Ngành khoa học môi trường là gì? Ra trường làm gì?
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 08/04/2025
Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu là hai vấn đề khiến ngành khoa học môi trường luôn thu hút sự quan tâm. Với mức lương hấp, giao động từ 8.000.000 - 30.000.0000 (VNĐ/tháng), khoa học môi trường là ngành được nhiều bạn trẻ lựa chọn gắn bó với công việc.
1. Ngành Khoa học môi trường là gì?

Khoa học môi trường là ngành học nghiên cứu về những tác động của con người đối với môi trường, nhằm tìm ra các giải pháp khắc phục các vấn đề như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí… với mục đích bảo vệ và cải thiện môi trường sống ngày càng tốt hơn.

Sinh viên theo học ngành Khoa học môi trường sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên – môi trường, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu của quốc gia và quốc tế với mục tiêu phát triển bền vững.

2. Các chuyên ngành ngành Khoa học Môi trường

Các chuyên ngành trong ngành Khoa học Môi trường rất đa dạng và mang tính liên ngành, giúp giải quyết nhiều vấn đề môi trường từ các góc độ khác nhau. Dưới đây là một số chuyên ngành chính trong ngành Khoa học Môi trường:

  • Khoa học Khí quyển: Chuyên ngành nghiên cứu về bầu khí quyển của Trái đất, bao gồm: Khí tượng học, khí hậu học, hóa học và vật lý khí quyển.

  • Hóa học môi trường: Tập trung vào các quá trình hóa học và sinh hóa trong thế giới tự nhiên và tác động của hoạt động con người đối với các quá trình này.

  • Khoa học địa chất: Chuyên ngành tập trung vào việc khám phá các đặc điểm trên mặt đất, từ núi lửa và sự hình thành khoáng chất, đến từ trường và kiến tạo mảng.

  • Khoa học Lâm nghiệp và Nông nghiệp: Nghiên cứu các vấn đề quản lý và tính bền vững trong nông nghiệp, canh tác, môi trường sống của động vật hoang dã...

  • Hải dương học và Khoa học Hàng hải: Ngành học này nghiên cứu về các đại dương của chúng ta, bao gồm cả hệ sinh thái lớn nhất trên hành tinh.

3. Học ngành Khoa học Môi trường ra làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học môi trường tại các trường đại học, sinh viên có thể lựa chọn việc làm ngành môi trường liên quan như: Nhà khoa học môi trường, kỹ sư môi trường, nhà sinh thái môi trường….

3.1. Nhà khoa học môi trường

Công việc chính của nhà Khoa học Môi trường là nghiên cứu các đặc tính của thành phần môi trường bao gồm cả tự nhiên và nhân tạo. Họ sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu sự tác động và mối quan hệ giữa con người và môi trường. Ngoài ra, nhà khoa học môi trường sẽ phải lên kế hoạch và tư vấn cho các doanh nghiệp vừa hoạt động hoạt động kinh doanh hiệu quả vừa bảo vệ môi trường.

3.2. Kỹ sư môi trường

Kỹ sư môi trường sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu các kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường và đưa ra các quy trình xử lý ô nhiễm nhằm mục đích đánh giá, khảo sát, tìm ra biện pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm. Kỹ sư môi trường sẽ trực tiếp tham gia vào từng công đoạn tại nhà máy, cơ sở kinh doanh đảm bảo hệ thống máy móc được vận hành chỉnh chu nhất.

3.3. Nhà sinh thái môi trường

Công việc chính của nhà sinh thái môi trường là bảo tồn các động vật, thực vật hoang dã và quý hiếm bằng các hình thức như tuyên truyền, vận động, giáo dục và đấu tranh để bảo vệ chúng khỏi sự săn bắn và khai thác trái quy định.

4. Mức lương của ngành Khoa học Môi trường

Mức lương của ngành Khoa học Môi trường tại Việt Nam có sự khác biệt rõ rệt tùy theo kinh nghiệm, vị trí công việc, và nơi làm việc. Dưới đây, Job3 đã tổng hợp mức lương tham khảo theo tiêu chí về kinh nghiệm và vị trí công việc trong ngành Khoa học Môi trường để bạn có thể tiện theo dõi:

Mức lương theo kinh nghiệm

Khoa học môi trường

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Thực tập sinh

3.000.000 - 5.000.0000

Nhân viên mới ra trường

5.000.000 - 8.000.0000

Nhân viên

(1 - 3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 12.000.0000

Chuyên viên

(3 - 5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 18.000.0000

Trưởng phòng

18.000.000 - 30.000.0000

Mức lương theo vị trí

Khoa học môi trường

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Kỹ sư môi trường

8.000.000 - 20.000.0000

Nhà sinh thái môi trường

10.000.000 - 22.000.0000

Nhà Khoa học Môi trường

12.000.000 - 30.000.0000

5. Kỹ năng cần có khi theo học ngành Khoa học môi trường

Theo học ngành Khoa học Môi trường, các bạn cần phải phát triển một số kỹ năng quan trọng để có thể thực hiện công việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan môi trường một cách hiệu quả:

  • Khả năng phân tích: Các nhà khoa học môi trường thường sử dụng các phương pháp khoa học và phân tích dữ liệu trong quá trình nghiên cứu các vấn đề về môi trường.

  • Khả năng giao tiếp: Các nhà khoa học môi trường thường làm việc theo nhóm với các nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên. Chính vì thế, kỹ năng giao tiếp sẽ giúp họ làm việc hiệu quả và dễ dàng đạt được mục tiêu.

  • Kỹ năng báo cáo: Các nhà khoa học môi trường thường phải viết các bài báo kỹ thuật, báo cáo và bài báo để giải thích các phương pháp, phát hiện và đề xuất ý kiến của họ.

  • Khả năng giải quyết vấn đề: Quá trình làm việc trong ngành môi trường đòi hỏi bạn phải tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường.

Trên đây là chia sẻ của Job3s về ngành khoa học môi trường, hi vọng với những kiến thức mà chúng tôi cung cấp sẽ là hành trang bổ ích giúp bạn lựa chọn được công việc phù hợp với bạn thân. Nếu có nhu cầu tìm việc làm môi trường bạn có thể truy cập nền tảng tuyển dụng Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

