở ban ngành địa phương liên quan tới quy hoạch môi trường, quản lý tài nguyên,… hoặc giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

3.4. Quản lý tài nguyên rừng

Công việc hướng đến sinh thái rừng, môi trường kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, kiểm tra, đánh giá tài nguyên rừng và môi trường,…. Với vị trí này, bạn có thể làm việc tại các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, bạn có thể làm việc tại các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng,…

3.6. Quản lý môi trường và du lịch sinh thái

Quản lý môi trường và du lịch sinh thái cung cấp kiến thức về sinh học bảo tồn, thiết kế cảnh quan môi trường du lịch, quản lý cảnh quan địa chất du lịch, quy hoạch và phát triển du lịch bền vững. Với chuyên ngành theo hướng nghiên cứu này, bạn có thể làm tại các viện nghiên cứu thuộc bộ ngành trung ương, sở du lịch, sở tài nguyên và môi trường, sở du lịch, sở tài nguyên và môi trường, sở khoa học và công nghệ, công ty du lịch và du lịch, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử, khu dự trữ sinh quyển…

4. Mức lương của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Mức lương trung bình của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường giao động từ 8.000.000 - 20.000.0000 (VNĐ/tháng)

So với các ngành hot trên thị trường, mức lương ngành quản lý tài nguyên và môi trường được đánh giá chưa cao nhưng lại khá ổn định. Theo tìm hiểu của Job3s, mức thu nhập của sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm giao động từ 5.000.000 - 8.000.0000 (VNĐ/tháng). Đối với những người có kinh nghiệm, sẽ có mức lương từ 8.000.000 - 20.000.0000 (VNĐ/tháng), thâm chí lên tới 30.000.000 (VNĐ/tháng)

Mức lương theo kinh nghiệm

Quản lý Tài nguyên và môi trường Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.0000 Nhân viên mới ra trường 5.000.000 - 8.000.0000 Nhân viên (1 - 3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 12.000.0000 Chuyên viên (3 - 5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 20.000.0000 Trưởng phòng 20.000.000 - 30.000.0000

Mức lương theo vị trí

Quản lý Tài nguyên và môi trường Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Quản lý tài nguyên rừng 8.000.000 - 15.000.000 Quản lý môi trường và du lịch sinh thái 8.000.000 - 17.000.000 Quản lý môi trường 8.000.000 - 20.000.000 Kỹ thuật môi trường 8.000.000 - 30.000.000 Công nghệ môi trường 10.000.000 - 30.000.000 Khoa học môi trường 12.000.000 - 30.000.000

5. Tố chất cần có của ngành quản lý tài nguyên và môi trường

Để theo học ngành quản lý tài nguyên môi trường, bạn cần có một số kỹ năng nhất định

Khi học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, sinh viên cần phát triển một số kỹ năng và tố chất quan trọng để đáp ứng yêu cầu của ngành và đóng góp hiệu quả vào công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Dưới đây là những kỹ năng và tố chất cần có:

Kỹ năng phân tích : Sinh viên cần có khả năng phân tích dữ liệu, thông tin về các vấn đề môi trường và tài nguyên để đưa ra các phương pháp xử lý hiệu quả. Kỹ năng này bao gồm khả năng sử dụng các công cụ phân tích môi trường, đánh giá tác động của các hoạt động con người đối với hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên.

Kỹ năng quản lý dự án : Ngành này đòi hỏi bạn phải có khả năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát các dự án về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi trường. Kỹ năng quản lý dự án sẽ giúp sinh viên xây dựng chiến lược, phân bổ nguồn lực, kiểm soát tiến độ và đảm bảo các dự án hoàn thành đúng thời hạn, đạt chất lượng.

Kiến thức liên ngành : Quản lý tài nguyên và môi trường là một ngành học liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: Sinh thái học, luật, kinh tế, kỹ thuật và xã hội. Việc hiểu biết và áp dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực sẽ giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện về các vấn đề môi trường và tài nguyên.

Tư duy bền vững : Sinh viên cần phát triển tư duy bền vững, nhận thức được sự phát triển của con người không thể tách rời khỏi sự bảo vệ và duy trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tư duy này không chỉ giúp giải quyết các vấn đề môi trường hiện tại mà còn giúp xây dựng một tương lai phát triển lâu dài và cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ý thức bảo vệ môi trường: Để trở thành những chuyên gia quản lý tài nguyên và môi trường, sinh viên cần có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Điều này bao gồm việc tham gia vào các hoạt động, nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần vào các sáng kiến phát triển bền vững.

6. Trường đào tạo ngành quản lý tài nguyên và môi trường uy tín tại Việt Nam

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của BGD & ĐT

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường đa số tuyển sinh theo các khối A00, A01, B00 VÀ D07… Dưới đây là mức điểm chuẩn, học phí và khối tuyển sinh của các trường đại học uy tín hiện nay.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024 - 2025) Hà Nội Đại học Bách khoa Hà Nội Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; B00; D07 21,78 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm học Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; D15 15 10.500.000 - 17.500.000 VNĐ/năm Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D10; D07 21,5 15.000.000 - 37.000.000 VNĐ/năm Nghệ An Đại học Vinh Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 21 13.545.000 đồng/năm học TP.HCM Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 16 Đại học Nông lâm TP.HCM Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 20 9.800.000 VNĐ/ năm học Cần Thơ Đại học Cần Thơ Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 18 19.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm

Nếu bạn đam mê thiên nhiên, yêu thích bảo vệ môi trường và có tinh thần trách nhiệm cao, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường là sự lựa chọn lý tưởng. Đây là một ngành học ý nghĩa, mang lại cho bạn cơ hội đóng góp cho xã hội và xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ mai sau. Nếu bạn mong muốn tìm việc làm ngành môi trường có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng Job3s để biết thêm thông tin nhé.